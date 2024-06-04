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На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации

На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации - 04.06.2024 Украина.ру

На Украине почти 190 тысяч женщин обновили данные для мобилизации

Около 190 тысяч военнообязанных женщин обновили данные в приложении Минобороны Украины. Слова спикера Минобороны Украины Дмитрия Лазуткина приводит "Интерфакс-Украина"

2024-06-04T14:06

2024-06-04T14:06

2024-06-04T14:06

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украина

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минобороны украины

военкомат

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Через приложение Минобороны Украины "Резерв+" уже обновили свои данные 1 млн 371 тысяча призывников, сообщил спикер ведомства. Среди них 18 тысяч человек обновили данные, находясь за границей.Среди тех, кто обновил данные, 164 тысячи имеют бронь от мобилизации, а у более 90 тысяч есть отсрочка.В Минобороны Украины уточнили, что сейчас у украинцев есть три варианта, где обновить данные: военкомат, Центры оказания административных услуг и приложение "Резерв+".Ранее он заявлял, что в первый день работы в приложении наблюдались сбои. По словам Лазуткина, одновременно 700 тысяч человек попытались авторизоваться и обновить свои данные.С 18 мая на Украине начал работу сервис для военнообязанных "Резерв+".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Он вступил в силу 18 мая. Демобилизация с фронта в нем не предусмотрена. Отдельным указом Зеленский снизил возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Кроме того, он подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.О насильственной мобилизации на Украине читайте в материале:"Не справились с эмоциями": львовские военкомы на бусе сбили велосипедиста на сайте Украина.ру.

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новости, украина, мобилизация, минобороны украины, военкомат