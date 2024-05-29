https://ukraina.ru/20240529/1055362196.html
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP - 29.05.2024 Украина.ру
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Слова французского лидера приводят журналисты The Associated Press
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:32
2024-05-29T16:32
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"Западные страны должны позволить Украине наносить удары по военным базам на территории России с помощью современного дальнобойного оружия, которое они поставляют Киеву", - заявил Макрон.Свою позицию французский президент объяснил тем, что Украина якобы сможет "нейтрализовать российские военные объекты, с которых запускаются ракеты"."Если мы скажем (украинцам), что у вас нет права добираться до точки, с которой запускаются ракеты, мы фактически скажем им, что мы поставляем вам оружие, но вы не можете себя защитить", - сказал Макрон.Издание отмечает, что вопрос, разрешать ли Украине наносить удары по России, обсуждается с начала специальной военной операции. Лидеры западных стран не решались на этот шаг, так как прямое участие Запада в конфликте на Украине приведёт к его эскалации.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее в интервью The Economist призвал страны-члены альянса снять ограничения на удары украинской армии западным оружием по объектам России. Генсек повторил свой тезис 27 мая на сессии Парламентской ассамблеи НАТО."НАТО впадает в военный экстаз": Песков о словах Столтенберга бить по России западным оружием
https://ukraina.ru/20240527/1055312836.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, йенс столтенберг, нато, ес, оружие
Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Йенс Столтенберг, НАТО, ЕС, оружие
Макрон объяснил, зачем Украине разрешение бить по России - AP
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны разрешить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Слова французского лидера приводят журналисты The Associated Press