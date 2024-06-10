https://ukraina.ru/20240610/1055582810.html

Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в Европарламент

Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в Европарламент - 10.06.2024 Украина.ру

Пощёчина Шольцу, "Вырождение" Макрона и мощный сигнал, который не услышали. Итоги выборов в Европарламент

Выборы в Европарламент не приведут к смене руководства ЕС. Но они продемонстрировали слабость позиций лидеров европейских стран, поддерживающих Украину. Сокрушительное поражение потерпели партии канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Крайне правые, наоборот, укрепили своё положение, но этого оказалось недостаточно

2024-06-10T15:01

2024-06-10T15:01

2024-06-10T15:01

эксклюзив

евросоюз

европарламент

выборы

правые

эммануэль макрон

олаф шольц

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/0a/1055582359_0:64:3076:1794_1920x0_80_0_0_94ece8df035f6b1a7b7fd4fcf716e8f3.jpg.webp

В целом всё осталось без изменений - победу на выборах в Европарламент на общеевропейском уровне одержала Европейская народная партия, которая на протяжении 30 лет сохраняет бразды правления в Европе. Более того, она укрепила свои позиции по сравнению с нынешним созывом.Но в то же время голосование наглядно продемонстрировало серьёзные изменения в настроениях европейцев. Правые партии увеличат количество мандатов в Европарламенте, а в отдельных странах кандидаты, представляющие эти политические силы, обошли правящие партии, как, например, в Испании (Народная партия Испании) и Австрии (Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций). В Италии также победили крайне правые, но не оппозиционеры, а "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони.В Германии правящую коалицию, т.н. "светофор", обошли оппозиционный блок ХДС/ХСС (который представляла бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель), занявший первое место с 30% голосов, и пришедшая к финишу второй с 15,9% партия "Альтернатива для Германии", которая показала лучший в своей истории и для крайне правых партий в целом результат на общефедеральном уровне, несмотря даже на просевший в последнее время рейтинг. СДПГ нынешнего главы правительства Олафа Шольца стала лишь третьей, набрав 13,9%. Входящие в правящую коалицию "Союз 90/Зелёные", выступающие за поддержку Украины и снижение сырьевой зависимости от России, ухудшили свой результат по сравнению с выборами 2019 года аж на 8,6% (11,9%).В своём комментарии для газеты Tagesspiegel бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль заявил: "[Результат выборов стал] звучной пощёчиной коалиции "Светофор". Необходимы дебаты о том, что мы делаем неправильно в нашей политике. Сейчас недостаточно указывать на обстоятельства, погоду или плохих парней в средствах массовой информации. С 14% ни у кого нет неоспоримых прав на то, чтобы возглавлять СДПГ. В СДПГ все, кто несёт ответственность, например, избранное партийное руководство, должны теперь задуматься о своей ответственности: какую роль они играют в этой катастрофе?"Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман считает, что на фоне таких результатов голосования канцлеру следует поставить перед Бундестагом вопрос о вотуме доверия правительству. Но сопредседатель СДПГ Заскиа Эскен уверена, что Шольц должен сохранить свой пост, несмотря ни на что. Председатель ХСС Маркус Зёдер в свою очередь предрекает распад правящей коалиции в течение максимум года, "а затем призрак должен исчезнуть".Результаты выборов, по мнению экспертов, стали показателем того, что немцы сыты по горло нынешним правительством и его приоритетами. "Для людей главное — гарантировать им работу и решить проблемы, связанные с инфляцией и миграцией, а не легальность марихуаны или процедуры смены пола" – поясняет польское издание Onet.Во Франции для властей картина не лучше. Партия "Ренессанс" президента Эммануэля Макрона стала второй, набрав 14,44% голосов, а лидером стала политическая сила его заклятой соперницы Марин Ле Пен - "Национальное объединение", заручившись поддержкой 34,05% избирателей.По этому поводу глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил переименовать политическую силу французского лидера из "Возрождение" в "Вырождение".Вскоре после оглашения результатов голосования Макрон обратился к нации с обращением, назвав итоги для своей партии не лучшими, и объявил о роспуске парламента для проведения досрочных выборов (первый тур пройдёт 30 июня, второй - 7 июля). Таким образом он рассчитывает получить большинство в парламенте, которого не имеет сейчас.Как рассказали источники телеканала BFMTV, премьер-министр Франции Габриэль Атталь пытался убедить Макрона отправить его в отставку вместо роспуска парламента, но тот ответил отказом, посчитав, что глава правительства лучше всех проведёт избирательную кампанию.Марин Ле Пен поприветствовала решение о роспуске парламента, добавив, что "Национальное объединение" готово взять власть, если французы ему доверяют.Её племянница Марион Марешаль, возглавляющая список партии "Реконкиста", призвала правые политические силы ("Национальное объединение", "Республиканцы", "Вставай, Франция") к единству, что позволит правому блоку набрать более 40% голосов и не допустить к власти сторонников Макрона.В качестве кандидата на должность премьер-министра Франции "Национальное объединение" выдвинет своего лидера Жордана Барделлу. Хотя по мнению эксперта по вопросам права Шарля Консиньи, логичнее было бы выдвинуть на этот пост Марин Ле Пен, поскольку она возглавляет фракцию партии во французском парламенте, а Барделла - лишь евродепутат."