Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны
20:43 04.06.2024 (обновлено: 20:48 04.06.2024)
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкНа международном пограничном автомобильном пункте пропуска "Гоптивка"
Согласно новому закону об усилении мобилизации, выезд украинцев за рубеж, даже тех, что имеют вид на жительство в других странах, невозможен. Об этом 4 июня заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
Он напомнил, что прежде граждан с отметками в паспортах о переезде на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, выпускали из страны, однако теперь законодательство изменили.
"В связи изменениями в законодательстве… и соответствующим постановлением Кабмина их обязывают встать на военный учет. Пока этот вопрос не будет отдельно урегулирован в правилах пересечения границы, эту категорию граждан на основе отметок не будем выпускать за пределы Украины", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что почти 190 тысяч украинок обновили данные для мобилизации в ряды ВСУ. По новому закону о мобилизации, всех жителей страны от 18 до 60 лет обязали пройти соответствующую процедуру, в противном случае их ждет штраф от 17-25 тысяч гривен. Уклонистов также могут лишить права управления автомобилем.
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