"Самолет будет сбит, корабль - потоплен": Самойлов раскрыл, что ждет США, если они ударят по Запорожью
Если по территории России произойдет пуск вражеских ракет, то будет достаточно времени, чтобы сработали системы ПВО/ПРО. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
В Запорожской области в районе Орехова у армии РФ сосредоточена крупная группировка. Гипотетически Запад может нанести по ней удар из акватории Средиземного моря, из района Одессы или с территории Румынии, рассказал политолог.
"От Одессы до Запорожской области около 300 километров. От Румынии – еще дальше. Из акватории Средиземного моря – совсем далеко. У нас будет достаточно времени, чтобы наши системы ПВО/ПРО сработали. Степень поражения нашего личного состава и техники не будет столь высокой", - отметил эксперт.
Запорожская область – это российский регион, это зафиксировано в Конституции РФ. Неважно, "новый" это регион или "старый". Конституция у нас одна, и она железобетонная, подчеркнул Самойлов.
Если по российской территории произойдет пуск вражеских ракет, военные определят это либо по РЛС в момент пуска, либо по прилетам. После чего расчеты вычислят точку пуска и нанесут ответный удар. Самолет НАТО будет сбит, корабль - потоплен, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Россия заставила ВСУ ломать голову у Конотопа и готова отразить удар США по Запорожью читайте на сайте Украина.ру
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