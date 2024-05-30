Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумов - 30.05.2024 Украина.ру
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Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумов
Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумов - 30.05.2024 Украина.ру
Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумов
Военнообязанных жительниц Украины пообещали штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в военкоматах, сообщил глава Кременчугского районного территориального центра комплектования Мирослав Волков в интервью изданию "Телеграф"
2024-05-30T20:51
2024-05-30T20:59
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Уточняется, что с украинок будут требовать 17-25 тысяч гривен, с учетом того, что прожиточный минимум в этом году составляет 2920 гривен, штраф составит до восьми таких платежей. По его словам, в период обязательного уточнения своих данных, который продлится до 16 июля, на медицинское освидетельствование не направляются те военнообязанные женщины, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированы или имеют действительный военно-учетный документ. Глава военкомата указал, что мобилизация женщин якобы проводится только по их личному согласию и в соответствии с постановлением украинского кабмина. Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська допустил мобилизацию в Вооруженные силы страны женщин, отбывающих наказание в колониях. Ранее Зеленский уже разрешил это для мужчин.В середине апреля Минобороны Украины сообщило об "активизации усилий касательно внедрения гендерного равенства среди военнослужащих".
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новости, украина, мобилизация, всу, сво, женщины, права женщин
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, женщины, права женщин

Военнообязанных украинок пообещали штрафовать на 8 прожиточных минимумов

20:51 30.05.2024 (обновлено: 20:59 30.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУженщина-военнослужащая ВСУ
женщина-военнослужащая ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Военнообязанных жительниц Украины пообещали штрафовать, если они не обновят свои учетные данные в военкоматах, сообщил глава Кременчугского районного территориального центра комплектования Мирослав Волков в интервью изданию "Телеграф"
Уточняется, что с украинок будут требовать 17-25 тысяч гривен, с учетом того, что прожиточный минимум в этом году составляет 2920 гривен, штраф составит до восьми таких платежей.
"Их (женщин - Ред.) так же могут штрафовать за нарушение правил воинского учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет и получить военно-учетный документ", – уточнил Волков.
По его словам, в период обязательного уточнения своих данных, который продлится до 16 июля, на медицинское освидетельствование не направляются те военнообязанные женщины, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированы или имеют действительный военно-учетный документ.
Глава военкомата указал, что мобилизация женщин якобы проводится только по их личному согласию и в соответствии с постановлением украинского кабмина.
Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська допустил мобилизацию в Вооруженные силы страны женщин, отбывающих наказание в колониях. Ранее Зеленский уже разрешил это для мужчин.
В середине апреля Минобороны Украины сообщило об "активизации усилий касательно внедрения гендерного равенства среди военнослужащих".
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