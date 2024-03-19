https://ukraina.ru/20240319/1053956469.html

Пенсионным фондом и налогами: эксперт рассказал, чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО

Пенсионным фондом и налогами: эксперт рассказал, чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО - 19.03.2024 Украина.ру

Пенсионным фондом и налогами: эксперт рассказал, чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО

У Запада в планах поставить на Украину 8 тысяч "Хаймарсов", которыми будут управлять офицеры НАТО. Запад не доверит ВСУ такую сложную технику. Европе надо, чтобы украинская армия напрямую им подчинялась. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв

2024-03-19T04:20

2024-03-19T04:20

2024-03-19T04:20

новости

запад

украина

киев

всу

вооружение

himars

деньги

нато

поставки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036994569_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_76efb0b2bee59ac0e9bbc3d9be5844f4.jpg

На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте, рассказал эксперт.Из командования ВСУ убрали экс-главкома Валерия Залужного и ряд генералов, потому что на Западе сами хотели управлять войсками. Европе надо, чтобы украинская армия напрямую им подчинялась. Чтобы им указывать, где наступать и какое оружие применять, уточнил военный.Запад и Украина ни на какие переговоры в Россией не пойдут. Сейчас между ними подписываются сумасшедшие контракты на поставку вооружений, за которые Киев будет рассчитываться с Западом живыми деньгами, а конкретно пенсионным фондом и поступлениями от налогов, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виталий Киселев: Россия нашла три средства против ВСУ и поставит точку в восклицательном знаке читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

запад

украина

киев

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, киев, всу, вооружение, himars, деньги, нато, поставки, европа