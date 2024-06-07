https://ukraina.ru/20240607/1055537480.html

Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу

Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу - 07.06.2024 Украина.ру

Управляемые бомбы и ракеты ATACMS: Рожин объяснил, какое оружие ВСУ представляет наибольшую угрозу

Наибольшую угрозу со стороны противника представляют различные типы ракет для "Хаймарсов", например, ATACAMS. Также опасны некоторые типы западных управляемых бомб. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-06-07T04:20

2024-06-07T04:20

2024-06-07T04:20

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Запад часто передает киевскому режиму мостоукладчики и инженерные машины, но нельзя сказать, что у самого Запада их очень много. И потеря каждой такой машины для Украины гораздо страшнее, чем потеря "Леопарда", рассказал эксперт.Мостоукладчики – это дорогостоящая и редкая техника. Чем больше ВС РФ ее уничтожат, тем лучше. Украина от нее сильно зависит, потому что значительная часть ее собственного автопарка уже уничтожена, добавил журналист.Наибольшую угрозу в зоне СВО представляют различные типы ракет для "Хаймарсов", например, ATACAMS. Это – дальнобойные баллистические ракеты, которые представляют для России серьезную опасность, отметил Рожин.Что касается привычной техники, то та же натовская бронетехника ничего неожиданного из себя не представляет. Это обычные танки и БМП, которые обычно горят и становятся трофеями, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВСУ под Волчанском придумали очень хитрый план, который Россия сорвет двумя способами читайте на сайте Украина.руО том, способна ли вражеская пропаганда каким-то образом влиять на российских граждан можно узнать в интервью специалиста по информационным войнам Евгения Тинянского: О виртуальной войне Украины с Россией

https://ukraina.ru/20240605/1055497909.html

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