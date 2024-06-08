Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев
аналог российских дронов "Ланцет"
Победа для России — это реализация целей СВО, хотя пока неясно как приводить в чувство украинское общество. Для них крах правящего режима — это выход на большую дорогу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
"Не надо путать немцев и украинцев. Это вы в Германии можете приказать, чтобы народ сдал оружие в течение недели. А украинец пойдет и закапает это оружие, как это уже было дважды – после Гражданской и после Великой Отечественной. Это будет зависеть от украинского общества, которого пока нет. Пока это просто аморфная масса, которой манипулируют. Одна из целей СВО – вылечить нормальных украинцев от этой бандеровской бациллы, которой их инфицировали", — считает Гаспарян.
30 мая, 17:43"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войныПолитолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
Ранее главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов в интервью изданию Украина.ру отметил, что Россия может одержать важные победы.
"Мы можем вернуть себе исторические русские земли, провести демилитаризацию и денацификацию. Вы же видите, какая идет тяжелая война. А Украина как конфликт — это надолго", — добавил Искандер Хисамов.
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.