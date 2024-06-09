Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт - 09.06.2024 Украина.ру
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Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт
Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт - 09.06.2024 Украина.ру
Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт
Как долго еще сможет функционировать военная машина Украины при нынешних объемах помощи Запада и ежемесячных потерях ВСУ по 50 тысяч человек убитыми и ранеными?
2024-06-09T04:00
2024-06-09T04:00
украина
россия
запад
нато
украина.ру
вооруженные силы украины
фронт
новости
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На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный волонтер Роман Алехин.Он уверен, что на войне правит случай, и знать наверняка следующий шаг НАТО на Украине невозможно, поэтому ничего нельзя знать заранее.Однако, оговорился собеседник издания, стоит учесть тот факт, что при стачивании сил ВСУ российская Армия будем продвигаться вперед, украинское командование не будет успевать подготавливать новые позиции, а значит, потери неприятеля будут расти."Исходя из сегодняшних реалий, предположу, что где-то через четыре месяца фронт начнет рушиться", - сказал Алехин в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240607/1055518812.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, запад, нато, украина.ру, вооруженные силы украины, фронт, новости
Украина, Россия, Запад, НАТО, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, фронт, Новости

Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт

04:00 09.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУУчения ВСУ
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Как долго еще сможет функционировать военная машина Украины при нынешних объемах помощи Запада и ежемесячных потерях ВСУ по 50 тысяч человек убитыми и ранеными?
На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил военный волонтер Роман Алехин.
Он уверен, что на войне правит случай, и знать наверняка следующий шаг НАТО на Украине невозможно, поэтому ничего нельзя знать заранее.
Однако, оговорился собеседник издания, стоит учесть тот факт, что при стачивании сил ВСУ российская Армия будем продвигаться вперед, украинское командование не будет успевать подготавливать новые позиции, а значит, потери неприятеля будут расти.
"Исходя из сегодняшних реалий, предположу, что где-то через четыре месяца фронт начнет рушиться", - сказал Алехин в интервью Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травму.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Украинский флаг
7 июня, 06:11
Украина потеряет даже название. Украинские эксперты с пессимизмом об отсутствии будущегоВ украинском экспертном сообществе стали задаваться вопросом, за что же воюет Украина, если уже ясно, что она никогда не станет членом НАТО?
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Волонтер Алехин ответил, когда рухнет фронт
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