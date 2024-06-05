Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией - 05.06.2024 Украина.ру
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Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией - 05.06.2024 Украина.ру
Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией
Специалист по информационным войнам, ополченец ДНР первой волны Евгений Тинянский рассказал изданию Украина.ру, почему бдительность граждан во время войны это не доносительство
2024-06-05T06:18
2024-06-05T06:21
интервью
сво
спецоперация
информационная война
информационная безопасность
донецкая народная республика
украина
донбасс
денис пушилин
украина.ру
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- Евгений, Украина ведет войну против Донбасса не только с помощью обстрелов, бомбардировок, самых подлых ударов по мирному гражданскому населению, но и с помощью пропаганды и лживых вбросов. Все это называется информационной войной. Насколько успешно у нее это получается?- Да, действительно, лично я и мои соратники, коллеги наблюдаем такую тенденцию: укропы терпя поражение на реальном поле боя, активизировались на информационном. Украина вкладывает туда огромные ресурсы. Это и боты, и создание пабликов, которые мимикрируют под паблики ДНР и под паблики других субъектов федерации.Мы прекрасно видели в 22-м году, с начала СВО, когда даже в белгородских пабликах стали возникать ветки с ярко выраженной антивоенной направленностью. То же самое мы видим сейчас и у нас.Их задача создать видимость недовольства всем и вся. Мол, смотрите, Россия пришла, а у вас стало хуже, чем при Украине. Они хотят посеять не только недовольство, но и разочарование, раздражение, уныние, депрессию, агрессию.Если созданная спецслужбами Украины та или иная сеть или паблик не работают, то боты наводняют наши сети и ведут подрывную работу там. Они публикуют негативные комментарии. Всегда негативные, чтобы не происходило. Приведу пример. Идет очевидное и наглядное возрождение Мариуполя и его инфраструктуры. Они пишут: а почему только Мариуполь, а почему не Зугрэс или Харцызск? Создается искусственно имитация недовольства действиями Российской Федерации, с помощью федеральных властей и регионов которой, взявших шефство над теми или иными городами и районами ДНР и ЛНР, идет реконструкция и восстановление промышленности и социальной сферы.- А ты можешь назвать эти паблики и аккаунты в социальных сетях, чтобы мы знали, как говорится, врага в лицо?- Назвать могу, но делать этого не буду, потому что это будет своего рода реклама этим пабликам. Ты же понимаешь прекрасно, что они в любой момент могут просто выложить нашу с тобой беседу и сказать, вот мы несем правду, а нас пытаются очернить. Поэтому подписывайтесь и все такое прочее.Я даже больше скажу, что подобного рода инициатива обозначить вражеские паблики была предпринята даже в свое время, если мне не изменяет память, в феврале 2023 года спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая выступала с инициативой, обращаясь к Роскомнадзору. Она призвала опубликовать перечень ярко выраженных вражеских каналов в сети Телеграм.Насколько я знаю, на данный момент этого перечня нет. С другой стороны, я знаю прекрасно, что работа ведется в этом направлении, но на данном этапе нет четкого перечня. Я так понимаю, что одна из причин того, что этот перечень отсутствует, это как раз понимание того, что это станет своего рода рекламой. Поэтому я бы сейчас поостерегся их называть.Дончане с минимальными интеллектуальными навыками спокойно отличат наш паблик от вражеского. Их учить и подсказывать не надо. Они могут же сравнивать и анализировать.