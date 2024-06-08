Боец Хлопа: ВС РФ не хватает "птичек"
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКорректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в Запорожской области
Противник опережает российскую Армию в части оснащенности беспилотниками на один шаг, однако в скором времени эта ситуация изменится. И в конце концов "птички" все больше будут замещать бойцов на поле боя
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил боец с позывным Хлопа из отдельной роты "Оркестр" батальона "Скиф" в составе казачьей бригады "Терек".
Отдельная рота "Оркестр" батальона "Скиф" на 70% выходцы из ЧВК "Вагнер".
"Наши ребята сейчас активно работают в данном направлении, разрабатывая технологии, которые уже очень скоро нам придется осваивать. А так – да, если бы ни у нас, ни у ВСУ не было "птичек", то воевать стало бы гораздо проще. Вообще думаю, что довольно скоро воевать, в первую очередь, будут роботы, поскольку для людей остается все меньше места. В данный же момент нам нужны дроны, нам нужна артиллерия и больше ничего", - констатировал Хлопа в интервью Африка никуда не денется, а СВО нужно закончить.
Похожую мысль ранее в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин. Он отметил, что Беспилотники – это будущее, и роботизация войны – это неизбежный шаг в дальнейшем развитии военного дела.
Он добавил, что на критически важных участках фронта ВСУ могут применять сотни дронов за сутки, что серьезно ограничивает наступательные действия ВС РФ. Это значит, резюмировал он, что российскому командованию нужно применять соответствующие меры по борьбе с дронами врага.
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А вот военный волонтер Роман Алехин в беседе с журналистами издания Украина.ру заявил, что дроны - одна из самых серьезных проблем ВС РФ, так как противник в несколько раз превосходит по их количеству. И новый министр обороны Андрей Белоусов, уверен Алехин, решит этот вопрос.
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С 10 мая подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку и Новгородское.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино на линии фронта в Запорожской области.
Во вторник, 4 июня, стало известно об освобождении Парасковиевки. По мнению экспертов, утрата ВСУ контроля над этим населенным пунктом свидетельствует о том, что путь снабжения украинского гарнизона в Угледаре по дороге Успеновка-Константиновка-Угледар может быть вскоре полностью перекрыт.
Работа по денацификации Украины продолжается.
Накануне командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
А парой дней ранее Алаудинов сказал, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
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