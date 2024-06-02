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Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики - 02.06.2024 Украина.ру
Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
Во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Арно Девелей — международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция)
2024-06-02T05:13
2024-06-02T05:13
2024-06-02T05:13
новости
франция
юрист
журналистика
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Во французской и украинской прессе Девелея называют ультраправым активистом. По его мнению, это пошло после появления во Франции статьи, где рассказывалось про нескольких националистах, к которым приписали и юриста. "Надо понимать, что во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Так что, если ты журналист во Франции — ты либо проститутка, либо безработный", - рассказал собеседник издания.Он добавил, что на Западе – не только во Франции у тебя запросто могут отобрать имущество, даже если ты ничего не сделал, просто ты русский или связан с Россией.Подробнее историю Арно Девелея, его отношение к Украине и США читайте в интервью "Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, франция, юрист, журналистика
Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
Во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Арно Девелей — международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция)
Во французской и украинской прессе Девелея называют ультраправым активистом. По его мнению, это пошло после появления во Франции статьи, где рассказывалось про нескольких националистах, к которым приписали и юриста.
"Надо понимать, что во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Так что, если ты журналист во Франции — ты либо проститутка, либо безработный", - рассказал собеседник издания.
Он добавил, что на Западе – не только во Франции у тебя запросто могут отобрать имущество, даже если ты ничего не сделал, просто ты русский или связан с Россией.
Подробнее историю Арно Девелея, его отношение к Украине и США читайте в интервью "Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой"
на сайте Украина.ру.