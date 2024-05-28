Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ - 28.05.2024 Украина.ру
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Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ
Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ - 28.05.2024 Украина.ру
Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая назвал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием провокационным, передает издание "Известия"
2024-05-28T14:40
2024-05-28T14:40
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украина
йенс столтенберг
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"Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - отметил официальный представитель Кремля.По его словам, власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по этому вопросу.Песков заверил, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев якобы имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам.Это высказывание породило споры между европейскими странами.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил надежду, что партнеры Украины разрешат Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Чешский премьер Петр Фиала отметил, что Украина якобы должна иметь право использовать получаемое оружие и вне своей территории. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указал, что не видит причин препятствовать Киеву в нанесении ударов по РФ.В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал наличие "риска эскалации" в случае снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории. Италия и Германия выступили против идеи Столтенберга.
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новости, россия, киев, украина, йенс столтенберг, дмитрий песков, жозеп боррель, нато, ес
Новости, Россия, Киев, Украина, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Жозеп Боррель, НАТО, ЕС

Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ

14:40 28.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая назвал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием провокационным, передает издание "Известия"
"Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - отметил официальный представитель Кремля.
По его словам, власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по этому вопросу.
Песков заверил, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".
Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев якобы имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам.
Это высказывание породило споры между европейскими странами.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил надежду, что партнеры Украины разрешат Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Чешский премьер Петр Фиала отметил, что Украина якобы должна иметь право использовать получаемое оружие и вне своей территории. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указал, что не видит причин препятствовать Киеву в нанесении ударов по РФ.
В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал наличие "риска эскалации" в случае снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории. Италия и Германия выступили против идеи Столтенберга.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
25 мая, 07:55
Столтенберг призывает бить вглубь РФ. Главное на Украине на утро 25 маяГенсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары вглубь России западным оружием
 
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