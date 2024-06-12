"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита - 12.06.2024 Украина.ру
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"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита
"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита - 12.06.2024 Украина.ру
"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита
Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы, нас ждет большая драка. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
2024-06-12T05:55
2024-06-12T05:55
волчанск
россия
швейцария
виктор баранец
геннадий алехин
"ахмат"
саммит
всу
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Эксперт считает, что сейчас важно испортить настроение Зеленскому, решив вопрос с Волчанском, ведь именно с этим козырем он планирует предстать на саммите в Швейцарии.Баранец не исключает, что что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы.“Волчанск с давних времен называли ключом к Харькову. Если мы с этого направления подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО. Это не без проблем, но делается. Надо же честно смотреть людям в глаза и сказать многострадальному Белгороду: "Мы, развивая наступление на других направлениях, упустили момент, что нам надо защищать собственные города на собственной территории", - отмечает эксперт.Ранее в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин высказал аналогичное мнение. Он утверждает, что Киеву это следует сделать до саммита в Швейцарии, чтобы сообщить Западу хоть о каких-то достижениях. Чего, как утверждают многие аналитики, не случится.“Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР.ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее”, - полагает эксперт.Военкоры единогласно твердят, что на Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои.В минувший четверг, 6 мая, заместитель командира полка спецназа “Ахмат” с позывным Разведчик заявил, что центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Соответствующее видео опубликовал RT в своем Телеграм-канале.По информации военнослужащего, в городе осталось всего несколько высоток, где противник еще сопротивляется, и работу усложняют снайперы, знающие местность, и катакомбы, оставшиеся с советских времен.На днях британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что боевики вооруженных сил Украины попали в окружение под Волчанском.Он отметил, что боевикам некуда отступать, и без нормального снабжения они будут вскоре подавлены. Кроме того, британец указал на то, что сегодня российские войска в Волчанске контролируют небо и большую часть дорог, ведущих в город.“Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию”, - подчернкнул Меркурис.Как ранее утверждал в интервью изданию украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, на данный момент ВС РФ на этом направлении ведут планомерную работу.“Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются”, - отметил Алехин.Какими эксперт видит ближайшие месяцы СВО, вы можете узнать в полной версии интервью полковника Виктора Баранеца: "Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада".
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волчанск, россия, швейцария, виктор баранец, геннадий алехин, "ахмат", саммит, всу
Волчанск, Россия, Швейцария, Виктор Баранец, Геннадий Алехин, "Ахмат", саммит, ВСУ

"Нас ждет большая драка": Баранец о том, что нужно сделать с Зеленским до саммита

05:55 12.06.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Учитывая сегодняшнюю насыщенность украинскими войсками Волчанска, нам предстоит много работы, нас ждет большая драка. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
Эксперт считает, что сейчас важно испортить настроение Зеленскому, решив вопрос с Волчанском, ведь именно с этим козырем он планирует предстать на саммите в Швейцарии.
Баранец не исключает, что что для решения этой задачи армия России введет в бой резервы.
Волчанск с давних времен называли ключом к Харькову. Если мы с этого направления подожмем украинские войска, настанет момент, когда не только с Сумского направления мы будем обжимать Харьков. Но это будет отдельный этап СВО. Это не без проблем, но делается. Надо же честно смотреть людям в глаза и сказать многострадальному Белгороду: "Мы, развивая наступление на других направлениях, упустили момент, что нам надо защищать собственные города на собственной территории", - отмечает эксперт.
Ранее в интервью Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин высказал аналогичное мнение. Он утверждает, что Киеву это следует сделать до саммита в Швейцарии, чтобы сообщить Западу хоть о каких-то достижениях. Чего, как утверждают многие аналитики, не случится.
Нам выгодно, чтобы бои под Волчанском растянулись на месяц или на два. Пока эти бригады в Харьковской области, их нет в Донбассе. Следовательно, нам проще решать генеральную задачу по освобождению ДНР.
ВСУ это понимают, поэтому пытаются ускорить этот процесс путем массированных атак. Они считают, что как только они добьются хоть какого-то успеха под Волчанском, они смогут встать в оборону и перебросить часть резервов туда, где они нужнее”, - полагает эксперт.
Военкоры единогласно твердят, что на Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои.
В минувший четверг, 6 мая, заместитель командира полка спецназа “Ахмат” с позывным Разведчик заявил, что центр Волчанска в Харьковской области находится под контролем Вооруженных сил России. Соответствующее видео опубликовал RT в своем Телеграм-канале.
По информации военнослужащего, в городе осталось всего несколько высоток, где противник еще сопротивляется, и работу усложняют снайперы, знающие местность, и катакомбы, оставшиеся с советских времен.
На днях британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что боевики вооруженных сил Украины попали в окружение под Волчанском.
Он отметил, что боевикам некуда отступать, и без нормального снабжения они будут вскоре подавлены. Кроме того, британец указал на то, что сегодня российские войска в Волчанске контролируют небо и большую часть дорог, ведущих в город.
Украинские войска фактически оказались в ловушке, а русские, похоже, полностью контролируют ситуацию”, - подчернкнул Меркурис.
Как ранее утверждал в интервью изданию украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, на данный момент ВС РФ на этом направлении ведут планомерную работу.
Все это происходит на фоне нанесения нами ракетно-бомбовых ударов по той части Волчанска, которая находится ближе к руслу реки Волчья. И чтобы не попасть под огонь, наши штурмовики вынуждены иногда куда-то отходить. И продвижение у нас есть. А что касается скорости, то быстро только котята рождаются”, - отметил Алехин.
Какими эксперт видит ближайшие месяцы СВО, вы можете узнать в полной версии интервью полковника Виктора Баранеца: "Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада".
 
ВолчанскРоссияШвейцарияВиктор БаранецГеннадий Алехин"Ахмат"саммитВСУ
 
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