https://ukraina.ru/20240615/1055663928.html

Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта

Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта - 15.06.2024 Украина.ру

Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта

Швейцарскую конференцию нельзя рассматривать как поиск путей урегулирования конфликта, это скорее поиск путей наращивания конфронтации. Об этом сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис

2024-06-15T10:49

2024-06-15T10:49

2024-06-15T10:49

новости

россия

украина

греция

нато

владимир зеленский

владимир путин

конференция

мир

швейцария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67f226f525b0fa4b286a35a3bb62bbe8.jpg

Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного Запада, стремящихся к победе над Россией, сказал Веланис.Он выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина о том, что на эту конференцию Россию никто не приглашал. "Это между собой соберутся натовцы и коллективный запад, которые хотят стратегической победы над Россией, и, как сказал президент России, они хотят придать мировую значимость себе и как будто весь мир выступает против России. Это не мирная конференция. В мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта", - сказал Веланис.14 июня президент России Владимир Путин на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине.По словам президента, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет войска из новых регионов РФ."Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.По словам российского лидера, киевские власти должны на официальном отказаться от планов вступления в НАТО. Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию.Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку.О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии

https://ukraina.ru/20240614/1055659387.html

россия

украина

греция

швейцария

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, греция, нато, владимир зеленский, владимир путин, конференция, мир, швейцария