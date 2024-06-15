Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта - 15.06.2024 Украина.ру
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Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта
Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта - 15.06.2024 Украина.ру
Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта
Швейцарскую конференцию нельзя рассматривать как поиск путей урегулирования конфликта, это скорее поиск путей наращивания конфронтации. Об этом сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис
2024-06-15T10:49
2024-06-15T10:49
новости
россия
украина
греция
нато
владимир зеленский
владимир путин
конференция
мир
швейцария
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Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного Запада, стремящихся к победе над Россией, сказал Веланис.Он выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина о том, что на эту конференцию Россию никто не приглашал. "Это между собой соберутся натовцы и коллективный запад, которые хотят стратегической победы над Россией, и, как сказал президент России, они хотят придать мировую значимость себе и как будто весь мир выступает против России. Это не мирная конференция. В мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта", - сказал Веланис.14 июня президент России Владимир Путин на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине.По словам президента, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет войска из новых регионов РФ."Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.По словам российского лидера, киевские власти должны на официальном отказаться от планов вступления в НАТО. Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию.Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку.О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии
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новости, россия, украина, греция, нато, владимир зеленский, владимир путин, конференция, мир, швейцария
Новости, Россия, Украина, Греция, НАТО, Владимир Зеленский, Владимир Путин, конференция, мир, Швейцария

Экс-советник премьера Греции: в мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта

10:49 15.06.2024
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Швейцарскую конференцию нельзя рассматривать как поиск путей урегулирования конфликта, это скорее поиск путей наращивания конфронтации. Об этом сказал РИА Новости бывший советник премьера Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис
Швейцарская конференция по Украине ищет пути наращивания конфликта, это конференция натовцев и коллективного Запада, стремящихся к победе над Россией, сказал Веланис.
"Я соглашусь с заявлением Москвы, что нельзя рассматривать эту конференцию как поиск путей урегулирования конфликта. Я бы сказал, что это скорее поиск путей наращивания конфликта", - заявил экс-советник.
Он выразил согласие с позицией президента России Владимира Путина о том, что на эту конференцию Россию никто не приглашал.
"Это между собой соберутся натовцы и коллективный запад, которые хотят стратегической победы над Россией, и, как сказал президент России, они хотят придать мировую значимость себе и как будто весь мир выступает против России. Это не мирная конференция. В мирной конференции должны участвовать все стороны конфликта", - сказал Веланис.
14 июня президент России Владимир Путин на встрече с дипломатами в министерстве иностранных дел России выступил с реальным предложением остановить боевые действия на Украине.
По словам президента, вооруженный конфликт прекратится сразу, если Киев выведет войска из новых регионов РФ.
"Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры", - отметил глава государства.
По словам российского лидера, киевские власти должны на официальном отказаться от планов вступления в НАТО. Украина должна объявить внеблоковый и нейтральный статус, необходимо провести ее денацификацию и демилитаризацию.
Также Путин предложил зафиксировать в международных договорах российский статус Крыма и Севастополя, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Все западные санкции необходимо отменить, соглашение по мирному урегулированию - зафиксировать в договорах.
Он особо указал, что новое мирное предложение РФ предполагает полное разрешение конфликта, а не его заморозку.
О том, почему на швейцарской конференции Украину и Зеленского ждет провал - в авторской статье Евгении Кондаковой Провал задолго до старта. Почему Зеленский обречён на фиаско в Швейцарии
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