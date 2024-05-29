Белый дом помогал Зеленскому придумать "формулу мира"

Саммит по "формуле мира" под угрозой срыва. Для кого дружба с Россией важнее алхимии Зеленского

Украинские власти мечтали собрать все страны мира в Швейцарии для обсуждения плана Владимира Зеленского по урегулированию кризиса (читай: капитуляции Москвы), но часть государств отказывается разговаривать в таком ключе, да ещё и без присутствия России - второй стороны конфликта