Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России - 07.12.2025
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 17 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать регионы России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале
2025-12-07T23:59
2025-12-07T23:59
"С 18:00 мск до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 семь вражеский БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Ростовской области,🟥 по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей,🟥 по одному БПЛА – над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских БПЛА, 42 из которых - над Саратовской областью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

23:59 07.12.2025
 
Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 17 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать регионы России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"С 18:00 мск до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 семь вражеский БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Ростовской области,
🟥 по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей,
🟥 по одному БПЛА – над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских БПЛА, 42 из которых - над Саратовской областью.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
