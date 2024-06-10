"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру
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"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ
"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ - 10.06.2024 Украина.ру
"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ
Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике. Также российской армии нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-10T03:50
2024-06-10T03:50
новости
россия
украина
запад
борис рожин
всу
потери всу
энергетика
военная техника
вс рф
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Кроме нынешнего этапа боевых действий, России надо продумывать и следующие этапы войны: что может предпринять Запад, чтобы стабилизировать ситуацию в дальнейшем. Летом война точно не закончится, рассказал эксперт.Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике. Надо добивать энергетическую систему Украины (последствия кампаний 2022-2023 и кампании 2024 года уже дали зримые результаты), добавил журналист.По его мнению, ВС РФ нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Текущей группировки недостаточно для решения генеральных целей СВО в силу нехватки личного состава для формирования системного превосходства в людях на направлении главных ударов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, запад, борис рожин, всу, потери всу, энергетика, военная техника, вс рф, армия
Новости, Россия, Украина, Запад, Борис Рожин, ВСУ, потери ВСУ, энергетика, военная техника, ВС РФ, Армия

"Летом война не закончится": эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ

03:50 10.06.2024
 
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Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике. Также российской армии нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Кроме нынешнего этапа боевых действий, России надо продумывать и следующие этапы войны: что может предпринять Запад, чтобы стабилизировать ситуацию в дальнейшем. Летом война точно не закончится, рассказал эксперт.
Чтобы сорвать планы противника, нужно увеличивать ежесуточные потери ВСУ в личном составе и в технике. Надо добивать энергетическую систему Украины (последствия кампаний 2022-2023 и кампании 2024 года уже дали зримые результаты), добавил журналист.
"Мы видим конкретные результаты усилий, которые ранее считались недостаточными. Это была непростая задача, но частично она решена. Ее надо довести до конца, чтобы энергетическая система Украины была на длительное время выведена из строя. Да, она будет работать. Но к прежним показателям ей будет трудно вернуться", - отметил Рожин.
По его мнению, ВС РФ нужно продолжать увеличивать группировку войск на Украине. Текущей группировки недостаточно для решения генеральных целей СВО в силу нехватки личного состава для формирования системного превосходства в людях на направлении главных ударов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, как удается применять на фронте опыт, полученный в ЧВК можно узнать из интервью бойца батальона "Скиф" с позывным "Хлопа": Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить
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