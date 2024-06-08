Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек" - 08.06.2024 Украина.ру
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Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек"
Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек" - 08.06.2024 Украина.ру
Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек"
Противник опережает российскую Армию в части оснащенности беспилотниками на один шаг, однако в скором времени эта ситуация изменится. И в конце концов "птички" все больше будут замещать бойцов на поле боя
2024-06-08T05:00
2024-06-08T05:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер"."Наши ребята сейчас активно работают в данном направлении, разрабатывая технологии, которые уже очень скоро нам придется осваивать. А так – да, если бы ни у нас, ни у ВСУ не было "птичек", то воевать стало бы гораздо проще. Вообще думаю, что довольно скоро воевать, в первую очередь, будут роботы, поскольку для людей остается все меньше места. В данный же момент нам нужны дроны, нам нужна артиллерия и больше ничего", - констатировал Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.Похожую мысль ранее в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Он отметил, что Беспилотники – это будущее, и роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела.Он добавил, что на критически важных участках фронта ВСУ могут применять сотни дронов за сутки, что серьезно ограничивает наступательные действия ВС РФ. Это значит, резюмировал он, что российскому командованию нужно применять соответствующие меры по борьбе с дронами врага.А вот военный волонтер Роман Алехин в беседе с журналистами издания Украина.ру заявил, что дроны - одна из самых серьезных проблем ВС РФ, так как противник в несколько раз превосходит по их количеству. И новый министр обороны Андрей Белоусов, уверен Алехин, решит этот вопрос.С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.Работа по денацификации Украины продолжается."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОНакануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240606/1055504159.html
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Новости, Россия, Украина.ру, ВС РФ, БПЛА, боец

Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек"

05:00 08.06.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Противник опережает российскую Армию в части оснащенности беспилотниками на один шаг, однако в скором времени эта ситуация изменится. И в конце концов "птички" все больше будут замещать бойцов на поле боя
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер".
"Наши ребята сейчас активно работают в данном направлении, разрабатывая технологии, которые уже очень скоро нам придется осваивать. А так – да, если бы ни у нас, ни у ВСУ не было "птичек", то воевать стало бы гораздо проще. Вообще думаю, что довольно скоро воевать, в первую очередь, будут роботы, поскольку для людей остается все меньше места. В данный же момент нам нужны дроны, нам нужна артиллерия и больше ничего", - констатировал Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.
Похожую мысль ранее в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Он отметил, что Беспилотники – это будущее, и роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела.
Он добавил, что на критически важных участках фронта ВСУ могут применять сотни дронов за сутки, что серьезно ограничивает наступательные действия ВС РФ. Это значит, резюмировал он, что российскому командованию нужно применять соответствующие меры по борьбе с дронами врага.
Борис Рожин интервью
6 июня, 11:25
Борис Рожин: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способамиВраг сейчас делает все, чтобы снизить динамику нашего наступления. К осени он рассчитывает добиться стабилизации фронта, не отказываясь от планов накопить резервы и попытаться организовать новое контрнаступление за счет насильственной мобилизации и поставок западных вооружений
А вот военный волонтер Роман Алехин в беседе с журналистами издания Украина.ру заявил, что дроны - одна из самых серьезных проблем ВС РФ, так как противник в несколько раз превосходит по их количеству. И новый министр обороны Андрей Белоусов, уверен Алехин, решит этот вопрос.
Роман Алехин интервью
6 июня, 16:31
Роман Алехин: Военная хитрость России под Харьковом добьет ВСУ, если Запад не вылечит свою родовую травмуВторая мировая война резко оборвалась, когда появилась возможность ядерного удара. Когда США применили ядерное оружие, надолго закончились серьезные войны. Но сегодня ядерный удар ничего не поменяет и никого на напугает, потому что это оружие есть у многих.
С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
24 мая, 03:00
"Ошибаться можно — врать нельзя": военный эксперт рассказал про главные задачи министра обороны БелоусоваРоссия прошла начальный этап мобилизации собственной экономики. Уже удалось определить необходимые параметры и ее логистические возможности. Теперь нужно выстроить логистическую цепочку и определить, что нужнее всего на фронте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
 
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