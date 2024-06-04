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Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны

Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны - 04.06.2024 Украина.ру

Украинцев, имеющих вид на жительство в других странах, не выпустят из страны

Согласно новому закону об усилении мобилизации, выезд украинцев за рубеж, даже тех, что имеют вид на жительство в других странах, невозможен. Об этом 4 июня заявил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона

2024-06-04T20:43

2024-06-04T20:43

2024-06-04T20:48

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Он напомнил, что прежде граждан с отметками в паспортах о переезде на постоянное место проживания, взятии на постоянный консульский учет за пределами Украины, выпускали из страны, однако теперь законодательство изменили. Ранее сообщалось, что почти 190 тысяч украинок обновили данные для мобилизации в ряды ВСУ. По новому закону о мобилизации, всех жителей страны от 18 до 60 лет обязали пройти соответствующую процедуру, в противном случае их ждет штраф от 17-25 тысяч гривен. Уклонистов также могут лишить права управления автомобилем.О том, почему в России не следует объявлять новую мобилизацию читайте в интервью военного политолога, подполковника в отставке Геннадия Подлесного.

https://ukraina.ru/20240531/1055428299.html

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новости, украина, кабмин, вооруженные силы украины, мобилизация, пересечение границы, сво, спецоперация, всу, уклонисты