ВСУ разрешили атаковать территорию РФ нидерландскими истребителями, которые Киев не получил
14:08 03.06.2024 (обновлено: 14:11 03.06.2024)
© Public domainF-16
© Public domain
Глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о том, как Киеву следует распоряжаться истребителями, которые еще не были переданы ВСУ. Самолетами, которыми армия Украины будет располагать в будущем, она сможет атаковать территорию России
Министр подчеркнула, что когда самолеты поступят ВСУ, Нидерланды не будут вводить ограничения, как это было в случае с Бельгией.
"Ограничений в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы использовали к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться", – цитирует ее газета Politico.
Оллонгрен вспомнила международное право и Устав ООН, добавив, что Силы обороны Украины смогут поражать при помощи F-16 только военные объекты России.
"Мы лишь просим соблюдать международное право и права на самооборону, как указано в Уставе ООН, это означает, что они будут использовать истребители для поражения военных целей, которые им необходимы для самообороны", - добавила она..
До этого глава МИД Нидерландов Ганке Брюинс Слот заявила, что Амстердам не будет против будущего применения ВСУ истребителей F-16 над территорией России как средства самообороны.
В Министерстве иностранных дел России предупреждали, что Москва будет реагировать на переданные украинской армии самолеты F-16 как на носители ядерного оружия, поскольку те были задействованы в ядерных миссиях НАТО.
О том, как именно союзники Киева хотят использовать в зоне спецоперации истребители и что станет "красной линией" в этом отношении журналистам Украина.ру рассказал эксперт.
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