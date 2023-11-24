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Арахамия признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО
Арахамия признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО - 24.11.2023 Украина.ру
Арахамия признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО
Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. Об этом 24 ноября в интервью телеканалу "1+1" заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
2023-11-24T23:24
2023-11-24T23:24
2023-11-24T23:24
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Таким образом политик, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией в прошлом году, продублировал слова президента РФ Владимира Путина о проекте мирного договора с Украиной. Сразу дать ответ на вопрос почему киевский режим не пошёл на эти меры, чтобы избежать кровопролития, политик не смог. Задумавшись, он позже заявил, что для этого следовало бы переписать Конституцию. Насколько Украина готова "к такому" теперь лидер фракции не уточнил, но добавил, что на окончательное решение тогда повлиял бывший премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать". Ранее глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ за время начатого летом 2023 года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Министр подчеркнул, что при таких больших потерях украинская армия не достигла значимых успехов на поле боя. По данным ряда СМИ, с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тысяч солдат. Официальные данные Киев не приводит.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, нато, спецоперация, давид арахамия, всу
Новости, Украина, СВО, НАТО, Спецоперация, Давид Арахамия, ВСУ
Арахамия признал, что жизни сотен тысяч человек не ценнее пути Украины в НАТО
Украина могла предотвратить гибель сотен тысяч украинцев на фронте, если бы подписала нейтральный статус весной 2022 года. Однако киевский режим не захотел переписывать Конституцию Украины в которой зафиксирован путь в НАТО. Об этом 24 ноября в интервью телеканалу "1+1" заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Таким образом политик, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией в прошлом году, продублировал слова президента РФ Владимира Путина о проекте мирного договора с Украиной.
"Цель России была додавить нас, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное", – сказал Арахамия.
Сразу дать ответ на вопрос почему киевский режим не пошёл на эти меры, чтобы избежать кровопролития, политик не смог. Задумавшись, он позже заявил, что для этого следовало бы переписать Конституцию.
"Нужно было изменить Конституцию. Наш путь в НАТО зафиксирован в Конституции. Во-вторых, нет и не было доверия к россиянам в том, что они это выполнят. Это можно было сделать только при наличии гарантий безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, выдохнуть — вдруг они бы потом зашли, а мы не готовы к такому", – отметил Арахамия.
Насколько Украина готова "к такому" теперь лидер фракции не уточнил, но добавил, что на окончательное решение тогда повлиял бывший премьер Британии Борис Джонсон, который заявил, что никто ничего не будет подписывать в русскими и добавил: "давайте будем просто воевать".
Ранее глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ за время начатого летом 2023 года контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Министр подчеркнул, что при таких больших потерях украинская армия не достигла значимых успехов на поле боя.
По данным ряда СМИ, с февраля 2022 года Вооруженные силы Украины потеряли не менее 200 тысяч солдат. Официальные данные Киев не приводит.