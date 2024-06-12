Константин Блохин о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США - 12.06.2024 Украина.ру
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Константин Блохин о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США
Константин Блохин о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США - 12.06.2024 Украина.ру
Константин Блохин о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США
Не только демократы в США, но и европейская бюрократия считают, что будущим президентом станет как раз Трамп. И надо готовиться к Трампу.
2024-06-12T13:56
2024-06-12T14:01
интервью
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.Суд в штате Делавэр признал 54-летнего Хантера Байдена виновным в нарушении федерального законодательства об оружии. Как выяснило следствие, сын президента США Джо Байдена солгал о своей наркотической зависимости при покупке револьвера Colt Cobra. По трем пунктам обвинения Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюремного заключения.- Константин Владимирович, как это скажется на президентской кампании его отца?- Практически никак не скажется, потому что вокруг семьи Байденов количество проблем составляет уже снежный ком. Это и выход из Афганистана, финансовые проблемы, коррупция на Украине, поэтому считать это судебное решение ключевым событием не стоит. Тем более что пока только присяжные вынесли вердикт, последнее слово за судьями. Плюс еще у президента есть право помилования.Ключевым ограничением для президентской кампании является сама персона Байдена, его возраст, то, что он путает имена и путается в пространстве. Его заявления стали мемами в Сети.Не только демократы в США, но и европейская бюрократия считают, что будущим президентом станет как раз Трамп. И надо готовиться к Трампу.- А президент воспользуется своим правом на помилование в отношении собственного сына?- Он говорит, что не будет его защищать, но верить Байдену не стоит. Это дело может закончиться большим штрафом, но никак не тюремным сроком. Либо сам срок будет ограниченным. Над сыном системного политика, который сам является олицетворением истеблишмента, не будут издеваться.- Байдены были замешаны в скандале с украинской газодобывающей компанией "Бурисма". Всплывет ли это дело, или его как козырь противники действующего президента приберегли на потом?- Делами бывших президентов особо не занимаются, их, как правило, не трогают. Экс-президенты обычно снимают сливки, пишут мемуары за бешеные гонорары, выступают с лекциями по всему миру. Исключением из этого правила стал только Трамп.Займется ли Трамп эти делом? Здесь вопрос лежит даже не в юридической плоскости, а в политической. Исходя из конфронтации между Трампом и истеблишментом, вполне возможно Трамп попытается вернуть это дело в политический дискурс, но позволят ли ему это сделать?Это опять-таки произойдет если Трамп станет президентом США. Чтобы этот сценарий был реализован, должно произойти много событий.Подробнее об интересе США к природным ресурсам Украины Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов
https://ukraina.ru/20240611/1055603291.html
https://ukraina.ru/20240612/1055619967.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью
Интервью

Константин Блохин о том, сядет ли Хантер Байден в тюрьму и кто будет следующим президентом США

13:56 12.06.2024 (обновлено: 14:01 12.06.2024)
 
© Константин БлохинКонстантин Блохин интервью
Константин Блохин интервью
© Константин Блохин
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Не только демократы в США, но и европейская бюрократия считают, что будущим президентом станет как раз Трамп. И надо готовиться к Трампу.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин.
Суд в штате Делавэр признал 54-летнего Хантера Байдена виновным в нарушении федерального законодательства об оружии. Как выяснило следствие, сын президента США Джо Байдена солгал о своей наркотической зависимости при покупке револьвера Colt Cobra. По трем пунктам обвинения Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюремного заключения.
- Константин Владимирович, как это скажется на президентской кампании его отца?
- Практически никак не скажется, потому что вокруг семьи Байденов количество проблем составляет уже снежный ком. Это и выход из Афганистана, финансовые проблемы, коррупция на Украине, поэтому считать это судебное решение ключевым событием не стоит.
Тем более что пока только присяжные вынесли вердикт, последнее слово за судьями. Плюс еще у президента есть право помилования.
Китай
Вчера, 13:49
США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в ВашингтонеГлава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро в интервью The Washington Post заявил, что США помешают Китаю быстро захватить Тайвань, потому что устроят им "адский кошмар". Прямо в Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая.
Ключевым ограничением для президентской кампании является сама персона Байдена, его возраст, то, что он путает имена и путается в пространстве. Его заявления стали мемами в Сети.
Не только демократы в США, но и европейская бюрократия считают, что будущим президентом станет как раз Трамп. И надо готовиться к Трампу.
- А президент воспользуется своим правом на помилование в отношении собственного сына?
- Он говорит, что не будет его защищать, но верить Байдену не стоит. Это дело может закончиться большим штрафом, но никак не тюремным сроком. Либо сам срок будет ограниченным. Над сыном системного политика, который сам является олицетворением истеблишмента, не будут издеваться.
- Байдены были замешаны в скандале с украинской газодобывающей компанией "Бурисма". Всплывет ли это дело, или его как козырь противники действующего президента приберегли на потом?
- Делами бывших президентов особо не занимаются, их, как правило, не трогают. Экс-президенты обычно снимают сливки, пишут мемуары за бешеные гонорары, выступают с лекциями по всему миру. Исключением из этого правила стал только Трамп.
Трамп и его семья
13:32
За что в США убьют Трампа. Глубинное государство не хочет открывать правду о себе"Трамп заявил, что в случае повторного избрания готов рассекретить документы по убийству Джона Кеннеди, терактов 11 сентября, а также дела Джеффри Эпштейна. Бессмертный, что ли?", -- так звучит одна из самых мейнстримных тем современных США.
Займется ли Трамп эти делом? Здесь вопрос лежит даже не в юридической плоскости, а в политической. Исходя из конфронтации между Трампом и истеблишментом, вполне возможно Трамп попытается вернуть это дело в политический дискурс, но позволят ли ему это сделать?
Это опять-таки произойдет если Трамп станет президентом США. Чтобы этот сценарий был реализован, должно произойти много событий.
Подробнее об интересе США к природным ресурсам Украины Под клёкот стервятников. Что американцам интересно из украинских ресурсов
 
Интервью
 
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