Несомненно, в Европе будут происходить изменения как на уровне государств, так и на уровне Европейского союза. На государственном уровне произошло так, что два крупнейших европейских государства, движущие силы Европейского союза - Франция и Германия - получили результаты, которые ниспровергают установленный политический порядок. Имело место явное поражение президента Макрона", - заявил в интервью телеканалу ERT глава МИД Греции Йоргос Герапетритис.В самой Греции, к слову, выиграла правящая правоцентристская партия "Новая демократия", обойдя по голосам ставшую второй главную оппозиционную партию "Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс" (СИРИЗА - ПА) почти вдвое. Но при этом "Новая демократия" потеряет один мандат в Европарламенте (семь вместо восьми).По мнению Герапетритиса, ЕС уже трансформировался из экономического и политического союза в геополитический. Насчёт трансформации не поспоришь: решения внутри сообщества давно принимаются не из экономических соображений ─ как, например, запрет импорта дешёвых российских энергоресурсов, которые были важным аспектом промышленного производства ряда стран, прежде всего Германии ─ а руководствуясь стремлением навредить России по указке из Вашингтона.Впрочем, находятся в Европе политики, готовые отстаивать свою позицию, идущую наперекор большинству. Прежде всего, это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" победила по итогам национального голосования – это плюс. Но показала результат хуже, чем пять лет назад, и потеряла два мандата в Европарламенте (получит 11 вместо 13, а всего у Венгрии 21 место) – это минус.Объяснение такому результату есть: в распределение голосов вмешалась новая партия "Уважение и свобода", лидер которой Петер Мадьяр, принадлежавший к элитному кругу ФИДЕС и бросивший вызов Орбану после выхода из партии, называет себя не левым и не правым. Эту политсилу поддержали венгры, недовольные как нынешним правительством, так и его предшественниками-социалистами.Тем не менее, Орбан заявил о важной победе своей партии и на национальном, и на европейском уровне. Как стоит расценивать результаты правых сил на выборах в Европарламент, читайте в материале Правая волна в Европе – не подарок, но проблемаНовый состав Европарламента приступит к работе уже 11 июня.По предварительным результатам, мандаты распределятся следующим образом:185 мест займёт Европейская народная партия (+9 по сравнению с нынешним созывом),137 - Прогрессивный альянс социалистов и демократов (-2),80 - либеральная проевропейская фракция "Обновление Европы" (-22),73 - "Европейские консерваторы и реформисты" (+4),58 - крайне правые из фракции "Идентичность и демократия" (+9),52 - Зелёные — Европейский свободный альянс (-19),46 – независимые депутаты (-16),36 - Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера (-1),53 – новые депутаты, не связанные ни с одной из политических групп , созданных в уходящем созыве.На пресс-конференции в Брюсселе Урсула фон дер Ляйен, которую Европейская народная партия хочет переназначить председателем Еврокомиссии ещё на пять лет, сказала: "Новое большинство в Европарламенте будет проевропейским и проукраинским. Крайне правые и крайне левые также получили поддержку, поэтому на центристах лежит особая ответственность. Мы можем иметь разные мнения по отдельным вопросам, но в наших общих интересах обеспечить стабильность, мы все хотим сильную и стабильную Европу. Я хочу продолжить прежний курс с теми, кто поддерживает Европу, поддерживает Украину, поддерживает верховенство закона".Её пыл и уверенность в переизбрании поспешила умерить Джорджа Мелони, заявив, что говорить о новом сроке Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии рано, поскольку окончательные итоги выборов не подведены, подсчёт продолжается, и ещё неизвестно, каким будет большинство в новом созыве Европарламента. Тем более, существенный рост поддержки продемонстрировали партии, которые не входили в коалицию, поддерживавшую фон дер Ляйен, подчеркнула премьер-министр Италии.Для утверждения кандидатуры главы Еврокомисии требуется 361 голос. За вычетом всех 185 голосов Европейской народной партии нужно ещё 176. Фон дер Ляйен постарается заручиться поддержкой Прогрессивного альянса социалистов и демократов и группы "Обновление Европы" - у них совокупно 217 мандатов, однако не все избранные евродепутаты готовы поддержать её. Тем не менее, по оценке доцента кафедры европейского права МГИМО МИД России Николая Топорнина, шансы на переизбрание Урсулы фон дер Ляйен возросли, и все склоняются к тому, что она станет победителем выборов главы Еврокомиссии с вероятностью 90%.Официальных результатов голосования ещё нет, но укрепление позиций крайне правых партий, выступающих против помощи Украине ─ факт. Об этом говорил и Макрон в телеобращении из Елисейского дворца.Гонконгское издание The Asia Times полагает, что результаты выборов в Европарламент могут изменить политику Европы в отношении России и Украины.Негативная реакция на лидеров, поддерживающих военное вмешательство в происходящее на Украине ─ ещё одна заметная тенденция прошедших выборов, отмечает The Asia Times.Правые действительно укрепили свои позиции в Европарламенте, но этого всё равно недостаточно для того, что противостоять Европейской народной партии. В итоге правящая верхушка останется прежней, а кардинальным образом изменить курс руководства ЕС не получится. Так что сигнал, посланный европейскими избирателями, о котором говорил Орбан, в итоге останется неуслышанным.

https://ukraina.ru/20240607/1055542561.html

https://ukraina.ru/20240606/1055501995.html

германия

украина

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, евросоюз, европарламент, выборы, правые, эммануэль макрон, олаф шольц, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, германия, украина, ес, еврокомиссия, европа