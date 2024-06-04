Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО
18:26 04.06.2024 (обновлено: 18:33 04.06.2024)
Украине не обязательно становится членом Североатлантического альянса, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжили ее вооружать и финансировать. Об этом в интервью газете The Time заявил хозяин Белого дома Джо Байден
Он указал, что конечной целью на Украине является завершение боевых действий, но мир – это "гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину".
"Вот на что похож мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", – ответил президент США, отвечая на вопрос, какова конечная цель на Украине и как должно выглядеть перемирие.
Членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало стратегической целью, которую парламент закрепил в Конституции. Из-за того, что этот путь закреплен на законодательном уровне Киев сорвал переговоры по урегулированию конфликта в самом начале спецоперации.
Напомним, одним из ключевых условий Москвы было и остается нерасширение НАТО. Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 года. За этот год никаких продвижений в этом вопросе нет, а Владимира Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО, потому как внутри альянса из-за этого произошел раскол.
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