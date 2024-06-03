ВСУ лишились крупного опорника под Часов Яром, командир и солдаты Киева сдались в плен
14:28 03.06.2024 (обновлено: 14:33 03.06.2024)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПополнение одного из десантно-штурмовых полков ВДВ проводит занятия по боевому слаживанию на полигоне в ЛНР
Крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе Часов Яра перешел под контроль российской армии благодаря военнослужащим ВДВ. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны РФ, опубликовав соответствующее видео
"В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники выявили основные опорные пункты и огневые средства ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции ВСУ и уничтожила обнаруженные пункты управления", – сказано в опубликованном сообщении.
Судя по кадрам, наши военные как всегда действовали слаженно и быстро, не жалея патронов на тех, кто пытался оказывать сопротивление.
Как уточняет МО, после нанесения точных ударов и подавления огневых средств российские десантники с нескольких направлений пошли на штурм и, используя весь арсенал стрелкового вооружения, овладели опорным пунктом в одном из зданий.
Штурмующие подразделения сопровождали операторы дронов, которые видели с воздуха весь бой, корректировали огонь.
"Командир штурмового отделения с позывным "DVD" рассказал, как они захватили в плен командира эвакуационной группы ВСУ, у которого при себе оказался телефон с приложением "Крапива", где указаны точки дислокации украинских подразделений: "Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям", – приводит пресс-служба слова бойца.
Помимо командиров в результате успешного штурма в плен сдались и многие военнослужащие ВСУ. Большинство из них потом будут рассказывать о поварской работе в рядах украинской армии.
О том, кто воюет в ВСУ до того, как сдаться в плен, и что пока мешает России взять Часов Яр в интервью Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы РФ, глава Союза добровольцев Донбасса (СДД) Александр Бородай.
7 мая, 03:31"С боеприпасами у врага все в порядке": военный эксперт о том, как сейчас нужно действовать в Часов ЯреСитуация в направлении Часов Яра сложная. ВСУ там окопались и используют его как один из рубежей обороны. С боеприпасами у врага все в порядке, поэтому сначала необходимо сосредоточиться на уничтожении орудий, из которых бьют ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселёв