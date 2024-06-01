https://ukraina.ru/20240601/1055427118.html

Вой "собак Баскервилей" на холмах Грузии. Почему в грузинском правительстве нет самоубийц

Вой "собак Баскервилей" на холмах Грузии. Почему в грузинском правительстве нет самоубийц - 01.06.2024 Украина.ру

Вой "собак Баскервилей" на холмах Грузии. Почему в грузинском правительстве нет самоубийц

В Грузии парламент принял закон "О прозрачности иностранного влияния". Под драки прямо в парламенте и обливание водой выступающих, под истерики президента, под постоянные протесты на улицах.

2024-06-01T09:52

2024-06-01T09:52

2024-06-01T10:03

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Преодолели вето президента. Выдержали беспрецедентное давление. Выдержали истерику всех международных институтов и "управляющих" из США и Европы.Почему же принятие этого в общем-то рядового закона (аналогичные есть во множестве стран мира) вызвало такое невероятное противодействие "мировой жабы" - либероидных сил управления миром?Единый грантоедский поясС принятием этого закона Грузия выпадает из стройной картины, по которой Россия должна быть окружена исключительно недружественными странами.Долго и упорно создавался этот единый грантоедский пояс вокруг России. И вдруг - полностью "проамериканская" Грузия выступает против?И вообще. Что эти грузины себе позволяют? Так скоро и какая-нибудь Полинезия взбунтуется?Что же приняли в Грузии, что это за закон? Из-за чего весь сыр бор?Суть законаТеперь все организации, которые получают финансирование из-за рубежа (если эта сумма превышает 20 процентов их финансирования), должны регистрироваться в специальном реестре и предоставлять ежегодно отчёты о своих расходах.Вот из-за этого и стоит такой вой "собак Баскервилей" на холмах Грузии.Казалось бы, неужели этот скромный закон заслуживает таких масштабных протестов и такого международного вмешательства?Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал вещи своими именами, причина, конечно же, в другом:Дело не в том, что кому-то надо теперь сдавать отчетность в госорганы Грузии."Мировую жабу" лишили основного инструмента влияния: иноагентов. Именно они должны были обеспечивать информационное сопровождение "открытия второго фронта", чего нынешнее правительство Грузии категорически не хочет.Как только иноагенты начинают действовать открыто, должны маркировать свои сайты и публикации, сила их воздействия значительно, в разы, снижается.И потом, сегодня в Грузии приняли закон "о прозрачности", а завтра, глядишь, вообще запретят иностранное финансирование и неправительственные организации?И тут за своих "собак Баскервилей" хозяева вступились по полной: и угрозы, и шантаж, и чего только не услышали грузинские политики за последние месяцы.Но не дрогнули, представьте себе."Мы за визы не продаемся"Таков был дерзкий ответ Энтони Блинкену от грузинских политиков.Блинкен заявил, что США будут теперь вводить визовые ограничения для лиц, "ответственных за подрыв демократии в Грузии".И получил вот такой ответ:"Мы за визы не продаёмся".Премьер Ираклий Кобахидзе и сам отказался от поездки в США, так как из Америки пришло требование: остановить на время визита обсуждение нового закона."Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнёрства", - объяснил грузинский МИД.Основатель партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с прилетевшим в Грузию главой управления по координации санкций Госдепа США Джимом О"Брайеном."Мы не будем проводить ни одну встречу под шантажом и угрозами санкций", - объяснил премьер Кобахидзе.ИсторияА ведь всего год назад, в марте 2023-го года, уличные беспорядки в Тбилиси, организованные и проведённые по "технологиям Джорджа Сороса" заставили правящую партию отступить.Закон "о прозрачности" грузинские власти хотели принять еще год назад, но тогда отложили, отступили перед политическими технологиями Запада.Но прошёл год, и политики Грузии демонстрируют теперь удивительную стойкость.Хотя в этом году на них начали давить ещё больше. Включились все так называемые "международные институты".ЕС сообщил, что путь к членству Грузии в ЕС теперь будет очень непростой.США угрожали отменой виз и другими карами.Комиссар ЕС угрожал грузинскому премьеру санкциями и даже тем, что он может повторить судьбу словацкого премьера Фицо.ООН выразила обеспокоенность. Назвали это красиво: "стигматизация деятельности гражданского общества."Примчались представители прибалтийских карликов - государств-лимитрофов, тоже с целью поддержать иноагентов.Разумеется, были массовые протесты в Тбилиси с идеальной картинкой.И одинокие мальчики против грозной стены полицейских.И одинокие девочки с цветочками и Конституцией в руках, хрупкие, в белых платьях. Они защищают демократию!