https://ukraina.ru/20240528/1055331896.html

Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ

Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ - 28.05.2024 Украина.ру

Кремль прокомментировал "безответственное" заявление Столтенберга об ударах по РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 мая назвал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по российской территории западным оружием провокационным, передает издание "Известия"

2024-05-28T14:40

2024-05-28T14:40

2024-05-28T14:40

новости

россия

киев

украина

йенс столтенберг

дмитрий песков

жозеп боррель

нато

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103339/90/1033399088_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_59ba1272ea736a337159183ce1497742.jpg

"Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные, провокационные заявления, к коим я отношу и недавнее заявление господина Столтенберга", - отметил официальный представитель Кремля.По его словам, власти России видят, что на Западе отсутствует единая позиция по этому вопросу.Песков заверил, что на Западе есть и те, кто "задается вопросом, нужно ли и дальше так эскалировать".Накануне генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев якобы имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам.Это высказывание породило споры между европейскими странами.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил надежду, что партнеры Украины разрешат Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Чешский премьер Петр Фиала отметил, что Украина якобы должна иметь право использовать получаемое оружие и вне своей территории. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс указал, что не видит причин препятствовать Киеву в нанесении ударов по РФ.В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал наличие "риска эскалации" в случае снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории. Италия и Германия выступили против идеи Столтенберга.

https://ukraina.ru/20240525/1055280866.html

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, йенс столтенберг, дмитрий песков, жозеп боррель, нато, ес