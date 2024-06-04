В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении - 04.06.2024 Украина.ру
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В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении - 04.06.2024 Украина.ру
В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении
В среду, 5 июня, в Одессе сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах из-за проблем с электроснабжением, уведомили городские власти
2024-06-04T21:31
2024-06-04T21:40
новости
украина
энергосистема украины
сво
спецоперация
свет
электроснабжение
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Как пишет телеграмм-канал "Политика страны", ранее сегодня в Киеве по той же причине остановили фуникулер. Вне установленного графика, аварийные отключения света во вторник были введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице. По заявлению гендиректора энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергея Коваленко, за последнее время эта ситуация стала самой тяжелой.Ранее украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии, потому как даже при самом оптимистичном прогнозе, отключения смогут отменить только к 2029 году. Что осталось от мощной энергетики Украины и почему она приближается к формату французской читайте в интервью политолога Андрея Суздальцева.
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новости, украина, энергосистема украины, сво, спецоперация, свет, электроснабжение
Новости, Украина, Энергосистема Украины, СВО, Спецоперация, свет, электроснабжение

В Одессе ограничат движение муниципального транспорта из-за перебоев в энергоснабжении

21:31 04.06.2024 (обновлено: 21:40 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Акимов / Перейти в фотобанкОдесса, Морской вокзал, 80-е годы ХХ в.
Одесса, Морской вокзал, 80-е годы ХХ в. - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Владимир Акимов
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В среду, 5 июня, в Одессе сократят количество троллейбусов и трамваев на маршрутах из-за проблем с электроснабжением, уведомили городские власти
"Учитывая тяжелое состояние в энергетике, вызванное атаками врага по энергетическому комплексу страны, для уменьшения нагрузки на энергосистему с 5 июня КП "Одессэлектротранс" существенно сокращает выпуск трамваев и троллейбусов на маршруты города", – сказано в опубликованном сообщении.
Как пишет телеграмм-канал "Политика страны", ранее сегодня в Киеве по той же причине остановили фуникулер.
Вне установленного графика, аварийные отключения света во вторник были введены в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях, а также украинской столице. По заявлению гендиректора энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергея Коваленко, за последнее время эта ситуация стала самой тяжелой.
Ранее украинцам порекомендовали смириться с длительным отсутствием электроэнергии, потому как даже при самом оптимистичном прогнозе, отключения смогут отменить только к 2029 году.
Что осталось от мощной энергетики Украины и почему она приближается к формату французской читайте в интервью политолога Андрея Суздальцева.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 12:20
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы УкраиныПоловина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
 
НовостиУкраинаЭнергосистема УкраиныСВОСпецоперациясветэлектроснабжение
 
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