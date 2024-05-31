"Хотелось бы, но нельзя": военный политолог объяснил, нужно ли в России объявлять новую мобилизацию
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПодготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Российское руководство добилось оптимального соотношения между людьми воюющими и обслуживающими их людьми в тылу. Нарушать его нельзя. ВПК должен расширяться без ущерба для гражданского сектора. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Украина полностью содержится западными странами. Киевский режим может мобилизовать вообще всех, потому что знает, что деньги и продукты населению все равно дадут. Россия не может позволить себе такую "дикую мобилизацию". Поэтому она пытаемся соблюсти двойной баланс, рассказал политолог.
Во-первых, сейчас российское руководство добилось оптимального соотношения между людьми воюющими и обслуживающими их людьми в тылу. Нарушать его нельзя. Провести новую мобилизацию хотелось бы, но нельзя, добавил эксперт.
"Во-вторых, мы уже обожглись во времена СССР, когда ВПК сожрал гражданскую экономику. Президент недавно предупредил, что мы не должны повторить эту ошибку. ВПК должен расширяться без ущерба для гражданского сектора", - указал Подлесный.
Если судить по официальной информации, то можно предположить, что у России есть резерв в 100–200 тысяч военных. Также западные источники утверждают, что ВС РФ сосредоточили около 180 тысяч человек на территории Белгородской и Курской области. Еще есть 20 тысяч в Белоруссии. Таким образом, на Северном направлении у России есть кулак из трех армий, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Подлесного Если Россия не заминирует ВСУ в Чернигове и Полтаве, Запад попробует выбить ей "глаз" читайте на сайте Украина.ру
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