"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского общества - 30.05.2024 Украина.ру
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"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского общества
"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского общества - 30.05.2024 Украина.ру
"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского общества
Помимо демилитаризации Украины, необходимо вести работу с умами и сердцами граждан. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
2024-05-30T13:43
2024-05-30T13:43
новости
украина
россия
спецоперация
сво
военкор
демилитаризация
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Военкор отметил, что спикеры форума много говорят о том, как должна выглядеть победа и успех специальной военной операции."Победа нужна безоговорочная и тотальная, потому что о каком-либо другом решении конфликта речь идти не может. Как показывает практика, договариваться, или каких-то полумер сейчас уже не существует", - заявил Масленников.При этом он подчеркнул, что к победе всегда приводят какие-то постепенные успехи. Так как он большое количество времени находится в зоне боевых действий, рассказал, что успехи есть.Масленников обратил внимание на название тематики форума – "Демилитаризация Украины". В силу специфики профессии он видит процесс демилитаризации. "И очень заметно, как на начало специальной войной операции украинские военнослужащие все бесновались первыми поставками западного вооружения", - обратил внимание военкор.А сейчас эта трофейная техника представлена на выставках.Масленников подчеркнул, что важна демилитаризация Украины как общества. "Потому что огромное количество молодежи, которое на протяжении долгих лет именно милитаризировалось и радикализировалось", пояснил он.По словам военкора, процесс демилитаризации можно наблюдать при общении с пленными украинскими военнослужащими. Масленников отметил, что в украинских социальных сетях, СМИ "те же самые ультраправые подразделения пропагандируют свои идеи в молодежь, в ту же самую украинскую, представляя себя доблестными воинами". Однако при общении с ними в плену, они рассказывают, что работали водителем, поваром, кого-то мобилизовали и отправили на фронт без подготовки. "И вот как раз в этот момент уже нету вот такой милитаристского взгляда самих бойцов", -отметил он."Здесь важна грамотная работа над умами и сердцами граждан этой соседней страны", - резюмировал Масленников.
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новости, украина, россия, спецоперация, сво, военкор, демилитаризация
Новости, Украина, Россия, Спецоперация, СВО, военкор, демилитаризация

"Работа над умами и сердцами": военкор Масленников о необходимости демилитаризации украинского общества

13:43 30.05.2024
 
© Алексей Туманов
© Алексей Туманов
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Помимо демилитаризации Украины, необходимо вести работу с умами и сердцами граждан. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости Евгений Масленников на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
Военкор отметил, что спикеры форума много говорят о том, как должна выглядеть победа и успех специальной военной операции.
"Победа нужна безоговорочная и тотальная, потому что о каком-либо другом решении конфликта речь идти не может. Как показывает практика, договариваться, или каких-то полумер сейчас уже не существует", - заявил Масленников.
При этом он подчеркнул, что к победе всегда приводят какие-то постепенные успехи. Так как он большое количество времени находится в зоне боевых действий, рассказал, что успехи есть.
Масленников обратил внимание на название тематики форума – "Демилитаризация Украины". В силу специфики профессии он видит процесс демилитаризации. "И очень заметно, как на начало специальной войной операции украинские военнослужащие все бесновались первыми поставками западного вооружения", - обратил внимание военкор.
А сейчас эта трофейная техника представлена на выставках.
Масленников подчеркнул, что важна демилитаризация Украины как общества. "Потому что огромное количество молодежи, которое на протяжении долгих лет именно милитаризировалось и радикализировалось", пояснил он.
По словам военкора, процесс демилитаризации можно наблюдать при общении с пленными украинскими военнослужащими. Масленников отметил, что в украинских социальных сетях, СМИ "те же самые ультраправые подразделения пропагандируют свои идеи в молодежь, в ту же самую украинскую, представляя себя доблестными воинами". Однако при общении с ними в плену, они рассказывают, что работали водителем, поваром, кого-то мобилизовали и отправили на фронт без подготовки. "И вот как раз в этот момент уже нету вот такой милитаристского взгляда самих бойцов", -отметил он.
"Здесь важна грамотная работа над умами и сердцами граждан этой соседней страны", - резюмировал Масленников.
13:08
Вышинский рассказал, как России объяснить неизбежность произошедшегоРоссии необходимо заняться образованием и просвещением жителей Украины. Об этом рассказал главный редактор Радио Sputnik Кирилл Вышинский на форсайт-форуме "Какая победа нам нужна?", организованный изданием Украина.ру и приуроченный к 10-летнему юбилею издания
 
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