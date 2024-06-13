https://ukraina.ru/20240613/1055601570.html

"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ

"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ - 13.06.2024 Украина.ру

"Мы бодаемся за Волчанск": военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются остановить наступление армии РФ

Противник пытается атаковать российские части на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. Украина "трубит во все трубы", что якобы началось новое контрнаступление ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-06-13T05:10

2024-06-13T05:10

2024-06-13T05:10

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конференция

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На севере ВСУ создали мощный кулак, сумев затормозить наступление ВС РФ своими оборонительными действиями. В частности, сейчас российские военные "бодаются" за Волчанск, там продолжается самая яростная схватка на этом направлении, сообщил обозреватель.И Владимир Зеленский, и бывший главком ВСУ Александр Сырский не стесняясь говорили, что ситуация под Харьковом сложная. А теперь Украина "трубит во все трубы", что якобы началось новое контрнаступление ВСУ. "Здесь больше военно-политического фиглярства, чем реальных дел", - добавил эксперт.Да, противник пытается атаковать российские части на многих участках. Иногда они проводят по 15-16 атак в сутки. ВСУ пытаются расшатать российские позиции и показать миру самое главное - что они якобы "остановили наступление российской армии", - подчеркнул Баранец."Если киевский режим не сделает это до Швейцарской конференции, Запад может спросить у Зеленского: "Мы дали вам горы денег и оружия. Где результат?". Он может ответить: "Мы погнали русских из-под Харькова". Хотя здесь надо поставить большой знак вопроса: погнали ли они нас", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Баранца: Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада читайте на сайте Украина.руО том, почему Польша — это потенциально опасный военный соперник для России можно прочитать в интервью Павла Леонова: Если ВСУ запустят HIMARS по "старой" России, США получат сюрприз от ребят из Никарагуа

https://ukraina.ru/20240611/1055600285.html

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новости, россия, украина, запад, виктор баранец, всу, вс рф, наступление, харьковская область, конференция, швейцария, владимир зеленский