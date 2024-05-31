Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов - 31.05.2024 Украина.ру
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Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов
Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов - 31.05.2024 Украина.ру
Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов
Спецоперация (СВО) позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
2024-05-31T09:00
2024-05-31T09:07
легитимность
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"Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов.По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот.На прошлой неделе срок полномочий Владимира Зеленского истек. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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легитимность, новости, украина, россия, владимир константинов, владимир зеленский, владимир путин
легитимность, Новости, Украина, Россия, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Владимир Путин

Спецоперация вернет Украине легитимность — Константинов

09:00 31.05.2024 (обновлено: 09:07 31.05.2024)
 
© пресс-служба Владимира КонстантиноваВладимир Константинов
Владимир Константинов
© пресс-служба Владимира Константинова
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Спецоперация (СВО) позволит "перезагрузить Украину" и вернуть ее власть в легитимное поле. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости
"Для того, чтобы произвести перезагрузку Украины изнутри, нам придется нанести военное поражение киевскому режиму, фактически – уничтожить его силовым путем. Именно в этом мне и видится суть СВО", - сказал Константинов.
По его мнению, легитимность политической системы Украины была утрачена еще десять лет назад, когда в стране произошел госпереворот.
"Вернуть легитимность можно было только перезапуском этой политической системы с помощью чрезвычайных политических инструментов: созыва учредительного собрания, призванного разработать новую конституцию, референдумов по ее ключевым вопросам. Причём и там, и там должны были бы иметь право голоса украинские регионы. Но шанс на такую перезагрузку "изнутри" уже упущен", - сказал Константинов.
На прошлой неделе срок полномочий Владимира Зеленского истек. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Переговоры России и Украины в Стамбуле
06:17
Возвращение к диалогу: проблема легитимности украинской властиУкраинский конфликт безусловно закончится переговорами – в этом солидарны обе стороны. Неясно, правда, будут ли прямые переговоры – Зеленский от них отказывается, но и Россия видит соглашение с Украиной только частью более масштабного процесса, где участвуют более серьёзные игроки, в то время как Украина просто недостаточно суверенна
 
легитимностьНовостиУкраинаРоссияВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
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