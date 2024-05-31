Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов
09:00 31.05.2024 (обновлено: 09:07 31.05.2024)
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
Спецоперация (СВО) позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов.
По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот.
"Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы с помощью чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам. Причём и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку "изнутри" уже упущен", - сказал Константинов.
На прошлой неделе срок полномочий Владимира Зеленского истек. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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