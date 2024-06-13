"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ - 13.06.2024 Украина.ру
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"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ
"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ - 13.06.2024 Украина.ру
"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ
Противник пытается атаковать российские части на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. Украина "трубит во все трубы", что якобы началось новое контрнаступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-06-13T05:10
2024-06-13T05:10
новости
россия
украина
запад
виктор баранец
всу
вс рф
наступление
харьковская область
конференция
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На севере ВСУ создали мощный кулак, сумев затормозить наступление ВС РФ своими оборонительными действиями. В частности, сейчас российские военные "бодаются" за Волчанск, там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, сообщил обозреватель.И Владимир Зеленский, и бывший главком ВСУ Александр Сырский не стесняясь говорили, что ситуация под Харьковом сложная. А теперь Украина "трубит во все трубы", что якобы началось новое контрнаступление ВСУ. "Здесь больше военно-политического фиглярства, чем реальных дел", - добавил эксперт.Да, противник пытается атаковать российские части на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. ВСУ пытаются расшатать российские позиции и показать миру самое главное - что они якобы "остановили наступление российской армии", - подчеркнул Баранец."Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
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новости, россия, украина, запад, виктор баранец, всу, вс рф, наступление, харьковская область, конференция, швейцария, владимир зеленский
Новости, Россия, Украина, Запад, Виктор Баранец, ВСУ, ВС РФ, наступление, Харьковская область, конференция, Швейцария, Владимир Зеленский

"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ

05:10 13.06.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкРабота крымских артиллеристов на Херсонском направлении
Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Противник пытается атаковать российские части на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. Украина "трубит во все трубы", что якобы началось новое контрнаступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
На севере ВСУ создали мощный кулак, сумев затормозить наступление ВС РФ своими оборонительными действиями. В частности, сейчас российские военные "бодаются" за Волчанск, там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, сообщил обозреватель.
И Владимир Зеленский, и бывший главком ВСУ Александр Сырский не стесняясь говорили, что ситуация под Харьковом сложная. А теперь Украина "трубит во все трубы", что якобы началось новое контрнаступление ВСУ. "Здесь больше военно-политического фиглярства, чем реальных дел", - добавил эксперт.
Да, противник пытается атаковать российские части на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. ВСУ пытаются расшатать российские позиции и показать миру самое главное - что они якобы "остановили наступление российской армии", - подчеркнул Баранец.
"Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа
Присяга батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 11:14
Когда все средства хороши. США вооружают нацистов из "Азова"* для войны с РоссиейСША отбросили последние приличия и открыто поддержали неонацистское украинское формирование "Азов". Теперь поставлять оружие ему будут наравне с другими подразделениями Вооруженных сил Украины
 
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