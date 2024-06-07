Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу - 07.06.2024 Украина.ру
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Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу
Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу - 07.06.2024 Украина.ру
Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу
Наибольшую угрозу со стороны противника представляют различные типы ракет для "Хаймарсов", например, ATACAMS. Также опасны некоторые типы западных управляемых бомб. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-06-07T04:20
2024-06-07T04:20
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запад
борис рожин
ракеты
авиабомбы
обстрелы
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вооружения
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Запад часто передает киевскому режиму мостоукладчики и инженерные машины, но нельзя сказать, что у самого Запада их очень много. И потеря каждой такой машины для Украины гораздо страшнее, чем потеря "Леопарда", рассказал эксперт.Мостоукладчики – это дорогостоящая и редкая техника. Чем больше ВС РФ ее уничтожат, тем лучше. Украина от нее сильно зависит, потому что значительная часть ее собственного автопарка уже уничтожена, добавил журналист.Наибольшую угрозу в зоне СВО представляют различные типы ракет для "Хаймарсов", например, ATACAMS. Это – дальнобойные баллистические ракеты, которые представляют для России серьезную опасность, отметил Рожин.Что касается привычной техники, то та же натовская бронетехника ничего неожиданного из себя не представляет. Это обычные танки и БМП, которые обычно горят и становятся трофеями, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, способна ли вражеская пропаганда каким-то образом влиять на российских граждан можно узнать в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского: О виртуальной войне Украины с Россией
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новости, россия, украина, запад, борис рожин, ракеты, авиабомбы, обстрелы, белгород, вооружения, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Борис Рожин, ракеты, авиабомбы, обстрелы, Белгород, вооружения, СВО

Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу

04:20 07.06.2024
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Наибольшую угрозу со стороны противника представляют различные типы ракет для "Хаймарсов", например, ATACAMS. Также опасны некоторые типы западных управляемых бомб. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Запад часто передает киевскому режиму мостоукладчики и инженерные машины, но нельзя сказать, что у самого Запада их очень много. И потеря каждой такой машины для Украины гораздо страшнее, чем потеря "Леопарда", рассказал эксперт.
Мостоукладчики – это дорогостоящая и редкая техника. Чем больше ВС РФ ее уничтожат, тем лучше. Украина от нее сильно зависит, потому что значительная часть ее собственного автопарка уже уничтожена, добавил журналист.
Наибольшую угрозу в зоне СВО представляют различные типы ракет для "Хаймарсов", например, ATACAMS. Это – дальнобойные баллистические ракеты, которые представляют для России серьезную опасность, отметил Рожин.
"Также для нас опасны некоторые типы управляемых бомб. Часть из них более эффективны, часть – менее эффективны. Тем не менее, ВСУ использует их для обстрелов Белгородской области. Противник вообще стремится расширить номенклатуру применения средств дистанционного поражения, и он будет это делать", – подчеркнул он.
Что касается привычной техники, то та же натовская бронетехника ничего неожиданного из себя не представляет. Это обычные танки и БМП, которые обычно горят и становятся трофеями, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.ру
О том, способна ли вражеская пропаганда каким-то образом влиять на российских граждан можно узнать в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского: О виртуальной войне Украины с Россией
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
5 июня, 17:55
Александр Носович: Калининграду угрожают не "перекуры" литовских таможенников, а две конкретные страныКалининграду жизненно необходимо расширение торговых и промышленных связей с большой Россией. Одной морской и воздушной логистикой мы этого не добьемся, потому что объемы перевозок у них не те. Нужно больше грузов и людей
 
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Заголовок открываемого материала
04:20Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу
04:10"Ядерные грибы будут везде": Норин о том, могут ли Украина и Запад заставить Россию делать резкие шаги
04:00Новое название для войны: Ищенко объяснил, почему нельзя воевать "особо гуманно" и "понарошку"
03:50"Недооценивать их не стоит": Рожин рассказал, почему "Птицы Мадяра" представляют серьезную опасность
03:40Борис Рожин раскрыл, как бои под Волчанском помогают ВС РФ решать задачу по освобождению ДНР
03:30Военный историк: Украина может сделать "грязную" ядерную бомбу, пока США готовят фортель для России
03:15Тревожный звоночек для Украины: историк рассказал, почему вопрос с "дожиманием" ВСУ – это вопрос воли
03:00"Хоть чучелом, хоть тушкой": журналист рассказал, почему Запад не готов погибать бригадами за Угледар
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