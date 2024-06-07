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Мария Захарова: Денацификация Украины подразумевает неотвратимость

Мария Захарова: Денацификация Украины подразумевает неотвратимость - 07.06.2024 Украина.ру

Мария Захарова: Денацификация Украины подразумевает неотвратимость

В Москве 30 мая прошёл форсайт-форум "Какая победа нам нужна", организованный изданием Украина.ру. Одним из гостей мероприятия была официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Издание Украина.ру публикует её выступление полностью

2024-06-07T20:30

2024-06-07T20:30

2024-06-07T21:08

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Уважаемые коллеги, хотела бы поблагодарить организаторов форума и авторитетную российскую площадку медиагруппы "Россия сегодня" за возможность присоединиться к участникам очень непростой, но при этом важной дискуссии. Ваша панельная секция, сессия посвящена денацификации и пониманию ее вырисовывающихся контуров в контексте ситуации на Украине. В связи с этим я хотела бы рассказать о международно-правовом, историческом опыте подобного процесса, о денацификации бывшего Третьего рейха.Еще до поражения нацистской Германии союзники согласовали программу денацификации рейха. Она подразумевала демонтаж нацистских политико-социальных институтов, символики, идеологии, привлечение к уголовной ответственности руководителей того, можно сказать, государства, пособников и пронацистских активистов. На конференции в Потсдаме была утверждена так называемая инициатива четырех "Д": демократизация, демилитаризация, денацификация и декартелизация немецкого государства.Ключевую роль в этой инициативе заняла, по понятным причинам, именно денацификация. Важнейшую юридическую задачу в этом плане выполнил Международный военный трибунал в Нюрнберге. Он осудил национал-социализм на глобальном уровне. Он признал преступными целый ряд организаций фашистской Германии, включая НСДАП, в которой состояли 8,5 миллионов немцев к концу войны. В результате за один только 1945 год было задержано 270 тысяч лиц с нацистским прошлым.К сожалению, политизированные, давайте применим сейчас это слово, политизированные интересы Запада наложили отпечаток на денацификацию немецкого общества. В Западной Германии стали широко использоваться так называемые профессиональные кадры рейха, опыт внутренней организации гитлеровских госучреждений, что подорвало денацификацию будущей ФРГ.Об этом хорошо пишут классики немецкой литературы. Например, в романе "Дом без хозяина" выдающегося немецкого писателя и переводчика Генриха Белля была затронута тема духовной жизни Германии во время и по итогам денацификационных процессов. Она была не только финансово-экономически, но и, это Белль подчеркивает особо, морально опустошена.Денацификация была поверхностной, она не решила глубинных проблем немецкого общества. Интеллектуальная составляющая страны была в глубоком кризисе, царило неравенство. Германия буквально была разделена и стояла на перепутье. В стране ее жителям, в первую очередь, Западной Германии, предстояло ответить на, по сути, экзистенциальный вопрос – куда идти?Сейчас этот вопрос должны были бы задать себе жители Украины, если бы их уже не привели. Раньше все полагали - в тупик, теперь, мы понимаем, к обрыву. На контрасте Восточная Германия тогда действительно была очищена от нацистской язвы. Более полумиллиона человек, содействовавших нацистской карательной машине, были уволены, в том числе 85% судей, которые выносили обвинительные приговоры по законам рейха.Важно, что денацификация проводилась силами в том числе самих немцев. Речь в первую очередь идет о юристах ГДР. Из-за этого многие бывшие нацисты бежали из Восточной Германии, надеясь как-то обойти, избежать ответственности на Западе.При этом никто не ставил под сомнение, что этот процесс был необходим. Он стал залогом мирного существования даже разделенной во время холодной войны Европы.С денацификацией неразрывно связан вопрос привлечения преступников к уголовной ответственности. Если мы говорим о сегодняшней Украине, то ведь этот процесс уже идет. Начиная с 2014 года, Следственный комитет Российской Федерации проводит фиксацию расследования преступлений киевского военного и политического руководства, националистов, нацистов и представителей украинских силовых структур против мирного населения.Давайте посмотрим на цифры. По состоянию на начало марта 2024-го года уже возбуждено около 4500 уголовных дел. Среди таких преступлений геноцид, терроризм, жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийство, умышленное уничтожение, повреждение имущества и т.д. В числе фигурантов - сотни лиц, среди которых представители высшего командования ВСУ, командиры воинских подразделений, которые отдавали преступные приказы, более двухсот из них уже объявлены в розыск. Завершено расследование 250 уголовных дел, вынесены приговоры в отношении почти трех сотен украинских военнослужащих и назначены реальные сроки. Рассмотрение других уголовных дел продолжается.Мы регулярно об этом рассказываем на брифингах. Эта масштабная работа будет продолжена и дальше. Нужно, чтобы все военные преступники знали, что возмездие неотвратимо, и никто не уйдет от ответственности.Уважаемые коллеги, обсуждение этой сложнейшей проблематики - не только задача, но необходимость с учетом целей, поставленных перед всеми нами руководством страны, но я скажу больше, самой истории. Мы с удовольствием ознакомимся с результатами ваших дискуссий. По итогам, наверное, они будут более чем интересны профессиональному сообществу и широкой аудитории. А главное, востребованы. Благодарю за внимание, желаю плодотворной работы.Выступление ещё одного участника форума: Кирилл Вышинский: Люди на освобождённых территориях должны осознать неизбежность произошедшего

https://ukraina.ru/20240601/1055430812.html

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эксклюзив, германия, украина, запад, мария захарова, украина.ру, следственный комитет, вооруженные силы украины, сво