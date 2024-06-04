Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО - 04.06.2024 Украина.ру
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Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО
Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО - 04.06.2024 Украина.ру
Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО
Украине не обязательно становится членом Североатлантического альянса, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжили ее вооружать и финансировать. Об этом в интервью газете The Time заявил хозяин Белого дома Джо Байден
2024-06-04T18:26
2024-06-04T18:33
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Он указал, что конечной целью на Украине является завершение боевых действий, но мир – это "гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину". Членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало стратегической целью, которую парламент закрепил в Конституции. Из-за того, что этот путь закреплен на законодательном уровне Киев сорвал переговоры по урегулированию конфликта в самом начале спецоперации. Напомним, одним из ключевых условий Москвы было и остается нерасширение НАТО. Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 года. За этот год никаких продвижений в этом вопросе нет, а Владимира Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО, потому как внутри альянса из-за этого произошел раскол.Чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО читайте в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва.
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новости, украина, джо байден, владимир зеленский, россия, сша, нато, ес, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, Россия, США, НАТО, ЕС, СВО, военная помощь, военная техника

Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО

18:26 04.06.2024 (обновлено: 18:33 04.06.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украине не обязательно становится членом Североатлантического альянса, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжили ее вооружать и финансировать. Об этом в интервью газете The Time заявил хозяин Белого дома Джо Байден
Он указал, что конечной целью на Украине является завершение боевых действий, но мир – это "гарантия того, что Россия никогда не оккупирует Украину".
"Вот на что похож мир. И это не означает НАТО, что они являются частью НАТО. Это означает, что у нас с ними такие же отношения, как и с другими странами, которым мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем", – ответил президент США, отвечая на вопрос, какова конечная цель на Украине и как должно выглядеть перемирие.
Членство Украины в Евросоюзе и НАТО стало стратегической целью, которую парламент закрепил в Конституции. Из-за того, что этот путь закреплен на законодательном уровне Киев сорвал переговоры по урегулированию конфликта в самом начале спецоперации.
Напомним, одним из ключевых условий Москвы было и остается нерасширение НАТО. Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в сентябре 2022 года. За этот год никаких продвижений в этом вопросе нет, а Владимира Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО, потому как внутри альянса из-за этого произошел раскол.
Чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО читайте в интервью военного эксперта, полковника запаса (ЛНР) Виталия Киселёва.
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
31 мая, 23:01
Столкновение неизбежно: страны НАТО назвали законные цели в РоссииСША разрешили Украине наносить удары по целям в России ракетами дальностью до 80 км. Но пока не всеми видами вооружений – ATACMS под запретом. Но и тем, что уже есть у украинской армии на вооружении – оружие американского производства, – Белгород и остальные приграничные города России в опасности
 
НовостиУкраинаДжо БайденВладимир ЗеленскийРоссияСШАНАТОЕССВОвоенная помощьвоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
18:26Байден полагает, что Украина и после окончания конфликта не войдет в НАТО
18:03Киев во тьме, путь в НАТО, обстрелы. Итоги 4 июня
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