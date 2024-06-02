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Так же, как в Ираке: юрист из Франции описал, что Зеленский сделал с законами на Украине

Так же, как в Ираке: юрист из Франции описал, что Зеленский сделал с законами на Украине - 02.06.2024 Украина.ру

Так же, как в Ираке: юрист из Франции описал, что Зеленский сделал с законами на Украине

Украинское государство абстрактно, оно действует в интересах иностранных государств, выделяет "граждан второго сорта" по этническому признаку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Арно Девелей — международный адвокат по правам человека, член коллегии адвокатов штата Вашингтон (США) и Парижа (Франция)

2024-06-02T06:06

2024-06-02T06:06

2024-06-02T06:06

новости

юрист

украина

права человека

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Права человека могут соблюдаться только в том случае, если есть сильное вертикальное государство, которое функционирует в интересах всех своих граждан без исключения, подчеркнул Девелей."Украинское государство абстрактно, оно действует в интересах иностранных государств, выделяет "граждан второго сорта" по этническому признаку, по религиозному признаку, преследует за убеждения", - заявил он. По его словам, киевский режим запретил политические партии, отменил выборы, с подачи США украинцы лишены права на самоопределение. Юрист добавил, что все это он ранее видел в Ираке, где он в свое время работал.Подробнее историю Арно Девелея, его отношение к Украине и США читайте в интервью "Юрист Арно Девелей о том, чем украинская война похожа на Сирию и Ирак и угрозе Третьей мировой" на сайте Украина.ру.

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новости, юрист, украина, права человека