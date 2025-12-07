https://ukraina.ru/20251207/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-regiony-rossii-1072769206.html

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России - 07.12.2025 Украина.ру

Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России

Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 17 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать регионы России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале

2025-12-07T23:59

2025-12-07T23:59

2025-12-07T23:59

новости

россия

украина.ру

ростовская область

воронежская область

белгородская область

брянская область

черное море

минобороны рф

пво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

"С 18:00 мск до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 семь вражеский БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Ростовской области,🟥 по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей,🟥 по одному БПЛА – над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских БПЛА, 42 из которых - над Саратовской областью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

ростовская область

воронежская область

белгородская область

брянская область

черное море

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина.ру, ростовская область, воронежская область, белгородская область, брянская область, черное море, минобороны рф, пво, бпла, всу