Пенсионным фондом и налогами: эксперт рассказал, чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО
У Запада в планах поставить на Украину 8 тысяч "Хаймарсов", которыми будут управлять офицеры НАТО. Запад не доверит ВСУ такую сложную технику. Европе надо, чтобы украинская армия напрямую им подчинялась. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв
На Украине сейчас происходит тотальная мобилизация. Погранвойска ВСУ вместе с Евросоюзом выстроили хорошую систему оповещения. В день они собирают по 15-20 тысяч человек личного состава, которые послужат в качестве пополнения на фронте, рассказал эксперт.
"У Запада в планах поставить на Украину 8 тысяч "Хаймарсов", которыми будут управлять офицеры НАТО. Украинцам Запад не доверит такую сложную технику. Запад доверит им только погибнуть на поле боя", - отметил Киселев.
Из командования ВСУ убрали экс-главкома Валерия Залужного и ряд генералов, потому что на Западе сами хотели управлять войсками. Европе надо, чтобы украинская армия напрямую им подчинялась. Чтобы им указывать, где наступать и какое оружие применять, уточнил военный.
Запад и Украина ни на какие переговоры в Россией не пойдут. Сейчас между ними подписываются сумасшедшие контракты на поставку вооружений, за которые Киев будет рассчитываться с Западом живыми деньгами, а конкретно пенсионным фондом и поступлениями от налогов, заключил собеседник издания.
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