Зеленскому пообещали ПВО для Харькова - 03.06.2024 Украина.ру
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Зеленскому пообещали ПВО для Харькова
Зеленскому пообещали ПВО для Харькова - 03.06.2024 Украина.ру
Зеленскому пообещали ПВО для Харькова
Вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным на встрече Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина
2024-06-03T14:17
2024-06-03T14:17
новости
владимир зеленский
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Украинские власти анонсировали некие положительные ответы на запросы Киева. В ближайшее время на Украине ожидают публичные решения от союзников по вопросам дальнейшего вооружения страны. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. "Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - сказал он. Так Никифоров прокомментировал встречу Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре. По его словам, вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным. Украинские чиновники работают с американскими, а те, по его словам, договариваются о поставках с представителями других стран. Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала другие страны предоставить детали для сборки ЗРК Patriot, собрать его и отправить на Украину. "Мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявила она.
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новости, владимир зеленский, ллойд остин, украина, сша, харьков
Новости, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Украина, США, Харьков

Зеленскому пообещали ПВО для Харькова

14:17 03.06.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным на встрече Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина
Украинские власти анонсировали некие положительные ответы на запросы Киева. В ближайшее время на Украине ожидают публичные решения от союзников по вопросам дальнейшего вооружения страны. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - сказал он.
Так Никифоров прокомментировал встречу Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре. По его словам, вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным. Украинские чиновники работают с американскими, а те, по его словам, договариваются о поставках с представителями других стран.
Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала другие страны предоставить детали для сборки ЗРК Patriot, собрать его и отправить на Украину.
"Мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявила она.
- РИА Новости, 1920, 28.05.2024
28 мая, 10:51
Нидерланды предложили партнерам сброситься запчастями на ЗРК Patriot для УкраиныМинистр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призывает другие страны предоставить детали для ЗРК Patriot, собрать комплекс и отправить его на Украину. Её слова приводит сайт Минобороны Нидерландов
 
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