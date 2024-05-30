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Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times
Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times - 30.05.2024 Украина.ру
Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times
Президент США Джо Байден все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов Украиной вглубь территории России. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники
2024-05-30T07:50
2024-05-30T07:50
2024-05-30T08:03
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"Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, - отмене запрета на удары американским оружием по территории России", - говорится в публикации.Советники Байдена "верят, что смена позиции является неизбежной", несмотря на беспокойство возможной эскалацией конфликта в "прямое противостояние с ядерным противником".По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков.Также подчеркивается, что в случае ободрения ударов Киев столкнется с "жесткими ограничениями" со стороны Вашингтона, которые могут касаться ограничения военных целей и того, как именно могут использоваться американские вооружения.Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что администрация Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, но окончательного решения пока не принято.В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.
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удары, новости, россия, украина, сша, джо байден
удары, Новости, Россия, Украина, США, Джо Байден
Байден может одобрить удары американским оружием вглубь России - New York Times
07:50 30.05.2024 (обновлено: 08:03 30.05.2024)
Президент США Джо Байден все ближе к возможному одобрению использования американского оружия для ударов Украиной вглубь территории России. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники
"Президент Байден приближается к тому, что может стать одним из его самых важных решений в войне на Украине, - отмене запрета на удары американским оружием по территории России", - говорится в публикации.
Советники Байдена "верят, что смена позиции является неизбежной", несмотря на беспокойство возможной эскалацией конфликта в "прямое противостояние с ядерным противником".
По словам собеседников издания, Белый дом уже начал формальную и ускоренную переоценку действующей политики на предмет ее изменения с учетом имеющихся рисков.
"Его помощники по национальной безопасности проводят то, что они назвали "очень оживленным процессом", чтобы дать официальную рекомендацию президенту, зная, что импульс в войне смещается в сторону России", - пишет газета.
Также подчеркивается, что в случае ободрения ударов Киев столкнется с "жесткими ограничениями" со стороны Вашингтона, которые могут касаться ограничения военных целей и того, как именно могут использоваться американские вооружения.
Ранее газета Politico со ссылкой на источник сообщила, что администрация Байдена обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары американским оружием вглубь российской территории, но окончательного решения пока не принято.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявили, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой.