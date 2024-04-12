Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины
© Фото : соцсетиТрипольская ТЭС
© Фото : соцсети
На украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика разваливается с немалой помощью ВКС РФ. При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
После ударов ВКС РФ украинская энергетика наконец-то приближается к формату французской. Дело в том, что во Франции порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, рассказал политолог.
Эксперт отметил, что на украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика потихонечку разваливается с немалой помощью ВКС РФ.
При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями, все остальные мощности – это угольные станции, добавил специалист.
"Украине в сезон надо кровь из носу запасти минимум два миллиона тонн угля. Не получается. Поэтому на Украине остается три работающих АЭС, которые дают более 60% электроэнергии", - подчеркнул Суздальцев.
После 24 марта российские ВКС сходу уничтожили 50% украинской генерации электроэнергии. Удары наносились по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также били по подстанциям, поэтому на месяц работы точно хватит, заключил собеседник издания.
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