Всё то, что мы видели на любом Майдане. Пожалуй, только не было мальчика или девочки, которые играют на пианино. Инструмент обычно специально приволакивают на улицу или площадь, где организованы протесты.Так сказать, зримо демонстрируя: духовность (пианино) против бездуховности и грубой силы (полиция и государство).Но ничто в Тбилиси на этот раз не подействовало: ни протесты иноагентов, ни угрозы представителей стран Запада.Несмотря на беспрецедентное давление, грузины в этот раз не сдались.Почему?Ведь всего год назад все эти надоевшие до тошноты "технологии Майдана" были эффективными?Дело в том, что не столько технологии были эффективными, сколько слабее была на тот момент власть, в политической элите Грузии были разброд и шатание.И сегодня можно тоже увидеть яростную реакцию, например, президента Грузии Саломе Зурабишвили. Только её уже не слушают.Правительство, видимо, консолидировалось, и сумело консолидировать и заинтересовать элиты.А президент Саломе категорически против этого закона ещё и по той причине, что первый претендент на гордое имя иноагента в Грузии - сама президент Саломе Зурабишвили.Президент - агент влиянияСаломе Зурабишвили не так давно стала гражданкой Грузии.До этого она была гражданкой Франции, во Франции она родилась, делала дипломатическую карьеру. И в конце концов стала послом Франции в Грузии.После чего в голову Михеила Николозовича Саакашвили, тогда он как раз стал президентом Грузии, пришла светлая мысль. Почему бы не сделать Саломе министром иностранных дел Грузии? А потом Саломе стала и президентом страны.Учитывая, какую роль играли западные послы в организации Майданов, например, на Украине и как они же руководили всеми президентами Украины после 2004 года, это не удивляет: Грузия шла по тому же пути, что и Украина.Удивляет другое: почему так же не поступили в своё время на Украине?Зачем эта бессмысленная марионетка - местный вождь, то есть "президент"?Посол США или Британии гораздо лучше выполнил бы роль президента Украины. Они и так её выполняли.Удивляться тому, что посол и гражданин другой страны стала президентом в стране своего пребывания, не приходится.Хотя, кажется, это единственный случай в мировой истории.Но теперь Саломе придётся поставить около своей фамилии пометку "иноагент"?А как иначе. Она ведь получает солидное зарубежное финансирование.Только за 2023 год Саломе Зурабишвили получила выплаты от американских, турецких и европейских НКО в размере 2,3 миллиона долларов.Плюс гранты от Еврокомиссии - 450 тысяч долларов.Плюс прочтение лекций в формате видеосвязи - 200 тысяч долларов.Что удивительного?Михеил Саакашвили сам признавался, что будучи губернатором Одессы, получал ежегодно в США 198 тысяч долларов за лекции в некоем Новом международном институте лидерства.А сколько ещё такого скрытого финансирования "нового лидерства" - и не только в Грузии.Саломе, кстати, не только президент, но и Главнокомандующий вооружёнными силами Грузии.Поэтому когда говорят про чисто "церемониальную" должность президента в Грузии, это не совсем соответствует действительности.Но это ещё "смешнее", если можно так выразиться.Главнокомандующий вооружённых сил - иноагент.Выборы!Но все-таки. Почему именно сейчас правительство Грузии стало таким неуступчивым?Почему они жертвуют визами, благами ЕС, идут на возможные санкции и выдерживают даже угрозы лишить их жизни?Причина очень простая. Осенью в Грузии пройдут выборы в парламент.Будет обязательно предпринята попытка вернуть во власть Михеила Саакашвили. И провести в парламент кого-то из 100 тысяч агентов влияния.Сегодняшняя власть борется, по сути, за свое политическое будущее. А может, и за физическое.Сто тысяч иноагентовВ Грузии тем или иным образом от различных НКО кормится около 100 тысяч человек.Население Грузии - 3,7 миллиона.Минимум 2,5 процента населения получают зарплату из-за рубежа, и не производят ничего хорошего и ценного, кроме политического шума и ЛГБТ повестки. "Продвигают демократию".Это, конечно, огромная цифра для Грузии. Немыслимое количество иноагентов влияет на политические процессы в стране, как стая прожорливой саранчи.Прилетели. Сожрали всё выращенное и созданное до них. Запихнули всем в мозги свою "повестку". Обычно она выглядит так: история полностью переписывается.И начинается. "Ваша страна - колония России". "СССР был тюрьмой". "Вас обокрали". "Мы/вы за свободу". "При демократии ты станешь не только свободен, но и богат".Потом во власть под красивые речи проводят своих марионеток, и страна становится безвольным сателлитом.Российский или американский?Законы, подобные закону "о прозрачности", существуют во множестве стран мира. В самих США (первый такой закон, принят в 1938 году, он называется FARA, по первым буквам названия). В Европе, во многих странах.В Индии, Египте, Бангладеш, в Эфиопии, Алжире, в Израиле. В Венесуэле. В Азербайджане. В Киргизии был принят не так давно. В России.