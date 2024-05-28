Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза - 28.05.2024 Украина.ру
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Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза
Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза - 28.05.2024 Украина.ру
Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза
Только за последние семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза, запланировано и дальнейшее наращивание взаимной торговли, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Совета регионов двух стран в котором принял участие его российский коллега Владимир Путин
2024-05-28T16:18
2024-05-28T16:20
новости
россия
узбекистан
шавкат мирзиёев
владимир путин
кремль
переговоры
товарооборот
экономика
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"За последние семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза. Самое главное, качественно меняется структура взаимных поставок, прежде всего за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью. В этот процесс активно вовлечены регионы, в том числе наши основные партнёры", – приводит слова узбекского лидера пресс-служба Кремля.Мирзиёев подчеркнул, что Россия уже является ведущим инвестиционным и технологическим партнёром Узбекистана, где успешно работает более трёх тысяч компаний РФ. Помимо этого, расширяются масштабы индустриальной зоны "Химград" в Ташкентской области, запущенной с партнёрами из Татарстана. Общий портфель совместных проектов уже превышает 45 миллиардов долларов, это далеко не предел, добавил Мирзиёев. "В рамках нынешнего саммита достигнуты договорённости по новым проектам кооперации ещё на 20 миллиардов долларов. (...) Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России", – сказал президент. Напомним, президент России Владимир Путин 26-27 мая находится с официальным визитом в Узбекистане. Его пребывание затянулось еще на один день, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил это тем, что до поздней ночи Путин и Мирзиёев общались в домашней обстановке, а затем решили продолжить беседу за "полу-личным - полурабочим завтраком". О промежуточных итогах встречи "Украина.ру" писала здесь.
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новости, россия, узбекистан, шавкат мирзиёев, владимир путин, кремль, переговоры, товарооборот, экономика
Новости, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин, Кремль, переговоры, товарооборот, экономика

Товарооборот России с Узбекистаном вырос в 2,5 раза

16:18 28.05.2024 (обновлено: 16:20 28.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Только за последние семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза, запланировано и дальнейшее наращивание взаимной торговли, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе первого заседания Совета регионов двух стран в котором принял участие его российский коллега Владимир Путин
"За последние семь лет товарооборот Узбекистана с Россией вырос в 2,5 раза. Самое главное, качественно меняется структура взаимных поставок, прежде всего за счёт продукции с высокой добавленной стоимостью. В этот процесс активно вовлечены регионы, в том числе наши основные партнёры", – приводит слова узбекского лидера пресс-служба Кремля.
Мирзиёев подчеркнул, что Россия уже является ведущим инвестиционным и технологическим партнёром Узбекистана, где успешно работает более трёх тысяч компаний РФ.
Помимо этого, расширяются масштабы индустриальной зоны "Химград" в Ташкентской области, запущенной с партнёрами из Татарстана. Общий портфель совместных проектов уже превышает 45 миллиардов долларов, это далеко не предел, добавил Мирзиёев.
"В рамках нынешнего саммита достигнуты договорённости по новым проектам кооперации ещё на 20 миллиардов долларов. (...) Мы намерены создавать новые совместные индустриальные зоны для реализации проектов кооперации с ведущими предприятиями регионов России", – сказал президент.
Напомним, президент России Владимир Путин 26-27 мая находится с официальным визитом в Узбекистане. Его пребывание затянулось еще на один день, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил это тем, что до поздней ночи Путин и Мирзиёев общались в домашней обстановке, а затем решили продолжить беседу за "полу-личным - полурабочим завтраком".
О промежуточных итогах встречи "Украина.ру" писала здесь.
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