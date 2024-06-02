Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики - 02.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240602/1055417075.html
Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики - 02.06.2024 Украина.ру
Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
Во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Арно Девелей — международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция)
2024-06-02T05:13
2024-06-02T05:13
новости
франция
юрист
журналистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103075/55/1030755572_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_4010bbba31f21d33cadab6eb4dfeaddd.jpg
Во французской и украинской прессе Девелея называют ультраправым активистом. По его мнению, это пошло после появления во Франции статьи, где рассказывалось про нескольких националистах, к которым приписали и юриста. "Надо понимать, что во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Так что, если ты журналист во Франции — ты либо проститутка, либо безработный", - рассказал собеседник издания.Он добавил, что на Западе – не только во Франции у тебя запросто могут отобрать имущество, даже если ты ничего не сделал, просто ты русский или связан с Россией.Подробнее историю Арно Девелея, его отношение к Украине и США читайте в интервью "Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103075/55/1030755572_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_75cdc2ebb8d8ea761751f60951524419.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, франция, юрист, журналистика
Новости, Франция, юрист, журналистика

Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики

05:13 02.06.2024
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.06.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Читать в
Во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Арно Девелей — международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция)
Во французской и украинской прессе Девелея называют ультраправым активистом. По его мнению, это пошло после появления во Франции статьи, где рассказывалось про нескольких националистах, к которым приписали и юриста.
"Надо понимать, что во Франции нет независимой журналистики, а все СМИ получают деньги от государства. Так что, если ты журналист во Франции — ты либо проститутка, либо безработный", - рассказал собеседник издания.
Он добавил, что на Западе – не только во Франции у тебя запросто могут отобрать имущество, даже если ты ничего не сделал, просто ты русский или связан с Россией.
Подробнее историю Арно Девелея, его отношение к Украине и США читайте в интервью "Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой" на сайте Украина.ру.
 
НовостиФранцияюристжурналистика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Подберёзкин: Столтенберги и Макроны запугивают Россию, потому что испугались сами
06:45"До двух тысяч человек": эксперт предсказал, сколько еще продержатся ВСУ
06:30Будем разбираться после СВО: Бородай назвал ошибку ВС РФ под Харьковом
06:15"Это надо пройти по телам": Подберёзкин о продвижении под Харьковом
06:10Герман Садулаев: Россия отдохнет, встанет на ступеньку, сбросит ВСУ с ближнего неба и ударит им в тыл
06:06Так же, как в Ираке: юрист из Франции описал, что Зеленский сделал с законами на Украине
06:00Эксперт Скоробогатый ответил, куда заведет ВС РФ Волчанская операция
05:59Никакой войны они не выдержат: эксперт о том, какие силы может выставить Европа против РФ
05:50ВСУ затыкают дыры, потому что у Украины везде "горит". Шкурлатов о "голых" направлениях фронта
05:35Злой медведь готов на все: экс-депутат Европарламента о тех, кого Россия "держит в мохнатых лапах"
05:30Бородай предложил "диванным экспертам" показать мастер-класс у Часова Яра
05:15Вязкая борьба: Скоробогатый назвал главную хитрость ВС РФ под Харьковом
05:13Проститутка, либо безработный: юрист из Франции заявил о смерти французской журналистики
05:10Экс-депутат Европарламента рассказал о реверансе Британии в сторону США
05:10Экс-депутат Европарламента: Прибалтика доведет НАТО и мир до катастрофы, если не замолчит
05:00Эпицентр пришелся на "Эпицентр": Алехин рассказал, что ВСУ прятали в этом ТЦ Харькова
04:45Подберёзкин ответил, какая цель у ВС РФ под Харьковом
04:44По одной бригаде в день: военный эксперт пророчит крах ВСУ в ближайшие недели
04:40Экс-депутат Европарламента: Конференция в Швейцарии — это бессмысленная встреча неизвестных людей
04:33Военный эксперт назвал цель операции ВС РФ под Харьковом
Лента новостейМолния