https://ukraina.ru/20240603/1055452133.html

Захарова призвала Дж. Клуни спасти западных журналистов от "исторического бесчестия"

Захарова призвала Дж. Клуни спасти западных журналистов от "исторического бесчестия" - 03.06.2024 Украина.ру

Захарова призвала Дж. Клуни спасти западных журналистов от "исторического бесчестия"

Джорджу Клуни и его организации, угрожавшей российским журналистам, следовало бы заняться реальной помощью работникам СМИ, а именно принять участие в расследовании "жертв российского насилия" Бучи. Об этом заявила 3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова

2024-06-03T15:23

2024-06-03T15:23

2024-06-03T15:32

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Накануне директор по юридическим вопросам проекта The Docket, организованного фондом Джорджа и Амаль Клуни "За Справедливость" (Clooney Foundation for Justice), Анна Нейстат уведомила, что добьется выдачи ордеров на арест журналистов из российских государственных СМИ. Позже сам Клуни уточнил, что его фонд якобы не собирался преследовать работников медиа, а его сотрудников просто не так поняли. Она напомнила, что ни российская сторона, ни мировая общественность до сих пор не получили имена и фамилии людей, которых, в том числе CNN и ВВС, показывали лежащими на улицах Бучи. "Опубликуйте список — спасите западных журналистов от исторического бесчестия. Цены вам не будет. А пока есть только ценник", – заключила спикер российского МИД.Ранее глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что решение Украины не предоставлять имена людей, которые якобы стали "жертвами" событий в Буче, доказывает вседозволенность киевского режима.Почему после теракта в "Крокус Сити Холле" Киев вновь попытается вновь устроить России новую "Бучу" в интервью Украина.ру объяснил эксперт.

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новости, джордж клуни, мид, буча, мария захарова, провокация, сво, вс рф, спецоперация