Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения - 04.06.2024 Украина.ру
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Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения
Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения - 04.06.2024 Украина.ру
Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения
На Украине думают, к чему приведет и уже приводит насильственная мобилизация, вспоминают Нестора Махно и выдвигают гипотезы, кем мировая закулиса планирует заселить украинские земли после того, как украинцы закончатся
2024-06-04T06:34
2024-06-04T07:35
эксклюзив
украина
эксперты
мобилизация
владимир зеленский
андрей золотарев
петр порошенко
запад
россия
владимир фесенко
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ПОбсуждают и вопрос легитимности гаранта украинской Конституции. Позиция Москвы относительно легитимности, точнее, явной нелегитимности Зеленского никак не повлияет на его "внешнюю легитимность", он совершает зарубежные вояжи по замысловатому маршруту, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Что до легитимности внутренней, то этот вопрос уже поднимали в окружении экс-президента Петра Порошенко, но в какой-то момент вопрос поставили на паузу, опасаясь последствий.Тема будет поднята, но точно не сейчас. Зато потом она может всплыть и на Западе, предположил Золотарев, пояснив, что тема долгоиграющая, тот же Порошенко попытается воспользоваться возможностью реванша, как только представится случай.Говоря о возможном разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России, эксперт отметил, что де-факто это уже случалось. Вопрос в том, дадут ли США современные дальнобойные ракеты. Похоже, что Америка не готова выходить за определенные рамки, сказал Золотарев в эфире интернет-канала "Вышка".Запад раскачивается не так быстро, как надо, считает украинский политолог Владимир Фесенко. Он в эфире телеканала "Новости Live" отметил, что у западных партнеров "есть объективные проблемы — не хватает даже сырья для взрывчатки, для снарядов и ракет" не только для Киева, но даже для себя. По мнению украинского эксперта, Запад осознает проблему, но ему не хватает готовности защищать даже себя.Что внутри Украины? Страна идет к Майдану кришнаитов, иронично отметил украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя факт задержания и доставки в ТЦК в Закарпатье группы кришнаитов-пацифистов. Но будет ли такой или иной Майдан — это вопрос. По мнению эксперта, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*, майданы периодически происходят на Украине в силу определенного "кода", некоторые стихийны, некоторые "идеологически обеспечиваются".Сейчас наблюдается запускание, пока стихийное, пути к самоорганизации, во что это выльется — увидим, сказал Ермолаев. Он добавил, что в самоорганизации по-украински сильные позиции имел анархо-синдикализм — тот же Нестор Махно создал именно анархо-синдикалистскую государственную систему.Политолог предположил, что если государство не пересмотрит нынешние силовые мобилизационные правила, то тогда есть риск запуска в обществе механизмов, связанных с новой самоорганизацией."Опасность состоит в том, что эта самоорганизация начнется как антигосударственная, государство вновь, в очередной раз на Украине становится чужеродным телом, врагом даже", — предостерег Ермолаев.Если боевые действия будут продолжаться, то зима для украинцев будет очень непростая, считает украинский блогер и писатель Юрий Сытник."Если будут продолжаться атаки в том же ключе, даже себе не представляю, какая будет ситуация в больших городах, где централизованное электроснабжение, теплоснабжение. Тут могут быть сюжеты очень драматические или, скажем так, даже апокалиптические, поскольку, по заявлению наших энергетиков, не успеют к зиме возобновить все, что надо возобновить, в полном объеме", — сказал он в эфире интернет-канала Politeka.Уже сейчас страна приблизилась к состоянию тотального блэкаута, заявил в своем видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил, что в минувшее воскресенье по всей Украине были введены экстренные отключения электроэнергии.Идет полное уничтожение тепло- и электрогенерирующих мощностей Украины. Если планомерные атаки на объекты энергосистемы продолжатся, уже через месяц от этой системы ничего не останется, экономика полностью остановится, сказал эксперт.По его мнению, ни украинским властям, ни Западу это не интересно, мировая закулиса приняла решение, что не имеет значения, будет работать украинская экономика или нет, для них важно, что "украинцы — очень хорошее пушечное мясо" и хорошо могут убивать таких же славян. Идти украинским мужчинам некуда, из страны не выехать, работы уже и сейчас нет, а скоро вообще никаких источников заработка не останется, кроме как идти на войну и получать деньги по контракту, считает Соскин. По его словам, впоследствии опустевшие территории найдут кем заселить — хотя бы теми, кто сейчас стоит в очереди для въезда в США.* Признан иноагентом в РФ.
https://ukraina.ru/20240603/1055444509.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, эксперты, мобилизация, владимир зеленский, андрей золотарев, петр порошенко, запад, россия, владимир фесенко, андрей ермолаев, соскин, оружие, сша, будущее, нестор махно, киев
Эксклюзив, Украина, эксперты, мобилизация, Владимир Зеленский, Андрей Золотарев, Петр Порошенко, Запад, Россия, Владимир Фесенко, Андрей Ермолаев, Соскин, оружие, США, будущее, Нестор Махно, Киев

