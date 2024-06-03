ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил - 03.06.2024 Украина.ру
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ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил
ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил - 03.06.2024 Украина.ру
ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о том, как Киеву следует распоряжаться истребителями, которые еще не были переданы ВСУ. Самолетами, которыми армия Украины будет располагать в будущем, она сможет атаковать территорию России
2024-06-03T14:08
2024-06-03T14:11
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Министр подчеркнула, что когда самолеты поступят ВСУ, Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией. Оллонгрен вспомнила международное право и Устав ООН, добавив, что Силы обороны Украины смогут поражать при помощи F-16 только военные объекты России. "Мы лишь просим соблюдать международное право и права на самооборону, как указано в Уставе ООН, это означает, что они будут использовать истребители для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила она.. До этого глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны. В Министерстве иностранных дел России предупреждали, что Москва будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО.О том, как именно союзники Киева хотят использовать в зоне спецоперации истребители и что станет "красной линией" в этом отношении журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
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новости, россия, нидерланды, украина, вооруженные силы украины, f-16, минобороны, сво, всу, вс рф, ввс украины, спецоперация
Новости, Россия, Нидерланды, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, Минобороны, СВО, ВСУ, ВС РФ, ВВС Украины, Спецоперация

ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил

14:08 03.06.2024 (обновлено: 14:11 03.06.2024)
 
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F-16
© Public domain
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Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о том, как Киеву следует распоряжаться истребителями, которые еще не были переданы ВСУ. Самолетами, которыми армия Украины будет располагать в будущем, она сможет атаковать территорию России
Министр подчеркнула, что когда самолеты поступят ВСУ, Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией.
"Ограничений в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы использовали к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", – цитирует ее газета Politico.
Оллонгрен вспомнила международное право и Устав ООН, добавив, что Силы обороны Украины смогут поражать при помощи F-16 только военные объекты России.
"Мы лишь просим соблюдать международное право и права на самооборону, как указано в Уставе ООН, это означает, что они будут использовать истребители для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила она..
До этого глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.
В Министерстве иностранных дел России предупреждали, что Москва будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО.
О том, как именно союзники Киева хотят использовать в зоне спецоперации истребители и что станет "красной линией" в этом отношении журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
Зеленский F-16
11 мая, 07:00
Что под брюхом у F-16? Леонков объяснил, почему Россия решила туда не заглядыватьМосква будет рассматривать любой F-16 на Украине в качестве носителя ядерного оружия, вне зависимости от того, что у него под брюхом. И это - логичный ответ на очередную эскалацию конфликта на Украине со стороны Запада
 
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