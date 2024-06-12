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"Мы прозевали": Баранец назвал две технические проблемы ВС РФ

"Мы прозевали": Баранец назвал две технические проблемы ВС РФ - 12.06.2024 Украина.ру

"Мы прозевали": Баранец назвал две технические проблемы ВС РФ

Беспилотники и связь - эти два средства ведения войны Москва "прозевала". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный обозреватель... Украина.ру, 12.06.2024

2024-06-12T06:40

2024-06-12T06:40

2024-06-12T06:40

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Беспилотники и связь - эти два средства ведения войны Москва "прозевала". Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.Он отметил, что работа по развитию "птичек" в России велась, однако не на том уровне, который действительно был необходим. И теперь ответственные за эту работу не могут ответить на резонный вопрос простого обывателя: "Почему мы недооценили фактор беспилотников, если видели, какое большое значение они приобрели в Карабахе"?"Это даже не ошибка. Это граничит с преступлением перед собственной армией. Но надо признать, что мы прозевали не только беспилотники, но и другие средства ведения войны. Например, связь. Это вторая напасть, которая на нас навалилась. Мы много тратили денег на средства связи, а потом, задрав штаны, побежали в Китай, чтобы купить несчастные радиопередатчики для солдата. Один командир мне рассказывал: "Чтобы связаться с соседним взводом, который находился в ста метрах от нас, мне пришлось отправить под пули солдатика с записочкой". Это и есть современная армия на современной войне? А дальше что? Нам придется голубей с записочками отправлять в Генштаб?" - сказал Баранец в интервью Россия выбьет из рук ВСУ волчанский козырь и пробьет "дно" в "ведре" Запада.Он выразил надежду, что в ближайшее время работа над этими ошибками будет сделана.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный волонтер Роман Алехин констатировал, что противник превосходит по числу дронов. Однако, отметил эксперт, новый министр обороны России Андрей Белоусов решит эту проблему.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.В минувшие выходные российские военные освободили также село Рыжевка в Сумской области. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров."Бойцы полка "Ахмат-Чечня" МО России... совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью", – написал он.В понедельник, 10 июня, ряд украинских СМИ констатировали, что будущее этого участка фронта уже предрешено."В Сумах и области частично пропадал вчера ночью свет. При этом отключений света по стране не было. Масштабные перебои в энергетике, первый признак, что скоро начнутся масштабные боевые действия в регионе. Также появились новости, что россияне в этот момент зашли в приграничное село Рыжевка Сумской области. Всё указывает на то, что россияне будут пошагово наступать на новых участках границы, тем самым растягивая оборону ВСУ и в какой-то момент могут её обрушить. Если Банковая недооценит намерения противника", - написал популярный на Украине Телеграм-канал "Легитимный".В понедельник, 10 июня, ВС РФ освободили село Старомайорское в Донецкой Народной Республике, а во вторник, 11 июня, российские силы денацифицировали Артемовку в Луганской Народной Республике и Тимковку под Харьковом."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240609/1055541681.html

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новости, виктор баранец, украина.ру, проблема, вс рф