Призрак Нестора Махно бродит по Украине. Украинские эксперты о самоорганизации протестующего населения

06:34 04.06.2024 (обновлено: 07:35 04.06.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Козлов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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На Украине думают, к чему приведет и уже приводит насильственная мобилизация, вспоминают Нестора Махно и выдвигают гипотезы, кем мировая закулиса планирует заселить украинские земли после того, как украинцы закончатся
ПОбсуждают и вопрос легитимности гаранта украинской Конституции. Позиция Москвы относительно легитимности, точнее, явной нелегитимности Зеленского никак не повлияет на его "внешнюю легитимность", он совершает зарубежные вояжи по замысловатому маршруту, заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Что до легитимности внутренней, то этот вопрос уже поднимали в окружении экс-президента Петра Порошенко, но в какой-то момент вопрос поставили на паузу, опасаясь последствий.
Тема будет поднята, но точно не сейчас. Зато потом она может всплыть и на Западе, предположил Золотарев, пояснив, что тема долгоиграющая, тот же Порошенко попытается воспользоваться возможностью реванша, как только представится случай.
Говоря о возможном разрешении Киеву использовать западное оружие для ударов по территории России, эксперт отметил, что де-факто это уже случалось. Вопрос в том, дадут ли США современные дальнобойные ракеты. Похоже, что Америка не готова выходить за определенные рамки, сказал Золотарев в эфире интернет-канала "Вышка".
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Что внутри Украины? Страна идет к Майдану кришнаитов, иронично отметил украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя факт задержания и доставки в ТЦК в Закарпатье группы кришнаитов-пацифистов. Но будет ли такой или иной Майдан — это вопрос. По мнению эксперта, высказанному в эфире ютуб-канала Александра Шелеста*, майданы периодически происходят на Украине в силу определенного "кода", некоторые стихийны, некоторые "идеологически обеспечиваются".
Сейчас наблюдается запускание, пока стихийное, пути к самоорганизации, во что это выльется — увидим, сказал Ермолаев. Он добавил, что в самоорганизации по-украински сильные позиции имел анархо-синдикализм — тот же Нестор Махно создал именно анархо-синдикалистскую государственную систему.
Политолог предположил, что если государство не пересмотрит нынешние силовые мобилизационные правила, то тогда есть риск запуска в обществе механизмов, связанных с новой самоорганизацией.
"Опасность состоит в том, что эта самоорганизация начнется как антигосударственная, государство вновь, в очередной раз на Украине становится чужеродным телом, врагом даже", — предостерег Ермолаев.
Если боевые действия будут продолжаться, то зима для украинцев будет очень непростая, считает украинский блогер и писатель Юрий Сытник.
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"Если будут продолжаться атаки в том же ключе, даже себе не представляю, какая будет ситуация в больших городах, где централизованное электроснабжение, теплоснабжение. Тут могут быть сюжеты очень драматические или, скажем так, даже апокалиптические, поскольку, по заявлению наших энергетиков, не успеют к зиме возобновить все, что надо возобновить, в полном объеме", — сказал он в эфире интернет-канала Politeka.
Уже сейчас страна приблизилась к состоянию тотального блэкаута, заявил в своем видеоблоге экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он напомнил, что в минувшее воскресенье по всей Украине были введены экстренные отключения электроэнергии.
Идет полное уничтожение тепло- и электрогенерирующих мощностей Украины. Если планомерные атаки на объекты энергосистемы продолжатся, уже через месяц от этой системы ничего не останется, экономика полностью остановится, сказал эксперт.
По его мнению, ни украинским властям, ни Западу это не интересно, мировая закулиса приняла решение, что не имеет значения, будет работать украинская экономика или нет, для них важно, что "украинцы — очень хорошее пушечное мясо" и хорошо могут убивать таких же славян. Идти украинским мужчинам некуда, из страны не выехать, работы уже и сейчас нет, а скоро вообще никаких источников заработка не останется, кроме как идти на войну и получать деньги по контракту, считает Соскин.
По его словам, впоследствии опустевшие территории найдут кем заселить — хотя бы теми, кто сейчас стоит в очереди для въезда в США.
* Признан иноагентом в РФ.
 
ЭксклюзивУкраинаэкспертымобилизацияВладимир ЗеленскийАндрей ЗолотаревПетр ПорошенкоЗападРоссияВладимир ФесенкоАндрей ЕрмолаевСоскиноружиеСШАбудущееНестор МахноКиев
 
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