- Есть ли исследования того, как вражеская пропаганда, употреблю этот советский термин, влияет на наших граждан? Есть такие, кто на нее ведется- Разумеется, такие люди есть, разумеется, есть люди внушаемые. Думаю, ни для кого не открою какую-то тайну: несмотря на весь позитив, который у нас происходит, есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Есть люди, недовольные, например, жилищно-коммунальной сферой. Буквально вчера на оперативном совещании глава ДНР Денис Пушилин говорил, что еще не все так гладко в этом вопросе: где-то не вывезли мусор, где-то протекла труба. А что вы хотите, при Украине 30 лет ничего не делалось в плане реконструкции инфраструктуры.Вот вчера я ехал по проспекту Ильича, а там уже месяц идет замена магистрального водовода. Мне рассказывали люди, которые занимаются подобными реконструкциями, что от изношенности подобные трубы разваливались буквально от прикосновения ковша экскаватора. Идет ремонт, естественно, воду отключили, или дают минимально по графику. Будут недовольные? Конечно. Вот на этом и пытаются играть украинские спецслужбы.А вспомните трагедию в Донецке 13 марта, когда через телеграм около Дома правительства в Донецке попытались собрать митинг против мобилизации. Что тогда произошло? Украинская ракета "Точка У" попыталась нанести удар по столице ДНР. В результате погибло несколько десятков человек на бульваре Пушкина, которые стояли в очереди к банкомату одного из донецких банков.-Люди, которые организуют подобные сети, они из ДНР или из Киева?- Понятно, что они обитают на Украине, но, судя по специфической филологии, присущей только жителям нашего региона, представители Донбасса участвуют в этом позорном деле.- А как еще понять, что это вражеский паблик, а не наш?- Приведу такой пример. Как только кто-то чересчур начинает напирать на то, что что-то не так, спросите у него, а вы жаловались на возникшую проблему? Если да, то куда? Что вам ответили? Если "жалобщик" в ответ никаких конкретных данных не предоставляет, или вообще исчезает, то, как правило, это бот.Был однажды, помню, случай, когда в сети была опубликовано фото повреждения трубы и указано место, где это якобы произошло, но когда туда выехали коммунальщики, никакого повреждения не было. То есть перед нами классический случай вброса.- А ждуны в ДНР еще есть? Если да, то как их вычислить?- Среди двух с половиной миллионов человек они, конечно же, есть. Было бы неверным думать, что их не будет. Но их количество, конечно же, уменьшается: идет преобразование городов, жизнь улучшается. Многие из них понимают, что Россия в Донбассе навсегда, а Украина сюда больше никогда не вернется. Они потихоньку начинают менять свое мировоззрение.К тому же, поверь мне, граждане у нас, в Донецке, бдительны. Расскажу тебе в качестве иллюстрации этого тезиса о двух случаях.Первый произошел лично со мной. По долгу службы я часто слушаю вражеские программы на украинском языке. Слушаю через блютус колонку. Громко. Однажды ко мне постучалась полиция. Открываю двери. Мне товарищи в полицейской форме говорят: привет! А объясни, что это у тебя за украинские голоса доносятся из квартиры. Я им объяснил. Вопросы ко мне отпали.Оказалось, что это моя бдительная соседка "сообщила куда надо". Я ее, когда встретил, даже похвалил за бдительность.Второй случай был летом 2014 года, когда я служил в ополчении. Нам сообщили, что в одной из квартир какие-то товарищи по радиостанции разговаривают на военные темы. Мы рванули туда. Оказалось в процессе разбирательства, что это были наши люди.Не надо думать, что люди, которые нам сигнализируют о таких случаях, доносчики. Так нельзя говорить. В условиях войны это проявление правильной бдительности.
https://ukraina.ru/20240530/1055381885.html
https://ukraina.ru/20240528/1055330830.html
https://ukraina.ru/20230510/1046042128.html
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Украина.ру
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5
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интервью, сво, спецоперация, информационная война, информационная безопасность, донецкая народная республика, украина, донбасс, денис пушилин, украина.ру, совет федерации, роскомнадзор
Интервью, СВО, Спецоперация, информационная война, информационная безопасность, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Денис Пушилин, Украина.ру, Совет Федерации, Роскомнадзор

