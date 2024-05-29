Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP - 29.05.2024 Украина.ру
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Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP - 29.05.2024 Украина.ру
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Слова французского лидера приводят журналисты The Associated Press
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:32
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"Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.Свою позицию французский президент объяснил тем, что Украина якобы сможет "нейтрализовать российские военные объекты, с которых запускаются ракеты"."Если мы скажем (украинцам), что у вас нет права добираться до точки, с которой запускаются ракеты, мы фактически скажем им, что мы поставляем вам оружие, но вы не можете себя защитить", - сказал Макрон.Издание отмечает, что вопрос, разрешать ли Украине наносить удары по России, обсуждается с начала специальной военной операции. Лидеры западных стран не решались на этот шаг, так как прямое участие Запада в конфликте на Украине приведёт к его эскалации.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО."НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, ес, оружие
Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО, ЕС, оружие

Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP

16:32 29.05.2024
 
Макрон
Макрон
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Слова французского лидера приводят журналисты The Associated Press
"Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.
Свою позицию французский президент объяснил тем, что Украина якобы сможет "нейтрализовать российские военные объекты, с которых запускаются ракеты".
"Если мы скажем (украинцам), что у вас нет права добираться до точки, с которой запускаются ракеты, мы фактически скажем им, что мы поставляем вам оружие, но вы не можете себя защитить", - сказал Макрон.
Издание отмечает, что вопрос, разрешать ли Украине наносить удары по России, обсуждается с начала специальной военной операции. Лидеры западных стран не решались на этот шаг, так как прямое участие Запада в конфликте на Украине приведёт к его эскалации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
27 мая, 16:44
"НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружиемЗаявления генсека НАТО Йенса Столтенберга говорят о том, что альянс повышает градус эскалации. Об этом 27 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков "Известиям"
 
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