Гендиректор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова говорит, что "ограничение деятельности некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа, становится общемировым трендом".Но грузинский вариант (очень мягкий, по сравнению со многими другими) упорно называют "российским".Когда парламент пошёл на то, чтобы вынести на голосование два закона: один, который называют "российским" и второй, который является точной копией FARA, это вызвало такое же возмущение.Посол США в Грузии, Келли Дегнан, заявила журналистам:"Очевидно, что Грузии не нужен этот закон, даже эта версия (аналог FARA)."Почему это решает посол США?Ираклий Кобахидзе не стал молчать. Он назвал американский закон FARA "полной катастрофой". Раскритиковал и российский заодно.А грузинская версия, сказал Кобахидзе, "полностью отвечает стандартам прав человека".Кстати, Ираклий - профессор права Тбилисского университета.Шалва Папуашвили, глава парламента Грузии:"Граждане Грузии имеют право знать, какие финансовые ресурсы стоят за теми людьми, которые участвуют в формировании политических решений."Он также заметил, что бюджет четырёх НПО в Грузии больше, чем бюджет всех грузинских партий!В 2022 году партии Грузии получили 12 миллионов 750 тысяч лари. Это приблизительно 410 миллионов рублей.Так вот, всего лишь четыре НПО получили больше. "На продвижение демократии".Мамука Мдинарадзе, глава парламентской фракции партии "Грузинская мечта":"Представители некоторых НПО в Грузии требовали отставки правительства. Никто в Европе или в Америке не может себе представить, что это сделает представитель НПО. Как минимум давайте дадим народу возможность знать, кто их финансирует."Кстати, сейчас подобный же закон принимает Франция. Но почему-то там нет митингов иноагентов, туда не приезжают политики стран Прибалтики. Не угрожает Макрону руководство ЕС.Почему?Эти законы позволено иметь только "белым господам". А грузинам нельзя. "Это другое".Что в перспективе?По крайней мере, пока что Грузия не сдаётся.Ираклий Кобахидзе, премьер Грузии, отдал указание МИД страны предельно сократить контакты с западными странами.Кстати, премьеру Грузии надо было бы усилить охрану.Тем более, что премьер Словакии Фицо, которого чуть не убили, знаменит был именно тем, что разогнал все НКО и закрыл средства массовой информации Словакии, которые получали финансирование из-за рубежа.И если вам угрожает убийством комиссар ЕС, это надо воспринять очень и очень серьёзно. Эти люди просто так не угрожают.И что на самом деле?Последнее, о чем необходимо сказать. В грузинском правительстве, конечно, не самоубийцы. И вовсе не пророссийские агенты, как их пытаются представить политтехнологи Запада и либеральная грузинская пресса, вернее соросовская ее часть. Именно потому, что они не самоубийцы и именно потому, что они - грузинские патриоты, это правительство и проводит такую жесткую, во всяком случае на уровне законодательства, политику в отношении иноагентов.Они хотят жить, при том жить и работать так, чтобы им никто не указывал, как им жить - ни в Вашингтоне, не в Москве, ни тем более в Киеве. А существование НПО, которые финансируются, не важно кем, русскими, американцами или китайцами как раз и мешает грузинскому правительству (как, кстати и любому другому) проводить политику в интересах народа Грузии. НПО, то есть неправительственные организации - тот, как им кажется в США, универсальный инструмент, которые позволяет Вашингтону сначала формировать атмосферу (в политическом смысле) в той стране, где действуют НПО, соросовские институции и потом направлять через своих агентов (иноагентов для страны пребывания) политическую и экономическую линию на выгодные Вашингтону действия.Украинская история - прекрасная иллюстрация этого процесса. Страна, которая за счет своих природных ресурсов, логистических путей, географического расположения и проч. могла стать одним из экономических оазисов Европы, разорена, разрушена и самозабвенно убивается по воле и в интересах Запада (не только Вашингтона) о Россию. Теперь для достижения целей по разрушению России, которое не удалось на украинском фронте, Вашингтону и Лондону понадобилось появление второго антироссийского фронта. То есть Грузия. То, что Грузия, уже пережившая такую войну в августе 2008 года, не хочет убиваться или вернее самоубиваться о Россию, и делает грузинское правительство столь решительным в борьбе с иноагентами. Не пророссийская направленность, а именно здоровое чувство самосохранения.В этом и есть корень всей этой проблемы. Ну, а что из этого получится, покажет время.Более подробно о судьбе закона об иноагентах в Грузии - в статье Татьяны Стоянович Грузинский закон об иноагентах будет выхолощен. Грузия не станет перечить Европе

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грузия, сша, украина, саломе зурабишвили, энтони блинкен, роберт фицо, ес, мид, оон, эксклюзив