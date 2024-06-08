Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев - 08.06.2024 Украина.ру
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Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев
Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев - 08.06.2024 Украина.ру
Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев
Победа для России — это реализация целей СВО, хотя пока неясно как приводить в чувство украинское общество. Для них крах правящего режима — это выход на большую дорогу
2024-06-08T03:45
2024-06-08T03:45
россия
армен гаспарян
украина
германия
украинцы
победа
сво
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Ранее главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов в интервью изданию Украина.ру отметил, что Россия может одержать важные победы."Мы можем вернуть себе исторические русские земли, провести демилитаризацию и денацификацию. Вы же видите, какая идет тяжелая война. А Украина как конфликт — это надолго", — добавил Искандер Хисамов.Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с ЗападомПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240530/1055394374.html
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россия, армен гаспарян, украина, германия, украинцы, победа, сво
Россия, Армен Гаспарян, Украина, Германия, украинцы, победа, СВО

Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев

03:45 08.06.2024
 
аналог российских дронов "Ланцет"
аналог российских дронов Ланцет
Читать в
Победа для России — это реализация целей СВО, хотя пока неясно как приводить в чувство украинское общество. Для них крах правящего режима — это выход на большую дорогу
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.
"Не надо путать немцев и украинцев. Это вы в Германии можете приказать, чтобы народ сдал оружие в течение недели. А украинец пойдет и закапает это оружие, как это уже было дважды – после Гражданской и после Великой Отечественной. Это будет зависеть от украинского общества, которого пока нет. Пока это просто аморфная масса, которой манипулируют. Одна из целей СВО – вылечить нормальных украинцев от этой бандеровской бациллы, которой их инфицировали", — считает Гаспарян.
30 мая, 17:43
"Кто украинцы для нас?": политолог Евстафьев о методах ведения информационной войныПолитолог, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованном изданием Украина.ру и приуроченном к 10-летнему юбилею издания, рассказал о том, как Россия рассматривает население Украины
Ранее главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов в интервью изданию Украина.ру отметил, что Россия может одержать важные победы.
"Мы можем вернуть себе исторические русские земли, провести демилитаризацию и денацификацию. Вы же видите, какая идет тяжелая война. А Украина как конфликт — это надолго", — добавил Искандер Хисамов.
Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с Западом
Полный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.
 
РоссияАрмен ГаспарянУкраинаГерманияукраинцыпобедаСВО
 
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