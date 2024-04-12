Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины - 12.04.2024 Украина.ру
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Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины
Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины - 12.04.2024 Украина.ру
Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины
На украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика разваливается с немалой помощью ВКС РФ. При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2024-04-12T04:50
2024-04-12T04:50
новости
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днепрогэс
андрей суздальцев
электроэнергия
электричество
аэс
уголь
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После ударов ВКС РФ украинская энергетика наконец-то приближается к формату французской. Дело в том, что во Франции порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, рассказал политолог.Эксперт отметил, что на украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика потихонечку разваливается с немалой помощью ВКС РФ. При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями, все остальные мощности – это угольные станции, добавил специалист.После 24 марта российские ВКС сходу уничтожили 50% украинской генерации электроэнергии. Удары наносились по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также били по подстанциям, поэтому на месяц работы точно хватит, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, вкс, днепрогэс, андрей суздальцев, электроэнергия, электричество, аэс, уголь
Новости, Украина, Россия, ВКС, ДнепроГЭС, Андрей Суздальцев, электроэнергия, электричество, АЭС, уголь

Пылающие электростанции: Андрей Суздальцев рассказал, что осталось от мощной энергетики Украины

04:50 12.04.2024
 
© Фото : соцсетиТрипольская ТЭС
Трипольская ТЭС - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Фото : соцсети
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На украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика разваливается с немалой помощью ВКС РФ. При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
После ударов ВКС РФ украинская энергетика наконец-то приближается к формату французской. Дело в том, что во Франции порядка 80% выработки электроэнергии приходятся на атомные станции, рассказал политолог.
Эксперт отметил, что на украинские АЭС приходится более 60% электроэнергии, потому что тепловая и гидроэнергетика потихонечку разваливается с немалой помощью ВКС РФ.
При этом восстановить ДнепроГЭС можно только в мирное время с огромными вложениями, все остальные мощности – это угольные станции, добавил специалист.
"Украине в сезон надо кровь из носу запасти минимум два миллиона тонн угля. Не получается. Поэтому на Украине остается три работающих АЭС, которые дают более 60% электроэнергии", - подчеркнул Суздальцев.
После 24 марта российские ВКС сходу уничтожили 50% украинской генерации электроэнергии. Удары наносились по электростанциям, которые тяжело восстанавливать. Также били по подстанциям, поэтому на месяц работы точно хватит, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Андрей Суздальцев: Россия сделала из Украины Францию, Зеленскому верят как Гитлеру, США получат бумеранг читайте на сайте Украина.ру
Юрий Баранчик интервью
10 апреля, 06:04
Юрий Баранчик: Масштаб интервенции стран НАТО на Украину будет зависеть от скорости уничтожения их войскНаша основная задача, чтобы между Россией и странами НАТО не было никакой серой зоны, откуда бы осуществлялись атаки на нашу территорию, а НАТО бы постоянно говорила: "Это не мы". Мы должны ликвидировать эту территорию
 
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