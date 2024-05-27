Самул Зборовский и Мехмед II: как запорожский атаман и крымский хан Молдавию делили
26 мая 1584 года в Кракове был казнён лидер запорожских казаков, который в союзе с крымским ханом попытавшийся поссорить великие державы своего времени. Речь об уроженце галицкого Злочева, польском магнате Самуиле Зборовском
Первые 50 лет его жизнь была вполне обычной для знати тех времён, пока на коронационных торжествах короля Генриха Валуа он в припадке гнева не убил другого магната. Тогда, в 1574 году Зборовский и вынужден был податься к низовым казакам за Днепровские пороги.
Аскетическая и полная опасностей жизнь на окраине цивилизации, видимо, была не по нраву аристократу и вскоре он оказался на службе у трансильванского князя Стефана (Иштвана) Батория. В 1575 году Баторий стал королём Польши. Османская Порта лоббировала его избрание в пику кандидатам от России (царя Ивана Грозного) и державы Габсбургов (эрцгерцога Максимилиана).
Османы открыто агитировали польских магнатов и шляхту избрать представителя зависимой от них Трансильвании, "а ни в коем случае не немца или москаля" – как говорилось в письме воеводе Подолии Мелецкому.
Избрание Батория соответствовало и интересам клана Зборовских. Поэтому родственники Самуила, остававшиеся на родине, данную кандидатуру активно продвигали.
Выиграв выборы, Баторий фактически освободил своего помощника от уголовного преследования в Польше. Однако выдвигать на какие-либо значимые должности Зборовского король не стал.
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Пока шла активная фаза Ливонской войны опальный магнат был востребован на фронте боевых действий с Россией, но после их завершения он снова направился к казакам в Запорожье.
Они в тот период переживали очень сложный период. Учреждение казачьего реестра, в который могли находиться лишь 6 тысяч человек выталкивало в Дикое поле всё большее количество казаков. Выбор для них был не велик: становиться крестьянами или сохранить вольную жизнь в Сечи.
По интересам запорожской казаков сильно било закрытие османами для промыслов низовий Днепра. Между тем, Речь Посполитая и Порта имели мирный договор, исключавший военные экспедиции против османских гарнизонов в Причерноморье.
Сечь нуждалась в лидере, способном нарушить королевский запрет и возглавить в действия против "басурман". Таким лидером и стал Забровский, избранный низовыми казаками своим гетманом в 1581 году.
Находившееся по соседству с Запорожьем Крымское ханство тогда же переживало не менее болезненные процессы.
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В 1577 году его возглавил Мехмед II Гирей. Вскоре после восшествия на престол 45-летнему хану пришлось отправить своё войско в Азербайджан на войну османов с персами. Эта война была непопулярна среди крымцев, но проигнорировать просьбу сюзерена – султана новоиспечённый хан не мог. Правда, сославшись на плохое здоровье Мехмед сам в поход не отправился. Тем не менее на второй год действий крымского корпуса в Закавказье он всё-таки был вынужден к нему присоединиться.
В 1579 году ханским войскам в Азербайджане сопутствовал успех. Тем не менее из экспедиции они возвращались вопреки запрету османов. Когда же в 1582 году от Мехмеда вновь потребовали идти на войну с персами он запросил для себя дань, которую Порта взимала с Молдавского княжества, а также налоги, собираемые в Кафе.
Тогда же хан безуспешно пытался склонить к участию в походе Зборовского и его казаков. Сам же, получив отказ в финансовых запросах, хан отправлять в Закавказье своих подданных не стал.
Такое решение означало острый конфликт Крыма с Османской империей. Осознавая это Мехмед предложил лидеру запорожцев совершить поход на Молдавию и завоевать её престол. Тогда ещё были свежи воспоминания о событиях 1577-78 годов как атаман Иван Подкова стал молдавским господарём.
Возможно хан желал создания крымско-казачье-молдавской коалиции против Порты. А может быть просто за счёт дестабилизации Молдавии хотел повысить роль ханства в коалиции с османами. Как и во время подавления антитурецкого мятежа молдавского воеводы Иона Лютого (1574 год), лидер крымцев мог стать незаменимым союзником для султана.
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В итоге, в 1583 году Зборовский во главе отряда в 2-2,5 тыс. человек двинулся на запад. Относительно обстоятельств данной кампании есть сильные разночтения. Историк запорожского казачества Дмитрий Яворницкийполагал, что после столкновений с османами на Нижнем Днепре и Южном Буге Зборовский ушёл в Подолию. Между тем исследователи Бендерской крепости – османской твердыни на Днестре фиксируют в 1583 году первое в истории разорение её цитадели.
Осуществил это крупный казачий отряд, удерживавший Бендеры и округу два с половиной месяца. Примечательно что санджакбей (военный губернатор) Бендер в тот период фактически являлся полномочным представителем султана в Молдавском княжестве, а спустя десятилетие стал официально именоваться "пашой Молдовы" (то есть наместником).
Османские хроники повествуют, что, реагируя на вторжение, Силистрийский бейлербей (региональный генерал-губернатор) направил к Бендерам ополчение и 1,5 тысяч янычар. Явившись на Днестр турецкий командир "согнул в дугу гяуров, приговорив предать дьявольскому огню тех, кто выступил против Бендер". Видимо казаки ушли из Бендер сами, а османы репрессировали тех жителей крепостной округи, что помогали вторжению.
Стефан Баторий приложил много усилий, чтобы бендерский инцидент 1583 года не испортил отношения Речи Посполитой и Турции. Ценности и пленные, захваченные в крепости, были возвращены. Между тем данные события объективно были в интересах Польши, поскольку казакам удалось уничтожить укрепления Бендер на восточном берегу Днестра, по поводу возведения которых Краков неоднократно протестовал.
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1584 год стал последним для обоих возмутителей спокойствия в польско-османских отношениях. Зборовский был арестован и казнён формально за хулу на короля Батория. В те же весенние дни султан Мурад III низложил Мехмеда и назначил новым крымским ханом его младшего брата Исляма. Свергнутый крымский правитель пытался сопротивляться, а затем бежал в причерноморские степи к ногайцам. Однако у Перекопа он был настигнут и убит.
Зборовский и Мехмед стали предвестниками масштабных процессов, развернувшихся позже. В начале XVII века запорожцы в союзе с донскими казаками повели широкомасштабную морскую войну против османов, совершая рейды даже на Константинополь. Польше и Турции стоило больших усилий обуздание этой казачьей экспансии.
Крымское ханство всё же добилось того, что Молдавия стала её данником. Больше столетия хан наряду султаном являлся фактическим повелителем для молдавских господарей, имея в бессарабских Каушанах свою резиденцию. Такой порядок вещей сохранялся до победы русских войск Петра Румянцева у озера Кагул (1770 год) и заключения Кючук-Кайнарджийского мира (1774 год).