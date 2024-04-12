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Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины

Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины - 12.04.2024 Украина.ру

Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины

На украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика разваливается с немалой помощью ВКС РФ. При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2024-04-12T04:50

2024-04-12T04:50

2024-04-12T04:50

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После ударов ВКС РФ украинская энергетика наконец-то приближается к формату французской. Дело в том, что во Франции порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, рассказал политолог.Эксперт отметил, что на украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика потихонечку разваливается с немалой помощью ВКС РФ. При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями, все остальные мощности – это угольные станции, добавил специалист.После 24 марта российские ВКС сходу уничтожили 50% украинской генерации электроэнергии. Удары наносились по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также били по подстанциям, поэтому на месяц работы точно хватит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, вкс, днепрогэс, андрей суздальцев, электроэнергия, электричество, аэс, уголь