Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны - 04.06.2024 Украина.ру
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Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны
Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны - 04.06.2024 Украина.ру
Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны
Согласно новому закону об усилении мобилизации, выезд украинцев за рубеж, даже тех, что имеют вид на жительство в других странах, невозможен. Об этом 4 июня заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
2024-06-04T20:43
2024-06-04T20:48
новости
украина
кабмин
вооруженные силы украины
мобилизация
пересечение границы
сво
спецоперация
всу
уклонисты
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Он напомнил, что прежде граждан с отметками в паспортах о переезде на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, выпускали из страны, однако теперь законодательство изменили. Ранее сообщалось, что почти 190 тысяч украинок обновили данные для мобилизации в ряды ВСУ. По новому закону о мобилизации, всех жителей страны от 18 до 60 лет обязали пройти соответствующую процедуру, в противном случае их ждет штраф от 17-25 тысяч гривен. Уклонистов также могут лишить права управления автомобилем.О том, почему в России не следует объявлять новую мобилизацию читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке Геннадия Подлесного.
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новости, украина, кабмин, вооруженные силы украины, мобилизация, пересечение границы, сво, спецоперация, всу, уклонисты
Новости, Украина, Кабмин, Вооруженные силы Украины, мобилизация, пересечение границы, СВО, Спецоперация, ВСУ, уклонисты

Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны

20:43 04.06.2024 (обновлено: 20:48 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкНа международном пограничном автомобильном пункте пропуска "Гоптивка"
На международном пограничном автомобильном пункте пропуска Гоптивка - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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Согласно новому закону об усилении мобилизации, выезд украинцев за рубеж, даже тех, что имеют вид на жительство в других странах, невозможен. Об этом 4 июня заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона
Он напомнил, что прежде граждан с отметками в паспортах о переезде на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, выпускали из страны, однако теперь законодательство изменили.
"В связи изменениями в законодательстве… и соответствующим постановлением Кабмина их обязывают встать на военный учет. Пока этот вопрос не будет отдельно урегулирован в правилах пересечения границы, эту категорию граждан на основе отметок не будем выпускать за пределы Украины", - приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что почти 190 тысяч украинок обновили данные для мобилизации в ряды ВСУ. По новому закону о мобилизации, всех жителей страны от 18 до 60 лет обязали пройти соответствующую процедуру, в противном случае их ждет штраф от 17-25 тысяч гривен. Уклонистов также могут лишить права управления автомобилем.
О том, почему в России не следует объявлять новую мобилизацию читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке Геннадия Подлесного.
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