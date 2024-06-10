Картаполов прокомментировал удары ВСУ по России - 10.06.2024 Украина.ру
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Картаполов прокомментировал удары ВСУ по России
Картаполов прокомментировал удары ВСУ по России - 10.06.2024 Украина.ру
Картаполов прокомментировал удары ВСУ по России
Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал удары украинской армии западным оружием по России. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-06-10T12:31
2024-06-10T12:32
новости
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вооруженные силы украины
владимир зеленский
всу
удары
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Россия будет сбивать все, что летит по её территории, заявил Картаполов. В дополнение к этому Россия наносит удары по аэродромам на Украине. Это позволяет не допустить взлета самолётов, которые наносят удары по РФ.Касательно ударов западным оружием по России Картаполов заявил, что подобные удары должны стать последними."Все в жизни когда-то бывает в первый раз. Главное, чтобы этот первый стал последним или хотя бы предпоследним", - заявил он.Накануне, 9 июня, британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник сообщил, что самолет ВСУ впервые атаковал цель в Белгороде."Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России", — цитирует Sky News источник.Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. К нему присоединились лидеры Польши, Франции, Германии и других стран.При этом Владимир Зеленский заявил, что разрешения на удары по приграничье недостаточно.
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новости, россия, украина, белгород, вооруженные силы украины, владимир зеленский, всу, удары
Новости, Россия, Украина, Белгород, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, ВСУ, удары

Картаполов прокомментировал удары ВСУ по России

12:31 10.06.2024 (обновлено: 12:32 10.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАндрей Картаполов
Андрей Картаполов - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов прокомментировал удары украинской армии западным оружием по России. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Россия будет сбивать все, что летит по её территории, заявил Картаполов. В дополнение к этому Россия наносит удары по аэродромам на Украине. Это позволяет не допустить взлета самолётов, которые наносят удары по РФ.
Касательно ударов западным оружием по России Картаполов заявил, что подобные удары должны стать последними.
"Все в жизни когда-то бывает в первый раз. Главное, чтобы этот первый стал последним или хотя бы предпоследним", - заявил он.
Накануне, 9 июня, британский телеканал Sky News со ссылкой на украинский военный источник сообщил, что самолет ВСУ впервые атаковал цель в Белгороде.
"Это первый боеприпас ВВС Украины, доставленный по воздуху против цели внутри России", — цитирует Sky News источник.
Президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории РФ, угрожающими Харькову. К нему присоединились лидеры Польши, Франции, Германии и других стран.
При этом Владимир Зеленский заявил, что разрешения на удары по приграничье недостаточно.
 
НовостиРоссияУкраинаБелгородВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВСУудары
 
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