https://ukraina.ru/20240604/1055477275.html
В Швейцарии настаивают на приглашении России на "саммит мира" по Украине
В Швейцарии настаивают на приглашении России на "саммит мира" по Украине - 04.06.2024 Украина.ру
В Швейцарии настаивают на приглашении России на "саммит мира" по Украине
Правоконсервативная "Швейцарская народная партия" (SVP), которая является крупнейшей в стране, призвала правительство пригласить Россию к участию в мирной конференции по вопросам регулирования украинского конфликта, которая пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня
2024-06-04T18:52
2024-06-04T18:52
2024-06-04T19:00
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спецоперация
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владимир зеленский
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Группа политиков считает, что мирный процесс получил шанс, если предстоящая конференция не превратится в одностороннюю встречу по пропаганде и вооружению. В партии напомнили, что власти страны несут ответственность за то, чтобы конференция не привела к дальнейшей эскалации и не разрушила нейтралитет Швейцарии. Помимо этого, правительство обязано сделать все возможное для того, чтобы российская сторона также участвовала в Бюргенштокской конференции – послать официальное письменное приглашение Конфедерации из России, приводят фрагмент опубликованного заявления SVP "Известия".От участия в швейцарской конференции уже отказался Китай и Бразилия, которые указали на то, что обязательной стороной переговоров должна быть Россия. СМИ информировали также о том, что Индия проигнорирует саммит.В ответ Владимир Зеленский жестко критикует отказавшиеся страны, обвиняя их поддержке дальнейших боевых действий. Почему мирный саммит в Швейцарии станет ярким примером бессмысленной болтологии читайте на Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240603/1055457506.html
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новости, швейцария, россия, украина, сво, спецоперация, переговоры, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Швейцария, Россия, Украина, СВО, Спецоперация, переговоры, Владимир Зеленский, Владимир Путин
В Швейцарии настаивают на приглашении России на "саммит мира" по Украине
18:52 04.06.2024 (обновлено: 19:00 04.06.2024)
Правоконсервативная "Швейцарская народная партия" (SVP), которая является крупнейшей в стране, призвала правительство пригласить Россию к участию в мирной конференции по вопросам регулирования украинского конфликта, которая пройдет в Бюргенштоке 15-16 июня