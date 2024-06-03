https://ukraina.ru/20240603/1055450448.html

Зеленскому пообещали ПВО для Харькова

Зеленскому пообещали ПВО для Харькова - 03.06.2024 Украина.ру

Зеленскому пообещали ПВО для Харькова

Вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным на встрече Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина

2024-06-03T14:17

2024-06-03T14:17

2024-06-03T14:17

новости

владимир зеленский

ллойд остин

украина

сша

харьков

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Украинские власти анонсировали некие положительные ответы на запросы Киева. В ближайшее время на Украине ожидают публичные решения от союзников по вопросам дальнейшего вооружения страны. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. "Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - сказал он. Так Никифоров прокомментировал встречу Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре. По его словам, вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным. Украинские чиновники работают с американскими, а те, по его словам, договариваются о поставках с представителями других стран. Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала другие страны предоставить детали для сборки ЗРК Patriot, собрать его и отправить на Украину. "Мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявила она.

https://ukraina.ru/20240528/1055325396.html

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новости, владимир зеленский, ллойд остин, украина, сша, харьков