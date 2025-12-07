https://ukraina.ru/20251207/sily-pvo-otrazili-vechernyuyu-ataku-ukrainskikh-bpla-na-regiony-rossii-1072769206.html
Силы ПВО отразили вечернюю атаку украинских БПЛА на регионы России
Силы ПВО за пять вечерних часов уничтожили 17 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать регионы России. Об этом Минобороны РФ в ночь на 8 декабря сообщает в своём телеграм-канале
"С 18:00 мск до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении военного ведомства.🟥 семь вражеский БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Ростовской области,🟥 по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей,🟥 по одному БПЛА – над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря.Ранее сообщалось, что в ночь на 7 декабря силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских БПЛА, 42 из которых - над Саратовской областью.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"С 18:00 мск до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении военного ведомства.
🟥 семь вражеский БПЛА самолётного типа были сбиты над территорией Ростовской области,
🟥 по четыре БПЛА – над территориями Белгородской и Воронежской областей,
🟥 по одному БПЛА – над территорией Брянской области и над акваторией Чёрного моря.
