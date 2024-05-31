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Грузинский закон об иноагентах будет выхолощен. Грузия не станет перечить Европе

Грузинский закон об иноагентах будет выхолощен. Грузия не станет перечить Европе - 31.05.2024 Украина.ру

Грузинский закон об иноагентах будет выхолощен. Грузия не станет перечить Европе

Несмотря на массовые протесты оппозиции и открытое давление со стороны США и Евросоюза, парламент Грузии 28 мая окончательно принял закон об иноагентах

2024-05-31T19:44

2024-05-31T19:44

2024-05-31T19:44

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Президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на законопроект "О прозрачности иностранного влияния", после чего документ вернулся на рассмотрение в парламент. За него проголосовали 84 из 150 депутатов.Если Зурабишвили по второму разу откажется подписывать закон, вместо нее это сделает председатель парламента Шалва Папуашвили. После подписания документ вступит в силу.Закон обяжет неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, регистрироваться и заполнять финансовые декларации. Однако ряд НПО, включая "Ассоциацию молодых юристов" и "Фонд гражданского общества", вместо деклараций готовят иски в Конституционный суд Грузии и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против принятого грузинским парламентом документа.По словам исполнительного директора неправительственной организации "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) Нино Долидзе, действующие НПО, которые получают иностранные гранты, "служат только интересам Грузии" и поэтому не будут регистрироваться в реестре защитников интересов иностранного государства, чтобы не ущемлять собственное достоинство.Как было ожидаемо, за принятие закона Вашингтон и Брюссель подвергли грузинские власти жестокой критике.По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, приняв этот документ, правящая "Грузинская мечта" еще больше отдалила страну от пути евроинеграции и "проигнорировала евроатлантические устремления грузинского народа"."Действия правящей партии и антизападная риторика угрожают демократическому пути Грузии, будущей экономической безопасности, членству в ЕС, а также ставят под вопрос отношения между США и Грузией", – заявил Миллер.Он не исключил, что чиновники, участвующие в продвижении закона, могут быть лишены права на получение американской визы.Глубокое сожаление в связи с преодолением парламентом Грузии вето на закон об иноагентах высказали в совместном заявлении Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В тексте отмечается, что закон окажет негативное влияние на путь Грузии в ЕС, а власти страны призываются "твердо вернуться" на ранее выбранный курс."Еще есть время изменить динамику, но необходима твердая приверженность со стороны руководящих органов (Грузии)", - говорится в документе.Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что закон "О прозрачности иностранного влияния" юридически обоснован, поэтому его критики на Западе должны смириться с данным фактом. По словам Кобахидзе, Грузии нужны спокойствие и стабильность, а не постоянные попытки организовать революцию. Для этого как раз и принимался закон об иноагентах, подчеркнул он.Однако текущая напряженность в отношениях Грузии с Западом, возникшая вокруг нашумевшего закона, не сможет повлиять на кардинальное изменение внешнеполитического курса Грузии, рассказал изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Вадим Трухачёв.По его словам, Евросоюз дожмет Грузию, но при этом пойдет на определенные уступки."Уступки такие – власть Иванишвили – Кобахидзе трогать не будут, никаких майданов там устраивать не будут, Грузию не будут принуждать воевать с Россией. Грузия этого избежит, она уже с Россией воевала. Иванишвили и Кабахидзе сохранят власть, но закон об иноагентах выхолостят до такой степени, что он ничему не будет препятствовать", - предположил политолог.Трухачёв не исключил, что в итоге из принятого на днях закона будут вычеркнуты все положения, связанные со структурами, штаб-квартиры которых находятся в странах ЕС и НАТО."Таким образом закон урежут, а Грузия сохранит статус кандидата в члены ЕС. Она и впредь будет проводить ту политику, которую проводит сейчас. Это будет своеобразный компромисс, естественно, в большей степени на условиях Евросоюза, потому что кто такая Грузия, чтобы ему перечить", - рассказал эксперт.Политолог считает, что закон в таком виде, в котором он сейчас принят, так и не заработает, поскольку страна, которая является кандидатом на членство в Евросоюзе, не может иметь строгих законов об иноагентах."Вспомните хотя бы Черногорию или Северную Македонию. Грузия – это полноценная страна, поэтому ей можно больше, чем этим двумя балканским странам, но не сильно больше", - отметил Трухачёв.По мнению политолога, это никак не повлияет на внешнеполитический курс Грузии. Максимум к чему может привести ситуация вокруг закона об иноагентах – Грузия согласится возобновить с Россией дипломатические отношения, считает он."Это уже существенная вещь, потому что тогда мы выйдем из формального состояния войны. Но не больше того. Это максимум, на который способна Грузия. Для того, чтобы Грузия полностью повернулась лицом к России, Россия должна отказаться от независимости Абхазии и Южной Осетии, а это невозможно", - заявил эксперт.С другой стороны, Грузии не позволят признать их независимость, особенно в нынешних условиях, подчеркнул Вадим Трухачёв. По его словам, для страны, претендующей на членство в ЕС и НАТО, какие бы то ни было договоренности с Россией просто недопустимы, да и Грузия сама к этому не готова.Напомним, что законопроект "О прозрачности иностранного влияния" в парламент внесла правящая партия "Грузинская мечта". В соответствии с документом, все НКО и средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа и соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Регистрация также подразумевает декларирование всех доходов компании.За основу законопроекта взят американский "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA). Несмотря на то что предложенный законопроект намного либеральнее американского, на Западе он вызвал шквал критики. Госдеп США заявил, что цель закона — разрушить активное гражданское общество Грузии.Грузинская оппозиция со своей стороны обвинила власти в том, что они навязали неправительственному сектору "русский закон". В ходе обсуждения законопроекта в парламенте на улицах Тбилиси проходили массовые акции протеста, которые 30 апреля и 1 мая переросли в столкновения между демонстрантами и полицией.Читайте также: В Грузии принят закон об иноагентах. США уже готовят "неизвестных снайперов"?

https://ukraina.ru/20240513/1055038747.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, саломе зурабишвили, сша, ес, нато, еспч, россия, трухачев