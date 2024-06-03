ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил

Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядывать

Москва будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада