Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph - 28.05.2024 Украина.ру
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Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph
Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph - 28.05.2024 Украина.ру
Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph
Украина не приблизилась к вступлению в Североатлантический альянс в 2024 году и этой информацией поделятся с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите. Его также попросили больше не обращаться к странам-членам НАТО с предложением членстве Украины в военном альянсе , пишет газета The Telegraph
2024-05-28T22:21
2024-05-28T22:26
новости
владимир зеленский
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саммит
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Просьба к Зеленскому связана с разногласиями с которыми столкнулось НАТО в вопросах принятия в свой состав Украины. По данным СМИ, эта тема стала ключевой на саммите в 2023 году, само ее обсуждение привело к расколу в рядах альянса. В частности, Берлин и Вашингтон открыто выступали против предложения Киеву жестких сроков во время подготовки к двухдневной встрече в США, посвященной 75-летию организации. Автор публикации утверждает, что это решение расстроит Зеленского, которого якобы уже предупредили, чтобы тот не требовал от НАТО невозможного. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.При каком развитии событий в зоне спецоперации войска Североатлантического альянса могут вступить в боевые действия в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.
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452
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новости, владимир зеленский, нато, украина, сво, саммит
Новости, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, СВО, саммит

Зеленского попросили больше не заикаться о вступлении Украины в НАТО – The Telegraph

22:21 28.05.2024 (обновлено: 22:26 28.05.2024)
 
Зеленский
Зеленский
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Украина не приблизилась к вступлению в Североатлантический альянс в 2024 году и этой информацией поделятся с Владимиром Зеленским на предстоящем саммите. Его также попросили больше не обращаться к странам-членам НАТО с предложением членстве Украины в военном альянсе , пишет газета The Telegraph
Просьба к Зеленскому связана с разногласиями с которыми столкнулось НАТО в вопросах принятия в свой состав Украины.
По данным СМИ, эта тема стала ключевой на саммите в 2023 году, само ее обсуждение привело к расколу в рядах альянса. В частности, Берлин и Вашингтон открыто выступали против предложения Киеву жестких сроков во время подготовки к двухдневной встрече в США, посвященной 75-летию организации.
"Они (страны-члены НАТО – Ред.) очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году", — сообщил СМИ источник.
Автор публикации утверждает, что это решение расстроит Зеленского, которого якобы уже предупредили, чтобы тот не требовал от НАТО невозможного.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что Будапешт работает над “переопределением” статуса членства страны в НАТО, чтобы отказаться от углубляющейся поддержки Североатлантическим альянсом Украины.
При каком развитии событий в зоне спецоперации войска Североатлантического альянса могут вступить в боевые действия в интервью "Украина.ру" рассказал эксперт.
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