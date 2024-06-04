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На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации
На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации - 04.06.2024 Украина.ру
На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации
Около 190 тысяч военнообязанных женщин обновили данные в приложении Минобороны Украины. Слова спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина приводит "Интерфакс-Украина"
2024-06-04T14:06
2024-06-04T14:06
2024-06-04T14:06
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мобилизация
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Через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников, сообщил спикер ведомства. Среди них 18 тысяч человек обновили данные, находясь за границей.Среди тех, кто обновил данные, 164 тысячи имеют бронь от мобилизации, а у более 90 тысяч есть отсрочка.В Минобороны Украины уточнили, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение "Резерв+".Ранее он заявлял, что в первый день работы в приложении наблюдались сбои. По словам Лазуткина, одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, минобороны украины, военкомат
Новости, Украина, мобилизация, Минобороны Украины, военкомат
На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации
Около 190 тысяч военнообязанных женщин обновили данные в приложении Минобороны Украины. Слова спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина приводит "Интерфакс-Украина"
Через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников, сообщил спикер ведомства. Среди них 18 тысяч человек обновили данные, находясь за границей.
"Если говорить о женщинах, то это почти 190 тыс.", - сказал Лазуткин.
Среди тех, кто обновил данные, 164 тысячи имеют бронь от мобилизации, а у более 90 тысяч есть отсрочка.
В Минобороны Украины уточнили, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение "Резерв+".
Ранее он заявлял, что в первый день работы в приложении наблюдались сбои. По словам Лазуткина, одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.
С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+".
Владимир Зеленский
16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста
на сайте Украина.ру.