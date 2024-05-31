https://ukraina.ru/20240531/1055382681.html

"Хотелось бы, но нельзя": военный политолог объяснил, нужно ли в России объявлять новую мобилизацию

"Хотелось бы, но нельзя": военный политолог объяснил, нужно ли в России объявлять новую мобилизацию - 31.05.2024 Украина.ру

"Хотелось бы, но нельзя": военный политолог объяснил, нужно ли в России объявлять новую мобилизацию

Российское руководство добилось оптимального соотношения между людьми воюющими и обслуживающими их людьми в тылу. Нарушать его нельзя. ВПК должен расширяться без ущерба для гражданского сектора. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-05-31T03:15

2024-05-31T03:15

2024-05-31T03:15

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Украина полностью содержится западными странами. Киевский режим может мобилизовать вообще всех, потому что знает, что деньги и продукты населению все равно дадут. Россия не может позволить себе такую "дикую мобилизацию". Поэтому она пытаемся соблюсти двойной баланс, рассказал политолог.Во-первых, сейчас российское руководство добилось оптимального соотношения между людьми воюющими и обслуживающими их людьми в тылу. Нарушать его нельзя. Провести новую мобилизацию хотелось бы, но нельзя, добавил эксперт.Если судить по официальной информации, то можно предположить, что у России есть резерв в 100–200 тысяч военных. Также западные источники утверждают, что ВС РФ сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. Еще есть 20 тысяч в Белоруссии. Таким образом, на Северном направлении у России есть кулак из трех армий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.руО том, как российские бойцы занимают новые высоты в Липцах можно прочитать в интервью Геннадия Алехина: Россия перережет ВСУ все транспортные артерии, чтобы вбить клин между Сумами и Конотопом

https://ukraina.ru/20240530/1055379360.html

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новости, краснодар, украина, впк, всу, россия, мобилизация, призыв, экономика, резервы, армия