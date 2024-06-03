https://ukraina.ru/20240603/1055450448.html
Зеленскому пообещали ПВО для Харькова
Зеленскому пообещали ПВО для Харькова - 03.06.2024 Украина.ру
Зеленскому пообещали ПВО для Харькова
Вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным на встрече Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина
2024-06-03T14:17
2024-06-03T14:17
2024-06-03T14:17
новости
владимир зеленский
ллойд остин
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Украинские власти анонсировали некие положительные ответы на запросы Киева. В ближайшее время на Украине ожидают публичные решения от союзников по вопросам дальнейшего вооружения страны. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров. "Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - сказал он. Так Никифоров прокомментировал встречу Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре. По его словам, вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным. Украинские чиновники работают с американскими, а те, по его словам, договариваются о поставках с представителями других стран. Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала другие страны предоставить детали для сборки ЗРК Patriot, собрать его и отправить на Украину. "Мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявила она.
https://ukraina.ru/20240528/1055325396.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, ллойд остин, украина, сша, харьков
Новости, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Украина, США, Харьков
Зеленскому пообещали ПВО для Харькова
Вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным на встрече Владимира Зеленского и министра обороны США Ллойда Остина
Украинские власти анонсировали некие положительные ответы на запросы Киева. В ближайшее время на Украине ожидают публичные решения от союзников по вопросам дальнейшего вооружения страны. Об этом сообщил в эфире всеукраинского телемарафона пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и саму суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, для Харькова, для гражданской инфраструктуры, для людей и для фронта. И ей посвятили больше всего внимания", - сказал он.
Так Никифоров прокомментировал встречу Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре. По его словам, вопрос предоставления Украине комплексов ПВО был основным. Украинские чиновники работают с американскими, а те, по его словам, договариваются о поставках с представителями других стран.
Накануне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен призвала другие страны предоставить детали для сборки ЗРК Patriot, собрать его и отправить на Украину.
"Мы можем предоставить Украине по крайней мере одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - заявила она.