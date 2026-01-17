Reuters: Зеленскому предстоят трудные переговоры в США, Вашингтон давит на Киев - 17.01.2026 Украина.ру
Reuters: Зеленскому предстоят трудные переговоры в США, Вашингтон давит на Киев
Сегодня, 17 января, в Майами состоится встреча делегаций США и Украины, пишет Reuters. Основная цель переговоров — доработать документы о гарантиях безопасности для Киева и мерах по послевоенному восстановлению Украины
2026-01-17T16:06
2026-01-17T16:06
По данным издания, Владимир Зеленский накануне, 16 января, заявил, что украинская сторона завершила подготовку своей части пакета соглашений. Он выразил надежду, что документы удастся подписать уже на следующей неделе — возможно, на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В статье говорится, что для восстановления Украины потребуется не менее 800 миллиардов долларов, как ранее уточняли киевские чиновники.Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала, что двусторонние консультации высокого уровня пройдут именно 17 января в Майами. "Цель визита — доработать эти соглашения с американскими партнёрами", — написала она на своей странице в Facebook*. В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов**, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции Давид Арахамия.Как отмечает Reuters, Вашингтон оказывает давление на Киев, добиваясь согласия на рамки мирного урегулирования, которые затем планируется представить Москве. В то же время украинская сторона настаивает, чтобы гарантии безопасности были максимально прочными и учитывали позиции европейских союзников. Их главная задача — "исключить возможность новых нападений со стороны России" после вступления договорённостей в силу.Зеленский, отвечая журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, подчеркнул: "Я думаю, что мы хорошо сотрудничаем с американской стороной, просто по некоторым вопросам наши точки зрения расходятся". Он также коснулся позиции Москвы по дипломатическим усилиям США по прекращению конфликта, который длится почти четыре года, и попросил разъяснений от партнёров.Издание приводит слова Зеленского о том, что ультиматумы не подходят для демократических отношений между странами (без уточнения, к кому именно это относится). В то же время Дональд Трамп, как сообщало Reuters накануне, не исключил личной встречи с главой киевского режима в Давосе, хотя и дал понять, что конкретных планов пока нет. Американский лидер ранее неоднократно критиковал Зеленского, называя его препятствием на пути к безоговорочному прекращению огня, и утверждал, что Россия готова к миру.Зеленский 16 января обвинил Москву в затягивании переговорного процесса. В своих официальных аккаунтах он написал, что недавние удары по украинской энергетике "совершенно ясно демонстрируют реальные интересы и намерения России. Их интересуют не соглашения, а дальнейшее разрушение нашей страны". На пресс-конференции он также настаивал на срочном увеличении поставок боеприпасов для защиты энергосистемы. По его словам, до прибытия нового пакета помощи несколько систем ПВО оставались без ракет. "Мы вынуждены бороться за эти пакеты с гуманитарной помощью своей кровью, ценой человеческих жизней", — заявил он журналистам.В целом, как пишет Reuters, переговоры в Майами проходят на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном по ключевым аспектам урегулирования. Украинская сторона стремится к максимально жёстким гарантиям и масштабной финансовой поддержке, в то время как американские партнёры подталкивают её к компромиссам.* принадлежит запрещённой в РФ организации** внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
Reuters: Зеленскому предстоят трудные переговоры в США, Вашингтон давит на Киев

16:06 17.01.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Сергей Зуев
Все материалы
Сегодня, 17 января, в Майами состоится встреча делегаций США и Украины, пишет Reuters. Основная цель переговоров — доработать документы о гарантиях безопасности для Киева и мерах по послевоенному восстановлению Украины
По данным издания, Владимир Зеленский накануне, 16 января, заявил, что украинская сторона завершила подготовку своей части пакета соглашений. Он выразил надежду, что документы удастся подписать уже на следующей неделе — возможно, на полях Всемирного экономического форума в Давосе. В статье говорится, что для восстановления Украины потребуется не менее 800 миллиардов долларов, как ранее уточняли киевские чиновники.
Посол Украины в США Ольга Стефанишина анонсировала, что двусторонние консультации высокого уровня пройдут именно 17 января в Майами. "Цель визита — доработать эти соглашения с американскими партнёрами", — написала она на своей странице в Facebook*. В состав украинской делегации вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов**, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции Давид Арахамия.
Как отмечает Reuters, Вашингтон оказывает давление на Киев, добиваясь согласия на рамки мирного урегулирования, которые затем планируется представить Москве. В то же время украинская сторона настаивает, чтобы гарантии безопасности были максимально прочными и учитывали позиции европейских союзников. Их главная задача — "исключить возможность новых нападений со стороны России" после вступления договорённостей в силу.
Зеленский, отвечая журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павлом, подчеркнул: "Я думаю, что мы хорошо сотрудничаем с американской стороной, просто по некоторым вопросам наши точки зрения расходятся". Он также коснулся позиции Москвы по дипломатическим усилиям США по прекращению конфликта, который длится почти четыре года, и попросил разъяснений от партнёров.
Издание приводит слова Зеленского о том, что ультиматумы не подходят для демократических отношений между странами (без уточнения, к кому именно это относится). В то же время Дональд Трамп, как сообщало Reuters накануне, не исключил личной встречи с главой киевского режима в Давосе, хотя и дал понять, что конкретных планов пока нет. Американский лидер ранее неоднократно критиковал Зеленского, называя его препятствием на пути к безоговорочному прекращению огня, и утверждал, что Россия готова к миру.
Зеленский 16 января обвинил Москву в затягивании переговорного процесса. В своих официальных аккаунтах он написал, что недавние удары по украинской энергетике "совершенно ясно демонстрируют реальные интересы и намерения России. Их интересуют не соглашения, а дальнейшее разрушение нашей страны".
На пресс-конференции он также настаивал на срочном увеличении поставок боеприпасов для защиты энергосистемы. По его словам, до прибытия нового пакета помощи несколько систем ПВО оставались без ракет. "Мы вынуждены бороться за эти пакеты с гуманитарной помощью своей кровью, ценой человеческих жизней", — заявил он журналистам.
В целом, как пишет Reuters, переговоры в Майами проходят на фоне разногласий между Киевом и Вашингтоном по ключевым аспектам урегулирования. Украинская сторона стремится к максимально жёстким гарантиям и масштабной финансовой поддержке, в то время как американские партнёры подталкивают её к компромиссам.
* принадлежит запрещённой в РФ организации
** внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Читайте также: Американская парадигма: в США началась избирательная кампания, которая может повлиять на Зеленского
