"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов Яре

Ситуация в направлении Часов Яра сложная. ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны. С боеприпасами у врага все в порядке, поэтому сначала необходимо сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых бьют ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв