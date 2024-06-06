https://ukraina.ru/20240606/1055515782.html

Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов

Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов - 06.06.2024 Украина.ру

Дети-девианты, инвалиды и заключённые: о новых проектах ДНР, ЛНР и Москвы - Краснов

В Общественной палате Донецкой народной республики состоялась встреча с делегацией из Москвы. Её участник, эксперт Госдумы РФ, почётный адвокат России, член... Украина.ру, 06.06.2024

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:08

2024-06-06T12:08

видео

краснов

россия

москва

донецкая народная республика

общественная палата

госдума

днр

конфликт

лнр

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В Общественной палате Донецкой народной республики состоялась встреча с делегацией из Москвы. Её участник, эксперт Госдумы РФ, почётный адвокат России, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в эфире Украина.ру поделился впечатлениями от этой поездки и рассказал о новых проектах по развитию гражданского общества, интеграции в культурную и образовательную среду России и по защите интересов участников СВО.Он также отметил, что победой на Украине война России с Западом не окончится и что впереди нас ждёт решающее сражение.00:36 – О рабочей поездке в ДНР;06:07 – О начале работы проекта "солдатская книга";07:48 – О проектах в новых регионах России;08:29 – Донбасс: настроения, угрозы и проблемы;17:21 – Опыт новых регионов для Москвы;20:32 – Какая победа нам нужна?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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