https://ukraina.ru/20240608/1055474209.html

Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев

Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев - 08.06.2024 Украина.ру

Гаспарян: одна из целей СВО - вылечить инфицированных украинцев

Победа для России — это реализация целей СВО, хотя пока неясно как приводить в чувство украинское общество. Для них крах правящего режима — это выход на большую дорогу

2024-06-08T03:45

2024-06-08T03:45

2024-06-08T03:45

россия

армен гаспарян

украина

германия

украинцы

победа

сво

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, историк и радиоведущий Армен Гаспарян.Ранее главный редактор мультимедийного издания Украина.ру Искандер Хисамов в интервью изданию Украина.ру отметил, что Россия может одержать важные победы."Мы можем вернуть себе исторические русские земли, провести демилитаризацию и денацификацию. Вы же видите, какая идет тяжелая война. А Украина как конфликт — это надолго", — добавил Искандер Хисамов.Главред Украина.ру Искандер Хисамов: Мы всем нашим коллективом боремся за души людей планеты с ЗападомПолный текст интервью Армен Гаспарян: Даже если Россия завершит СВО ужасным концом, украинцы все равно выйдут на большую дорогу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240530/1055394374.html

россия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, армен гаспарян, украина, германия, украинцы, победа, сво