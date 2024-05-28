https://ukraina.ru/20240528/1055342550.html

Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph

Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph - 28.05.2024 Украина.ру

Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph

Украина не приблизилась к вступлению в Североатлантический альянс в 2024 году и этой информацией поделятся с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите. Его также попросили больше не обращаться к странам-членам НАТО с предложением членстве Украины в военном альянсе , пишет газета The Telegraph

2024-05-28T22:21

2024-05-28T22:21

2024-05-28T22:26

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Просьба к Зеленскому связана с разногласиями с которыми столкнулось НАТО в вопросах принятия в свой состав Украины. По данным СМИ, эта тема стала ключевой на саммите в 2023 году, само ее обсуждение привело к расколу в рядах альянса. В частности, Берлин и Вашингтон открыто выступали против предложения Киеву жестких сроков во время подготовки к двухдневной встрече в США, посвященной 75-летию организации. Автор публикации утверждает, что это решение расстроит Зеленского, которого якобы уже предупредили, чтобы тот не требовал от НАТО невозможного. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.При каком развитии событий в зоне спецоперации войска Североатлантического альянса могут вступить в боевые действия в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.

https://ukraina.ru/20240515/1055052919.html

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новости, владимир зеленский, нато, украина, сво, саммит