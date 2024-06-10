"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины - 10.06.2024 Украина.ру
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"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины
"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины - 10.06.2024 Украина.ру
"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины
По информации со стороны противника и тех, кто глубоко анализирует Украину, ее мобилизационный потенциал не такой, как заявляет украинская сторона - от 500 тысяч до миллиона, а всего примерно 350 - 400 тысяч. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-06-10T05:20
2024-06-10T05:20
новости
россия
украина
потери
потери всу
мобилизация
сво
владимир путин
всу
украинская армия
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Ранее Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что соотношение безвозвратных потерь в зоне СВО один к пяти не в пользу ВСУ. По словам российского лидера, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек.Надо понимать, что это, скорее, не средние потери за год, а имеются в виду потери за последний месяц, когда российские войска наступали на Волчанск и на других направлениях, рассказал волонтер.По информации со стороны противника и тех, кто глубоко анализирует Украину, ее мобилизационный потенциал не такой, как заявляет украинская сторона - от 500 тысяч до миллиона, а примерно 350 тысяч, максимум 400 тысяч, уточнил специалист.Причем чем дольше идет СВО и украинская мобилизация, тем сложнее для Киева будет призывать нормальный личный состав. Это будут люди, которые демотивированы изначально. Такой личный состав явно не будет "проламывать оборону", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.руО том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
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новости, россия, украина, потери, потери всу, мобилизация, сво, владимир путин, всу, украинская армия
Новости, Россия, Украина, потери, потери ВСУ, мобилизация, СВО, Владимир Путин, ВСУ, украинская армия

"250 тысяч погибшими и ранеными": военный волонтер рассказал о потерях ВСУ и людском потенциале Украины

05:20 10.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь
ВСУ украинские военнослужащие раненные медики медицинская помощь - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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По информации со стороны противника и тех, кто глубоко анализирует Украину, ее мобилизационный потенциал не такой, как заявляет украинская сторона - от 500 тысяч до миллиона, а всего примерно 350 - 400 тысяч. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Ранее Президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге заявил, что соотношение безвозвратных потерь в зоне СВО один к пяти не в пользу ВСУ. По словам российского лидера, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек.
Надо понимать, что это, скорее, не средние потери за год, а имеются в виду потери за последний месяц, когда российские войска наступали на Волчанск и на других направлениях, рассказал волонтер.
"Скорее, ежемесячные потери поменьше. Но даже если мы возьмем цифру погибших и раненых в два раза меньше, это 25 тысяч человек. А дальше давайте умножать: за 10 месяцев это 250 тысяч человек", – отметил Алехин.
По информации со стороны противника и тех, кто глубоко анализирует Украину, ее мобилизационный потенциал не такой, как заявляет украинская сторона - от 500 тысяч до миллиона, а примерно 350 тысяч, максимум 400 тысяч, уточнил специалист.
Причем чем дольше идет СВО и украинская мобилизация, тем сложнее для Киева будет призывать нормальный личный состав. Это будут люди, которые демотивированы изначально. Такой личный состав явно не будет "проламывать оборону", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Алехина: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму читайте на сайте Украина.ру
О том, какое западное оружие представляет сейчас наибольшую угрозу можно прочитать в интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами
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