Белый дом помогал Зеленскому придумать "формулу мира"
22:32 29.05.2024 (обновлено: 22:36 29.05.2024)
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
© Фото : Public domain/Glenn Fawcett
Вашингтон принимал участие участие в создании так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, которую киевский режим безальтернативно предлагает для завершения украинского конфликта. Факт участия признал 29 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга
"Да, конечно", — сказал он, отвечая на просьбу журналиста сказать, вносил ли Белый дом свой вклад в "формулу мира" Зеленского, передает "Регнум".
Напомним, обсуждение “формула мира" запланировано на предстоящем саммите в Швейцарии. По плану Зеленского, конфликт должен завершится выводом российских войск на границы 1991 года. О гарантиях безопасности для РФ, которые являются задачами спецоперации, речи не идет.
Сам Зеленский считает, что его "формула" основывается на Уставе ООН и базовых человеческих ценностях.
Саммит по урегулированию ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. Российская сторона в нем участие не примет, зато решать на каких условиях будет подписан мир будут представители 60-ти стран. В Кремле заявляли, что эта встреча в Швейцарии станет "пустой схоластикой" и Москва не расценивает ее как серьезную попытку нащупать пути урегулирования конфликта.
29 марта, 16:54Саммит по "формуле мира" под угрозой срыва. Для кого дружба с Россией важнее алхимии ЗеленскогоУкраинские власти мечтали собрать все страны мира в Швейцарии для обсуждения плана Владимира Зеленского по урегулированию кризиса (читай: капитуляции Москвы), но часть государств отказывается разговаривать в таком ключе, да ещё и без присутствия России - второй стороны конфликта