Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов - 06.06.2024 Украина.ру
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Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов
Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов - 06.06.2024 Украина.ру
Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов
В Общественной палате Донецкой народной республики состоялась встреча с делегацией из Москвы. Её участник, эксперт Госдумы РФ, почётный адвокат России, член... Украина.ру, 06.06.2024
2024-06-06T12:08
2024-06-06T12:08
видео
краснов
россия
москва
донецкая народная республика
общественная палата
госдума
днр
конфликт
лнр
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В Общественной палате Донецкой народной республики состоялась встреча с делегацией из Москвы. Её участник, эксперт Госдумы РФ, почётный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в эфире Украина.ру поделился впечатлениями от этой поездки и рассказал о новых проектах по развитию гражданского общества, интеграции в культурную и образовательную среду России и по защите интересов участников СВО.Он также отметил, что победой на Украине война России с Западом не окончится и что впереди нас ждёт решающее сражение.00:36 – О рабочей поездке в ДНР;06:07 – О начале работы проекта "солдатская книга";07:48 – О проектах в новых регионах России;08:29 – Донбасс: настроения, угрозы и проблемы;17:21 – Опыт новых регионов для Москвы;20:32 – Какая победа нам нужна?
россия
москва
донецкая народная республика
днр
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видео, краснов, россия, москва, донецкая народная республика, общественная палата, госдума, днр, конфликт, лнр, луганская народная республика, комиссия, соцзащита, донецк, луганск, донбасс, новороссия, сво, спецоперация, книги, библиотеки, госпиталь, стих, литература, запорожье, херсон, новые регионы, himars, адвокат, война, беспилотники, бпла, дроны, украина, всу, победа, запад, ракеты, видео
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Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов

12:08 06.06.2024
 
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В Общественной палате Донецкой народной республики состоялась встреча с делегацией из Москвы. Её участник, эксперт Госдумы РФ, почётный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в эфире Украина.ру поделился впечатлениями от этой поездки и рассказал о новых проектах по развитию гражданского общества, интеграции в культурную и образовательную среду России и по защите интересов участников СВО.
Он также отметил, что победой на Украине война России с Западом не окончится и что впереди нас ждёт решающее сражение.

00:36 – О рабочей поездке в ДНР;
06:07 – О начале работы проекта "солдатская книга";
07:48 – О проектах в новых регионах России;
08:29 – Донбасс: настроения, угрозы и проблемы;
17:21 – Опыт новых регионов для Москвы;
20:32 – Какая победа нам нужна?
 
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12:08Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов
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