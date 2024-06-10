https://ukraina.ru/20240610/1055549467.html

"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ

"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру

"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ

Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике. Также российской армии нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-10T03:50

2024-06-10T03:50

2024-06-10T03:50

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вс рф

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Кроме нынешнего этапа боевых действий, России надо продумывать и следующие этапы войны: что может предпринять Запад, чтобы стабилизировать ситуацию в дальнейшем. Летом война точно не закончится, рассказал эксперт.Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике. Надо добивать энергетическую систему Украины (последствия кампаний 2022-2023 и кампании 2024 года уже дали зримые результаты), добавил журналист.По его мнению, ВС РФ нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Текущей группировки недостаточно для решения генеральных целей СВО в силу нехватки личного состава для формирования системного превосходства в людях на направлении главных ударов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить

https://ukraina.ru/20240607/1055543428.html

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