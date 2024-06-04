План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg - 04.06.2024 Украина.ру
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План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg
План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg - 04.06.2024 Украина.ру
План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg
Комментируя предстоящий "мирный саммит" по Украине в Швейцарии западные журналисты обращают внимание на то, что эта встреча может проложить путь к прекращению боевых действий, однако более двух десятков стран выразили поддержку инициативе Пекина по разрешению конфликта, в которой будут участвовать как Украина, так и Россия
2024-06-04T20:15
2024-06-04T20:23
новости
китай
украина
пекин
владимир зеленский
владимир путин
переговоры
сво
саммит
"формула мира"
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По словам главы Министерства иностранных дел Китая Ван И, Москва и Киев по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце. СМИ уточняет, что документ, предложенный Китаем и Бразилией, призывает к созыву международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, – альтернативе "формуле мира" Владимира Зеленского, согласно которой российские войска должны отойти на границы 1991 года, несмотря на проведенные в новых регионах страны референдумы. Именно "формулу мира", к созданию которой приложил руку Вашингтон, и будут обсуждать участники швейцарского саммита. Китайский министр пояснил, что на сегодня 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к "общему пониманию", которого достигли Китай и Бразилия, а всего 45 стран дали положительную оценку этим идеям. Посещающий Турцию министр иностранных дел Хакан Фидан также "приветствовал и высоко оценил" планы Пекина после их встречи во вторник, сказал Ван. Напомним, КНР выступает против переговоров без участия России (как это проходило ранее) и претендует на роль ключевого международного посредника в урегулировании украинского конфликта. Предложенный им мирный план предполагает прекращение огня без вывода российских войск на границы 1991 года. Накануне Владимир Зеленский отверг идеи Пекина для завершения конфликта, заявив, что Китай "является инструментом в руках Владимира Путина" и решать на каких условиях наступит мир должен только Киев.О чем свидетельствует визит российского президента в КНР читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко.
https://ukraina.ru/20240409/1054391282.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, украина, пекин, владимир зеленский, владимир путин, переговоры, сво, саммит, "формула мира", спецоперация
Новости, Китай, Украина, Пекин, Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры, СВО, саммит, "формула мира", Спецоперация

План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg

20:15 04.06.2024 (обновлено: 20:23 04.06.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и члена Политбюро ЦК КПК Ван И
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и члена Политбюро ЦК КПК Ван И
© Пресс-служба МИД РФ
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Читать в
Комментируя предстоящий "мирный саммит" по Украине в Швейцарии западные журналисты обращают внимание на то, что эта встреча может проложить путь к прекращению боевых действий, однако более двух десятков стран выразили поддержку инициативе Пекина по разрешению конфликта, в которой будут участвовать как Украина, так и Россия
По словам главы Министерства иностранных дел Китая Ван И, Москва и Киев по отдельности "подтвердили большую часть содержания" принципов политического решения, которые были изложены Китаем и Бразилией в совместном заявлении в прошлом месяце.
"Проект, в котором говорится, что путь к миру должен соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций, предполагает проведение второго саммита", – говорится в публикации газеты Bloomberg.
СМИ уточняет, что документ, предложенный Китаем и Бразилией, призывает к созыву международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, – альтернативе "формуле мира" Владимира Зеленского, согласно которой российские войска должны отойти на границы 1991 года, несмотря на проведенные в новых регионах страны референдумы.
Именно "формулу мира", к созданию которой приложил руку Вашингтон, и будут обсуждать участники швейцарского саммита.
Заседание совета министров иностранных дел G 20
9 апреля, 00:08
Москва и Пекин ищут альтернативу "формуле мира" Зеленского – СМИМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудит с китайским коллегой Ван И мирный план Китая по завершению российской спецоперации, который исключает отход ВС РФ с ранее занятых территорий. Эта стратегия станет главной альтернативой "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, передаёт "Комерсантъ"
Китайский министр пояснил, что на сегодня 26 стран согласились присоединиться (или ищут пути присоединения) к "общему пониманию", которого достигли Китай и Бразилия, а всего 45 стран дали положительную оценку этим идеям.
Посещающий Турцию министр иностранных дел Хакан Фидан также "приветствовал и высоко оценил" планы Пекина после их встречи во вторник, сказал Ван.
Напомним, КНР выступает против переговоров без участия России (как это проходило ранее) и претендует на роль ключевого международного посредника в урегулировании украинского конфликта. Предложенный им мирный план предполагает прекращение огня без вывода российских войск на границы 1991 года.
Накануне Владимир Зеленский отверг идеи Пекина для завершения конфликта, заявив, что Китай "является инструментом в руках Владимира Путина" и решать на каких условиях наступит мир должен только Киев.
О чем свидетельствует визит российского президента в КНР читайте в интервью политического обозревателя МИА "Россия сегодня" Ростислава Ищенко.
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Вчера, 13:41
Китай осадил Зеленского в ответ на его заявление о том, что КНР поддерживает боевые действия на УкраинеГлава Министерства иностранных дел Китая Мао Нин указала, что КНР никогда не "раздувала огонь и не подпитывала пламя" украинского конфликта, в чем ее голословно обвинил Владимир Зеленский, пишет газета The Guardian
 
НовостиКитайУкраинаПекинВладимир ЗеленскийВладимир ПутинпереговорыСВОсаммит"формула мира"Спецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:15План КНР по урегулированию украинского конфликта поддержали более 20 стран – Bloomberg
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