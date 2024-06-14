https://ukraina.ru/20240614/1055633384.html

"Самолет будет сбит, корабль - потоплен": Самойлов раскрыл, что ждет США, если они ударят по Запорожью

"Самолет будет сбит, корабль - потоплен": Самойлов раскрыл, что ждет США, если они ударят по Запорожью - 14.06.2024 Украина.ру

"Самолет будет сбит, корабль - потоплен": Самойлов раскрыл, что ждет США, если они ударят по Запорожью

Если по территории России произойдет пуск вражеских ракет, то будет достаточно времени, чтобы сработали системы ПВО/ПРО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-06-14T03:15

2024-06-14T03:15

2024-06-14T03:15

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В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.Запорожская область – это российский регион, это зафиксировано в Конституции РФ. Неважно, "новый" это регион или "старый". Конституция у нас одна, и она железобетонная, подчеркнул Самойлов.Если по российской территории произойдет пуск вражеских ракет, военные определят это либо по РЛС в момент пуска, либо по прилетам. После чего расчеты вычислят точку пуска и нанесут ответный удар. Самолет НАТО будет сбит, корабль - потоплен, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.руО том, что произойдет, если Трамп снова станет президентом США можно узнать из интервью Константина Блохина о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США

https://ukraina.ru/20240613/1055623811.html

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