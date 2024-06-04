https://ukraina.ru/20240604/1055479737.html
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении - 04.06.2024 Украина.ру
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении
В среду, 5 июня, в Одессе сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах из-за проблем с электроснабжением, уведомили городские власти
2024-06-04T21:31
2024-06-04T21:31
2024-06-04T21:40
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Как пишет телеграмм-канал "Политика страны", ранее сегодня в Киеве по той же причине остановили фуникулер. Вне установленного графика, аварийные отключения света во вторник были введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице. По заявлению гендиректора энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергея Коваленко, за последнее время эта ситуация стала самой тяжелой.Ранее украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии, потому как даже при самом оптимистичном прогнозе, отключения смогут отменить только к 2029 году. Что осталось от мощной энергетики Украины и почему она приближается к формату французской читайте в интервью политолога Андрея Суздальцева.
https://ukraina.ru/20240502/1054843453.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, украина, энергосистема украины, сво, спецоперация, свет, электроснабжение
Новости, Украина, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация, свет, электроснабжение
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении
21:31 04.06.2024 (обновлено: 21:40 04.06.2024)
В среду, 5 июня, в Одессе сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах из-за проблем с электроснабжением, уведомили городские власти