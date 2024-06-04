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Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО

Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО - 04.06.2024 Украина.ру

Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО

Украине не обязательно становится членом Североатлантического альянса, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжили ее вооружать и финансировать. Об этом в интервью газете The Time заявил хозяин Белого дома Джо Байден

2024-06-04T18:26

2024-06-04T18:26

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Он указал, что конечной целью на Украине является завершение боевых действий, но мир – это "гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину". Членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало стратегической целью, которую парламент закрепил в Конституции. Из-за того, что этот путь закреплен на законодательном уровне Киев сорвал переговоры по урегулированию конфликта в самом начале спецоперации. Напомним, одним из ключевых условий Москвы было и остается нерасширение НАТО. Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 года. За этот год никаких продвижений в этом вопросе нет, а Владимира Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО, потому как внутри альянса из-за этого произошел раскол.Чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО читайте в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва.

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новости, украина, джо байден, владимир зеленский, россия, сша, нато, ес, сво, военная помощь, военная техника