Специалист по информационным войнам Евгений Тинянский о виртуальной войне Украины с Россией

06:18 05.06.2024 (обновлено: 06:21 05.06.2024)
 
© Из личного архива Евгения ТиняскогоЕвгений Тинянский
Евгений Тинянский
© Из личного архива Евгения Тиняского
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Специалист по информационным войнам, ополченец ДНР первой волны Евгений Тинянский рассказал изданию Украина.ру, почему бдительность граждан во время войны это не доносительство
- Евгений, Украина ведет войну против Донбасса не только с помощью обстрелов, бомбардировок, самых подлых ударов по мирному гражданскому населению, но и с помощью пропаганды и лживых вбросов. Все это называется информационной войной. Насколько успешно у нее это получается?
- Да, действительно, лично я и мои соратники, коллеги наблюдаем такую тенденцию: укропы терпя поражение на реальном поле боя, активизировались на информационном. Украина вкладывает туда огромные ресурсы. Это и боты, и создание пабликов, которые мимикрируют под паблики ДНР и под паблики других субъектов федерации.
Мы прекрасно видели в 22-м году, с начала СВО, когда даже в белгородских пабликах стали возникать ветки с ярко выраженной антивоенной направленностью. То же самое мы видим сейчас и у нас.
Их задача создать видимость недовольства всем и вся. Мол, смотрите, Россия пришла, а у вас стало хуже, чем при Украине. Они хотят посеять не только недовольство, но и разочарование, раздражение, уныние, депрессию, агрессию.
Если созданная спецслужбами Украины та или иная сеть или паблик не работают, то боты наводняют наши сети и ведут подрывную работу там. Они публикуют негативные комментарии. Всегда негативные, чтобы не происходило.
Приведу пример. Идет очевидное и наглядное возрождение Мариуполя и его инфраструктуры. Они пишут: а почему только Мариуполь, а почему не Зугрэс или Харцызск? Создается искусственно имитация недовольства действиями Российской Федерации, с помощью федеральных властей и регионов которой, взявших шефство над теми или иными городами и районами ДНР и ЛНР, идет реконструкция и восстановление промышленности и социальной сферы.
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- А ты можешь назвать эти паблики и аккаунты в социальных сетях, чтобы мы знали, как говорится, врага в лицо?
- Назвать могу, но делать этого не буду, потому что это будет своего рода реклама этим пабликам. Ты же понимаешь прекрасно, что они в любой момент могут просто выложить нашу с тобой беседу и сказать, вот мы несем правду, а нас пытаются очернить. Поэтому подписывайтесь и все такое прочее.
Я даже больше скажу, что подобного рода инициатива обозначить вражеские паблики была предпринята даже в свое время, если мне не изменяет память, в феврале 2023 года спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая выступала с инициативой, обращаясь к Роскомнадзору. Она призвала опубликовать перечень ярко выраженных вражеских каналов в сети Телеграм.
Насколько я знаю, на данный момент этого перечня нет. С другой стороны, я знаю прекрасно, что работа ведется в этом направлении, но на данном этапе нет четкого перечня. Я так понимаю, что одна из причин того, что этот перечень отсутствует, это как раз понимание того, что это станет своего рода рекламой. Поэтому я бы сейчас поостерегся их называть.
Дончане с минимальными интеллектуальными навыками спокойно отличат наш паблик от вражеского. Их учить и подсказывать не надо. Они могут же сравнивать и анализировать.
- Есть ли исследования того, как вражеская пропаганда, употреблю этот советский термин, влияет на наших граждан? Есть такие, кто на нее ведется
- Разумеется, такие люди есть, разумеется, есть люди внушаемые. Думаю, ни для кого не открою какую-то тайну: несмотря на весь позитив, который у нас происходит, есть люди, которые всегда чем-то недовольны. Есть люди, недовольные, например, жилищно-коммунальной сферой. Буквально вчера на оперативном совещании глава ДНР Денис Пушилин говорил, что еще не все так гладко в этом вопросе: где-то не вывезли мусор, где-то протекла труба. А что вы хотите, при Украине 30 лет ничего не делалось в плане реконструкции инфраструктуры.
Вот вчера я ехал по проспекту Ильича, а там уже месяц идет замена магистрального водовода. Мне рассказывали люди, которые занимаются подобными реконструкциями, что от изношенности подобные трубы разваливались буквально от прикосновения ковша экскаватора. Идет ремонт, естественно, воду отключили, или дают минимально по графику. Будут недовольные? Конечно. Вот на этом и пытаются играть украинские спецслужбы.
А вспомните трагедию в Донецке 13 марта, когда через телеграм около Дома правительства в Донецке попытались собрать митинг против мобилизации. Что тогда произошло? Украинская ракета "Точка У" попыталась нанести удар по столице ДНР. В результате погибло несколько десятков человек на бульваре Пушкина, которые стояли в очереди к банкомату одного из донецких банков.
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-Люди, которые организуют подобные сети, они из ДНР или из Киева?
- Понятно, что они обитают на Украине, но, судя по специфической филологии, присущей только жителям нашего региона, представители Донбасса участвуют в этом позорном деле.
- А как еще понять, что это вражеский паблик, а не наш?
- Приведу такой пример. Как только кто-то чересчур начинает напирать на то, что что-то не так, спросите у него, а вы жаловались на возникшую проблему? Если да, то куда? Что вам ответили? Если "жалобщик" в ответ никаких конкретных данных не предоставляет, или вообще исчезает, то, как правило, это бот.
Был однажды, помню, случай, когда в сети была опубликовано фото повреждения трубы и указано место, где это якобы произошло, но когда туда выехали коммунальщики, никакого повреждения не было. То есть перед нами классический случай вброса.
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- А ждуны в ДНР еще есть? Если да, то как их вычислить?
- Среди двух с половиной миллионов человек они, конечно же, есть. Было бы неверным думать, что их не будет. Но их количество, конечно же, уменьшается: идет преобразование городов, жизнь улучшается. Многие из них понимают, что Россия в Донбассе навсегда, а Украина сюда больше никогда не вернется. Они потихоньку начинают менять свое мировоззрение.
К тому же, поверь мне, граждане у нас, в Донецке, бдительны. Расскажу тебе в качестве иллюстрации этого тезиса о двух случаях.
Первый произошел лично со мной. По долгу службы я часто слушаю вражеские программы на украинском языке. Слушаю через блютус колонку. Громко. Однажды ко мне постучалась полиция. Открываю двери. Мне товарищи в полицейской форме говорят: привет! А объясни, что это у тебя за украинские голоса доносятся из квартиры. Я им объяснил. Вопросы ко мне отпали.
Оказалось, что это моя бдительная соседка "сообщила куда надо". Я ее, когда встретил, даже похвалил за бдительность.
Второй случай был летом 2014 года, когда я служил в ополчении. Нам сообщили, что в одной из квартир какие-то товарищи по радиостанции разговаривают на военные темы. Мы рванули туда. Оказалось в процессе разбирательства, что это были наши люди.
Не надо думать, что люди, которые нам сигнализируют о таких случаях, доносчики. Так нельзя говорить. В условиях войны это проявление правильной бдительности.
 
ИнтервьюСВОСпецоперацияинформационная войнаинформационная безопасностьДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассДенис ПушилинУкраина.руСовет ФедерацииРоскомнадзор
 
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