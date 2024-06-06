Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин - 06.06.2024 Украина.ру
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Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин - 06.06.2024 Украина.ру
Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин
Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна
2024-06-06T14:27
2024-06-06T14:27
видео
грузия
россия
запад
снг
владимир зеленский
переворот
элита
украина
независимость
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00:22 - Что происходит с Грузией? 04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии; 13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона? 17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?
грузия
россия
запад
украина
средняя азия
европа
сша
китай
кнр (китай)
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Что задумал Запад, кого переиграла Россия и как провалилась идея ультиматума о капитуляции - Шишкин

14:27 06.06.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию в Грузии и рассказал о том, какие цели ставил Запад и почему реализация украинского сценария в этой стране маловероятна
00:22 - Что происходит с Грузией?
04:41 - Об отказе лидеров стран СНГ в конференции в Швейцарии;
13:08 - Удержат ли США роль мирового гегемона?
17:03 - Как будет развиваться украинский конфликт?
 
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