https://ukraina.ru/20240531/1055400341.html

Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов

Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов - 31.05.2024 Украина.ру

Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов

Спецоперация (СВО) позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2024-05-31T09:00

2024-05-31T09:00

2024-05-31T09:07

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"Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов.По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот.На прошлой неделе срок полномочий Владимира Зеленского истек. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ukraina.ru/20240531/1055389728.html

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легитимность, новости, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин