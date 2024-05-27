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Самул Зборовский и Мехмед II: как запорожский атаман и крымский хан Молдавию делили

Самул Зборовский и Мехмед II: как запорожский атаман и крымский хан Молдавию делили - 27.05.2024 Украина.ру

Самул Зборовский и Мехмед II: как запорожский атаман и крымский хан Молдавию делили

26 мая 1584 года в Кракове был казнён лидер запорожских казаков, который в союзе с крымским ханом попытавшийся поссорить великие державы своего времени. Речь об уроженце галицкого Злочева, польском магнате Самуиле Зборовском

2024-05-27T15:30

2024-05-27T15:30

2024-05-27T15:30

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Первые 50 лет его жизнь была вполне обычной для знати тех времён, пока на коронационных торжествах короля Генриха Валуа он в припадке гнева не убил другого магната. Тогда, в 1574 году Зборовский и вынужден был податься к низовым казакам за Днепровские пороги.Аскетическая и полная опасностей жизнь на окраине цивилизации, видимо, была не по нраву аристократу и вскоре он оказался на службе у трансильванского князя Стефана (Иштвана) Батория. В 1575 году Баторий стал королём Польши. Османская Порта лоббировала его избрание в пику кандидатам от России (царя Ивана Грозного) и державы Габсбургов (эрцгерцога Максимилиана).Османы открыто агитировали польских магнатов и шляхту избрать представителя зависимой от них Трансильвании, "а ни в коем случае не немца или москаля" – как говорилось в письме воеводе Подолии Мелецкому.Избрание Батория соответствовало и интересам клана Зборовских. Поэтому родственники Самуила, остававшиеся на родине, данную кандидатуру активно продвигали.Выиграв выборы, Баторий фактически освободил своего помощника от уголовного преследования в Польше. Однако выдвигать на какие-либо значимые должности Зборовского король не стал.Пока шла активная фаза Ливонской войны опальный магнат был востребован на фронте боевых действий с Россией, но после их завершения он снова направился к казакам в Запорожье.Они в тот период переживали очень сложный период. Учреждение казачьего реестра, в который могли находиться лишь 6 тысяч человек выталкивало в Дикое поле всё большее количество казаков. Выбор для них был не велик: становиться крестьянами или сохранить вольную жизнь в Сечи.По интересам запорожской казаков сильно било закрытие османами для промыслов низовий Днепра. Между тем, Речь Посполитая и Порта имели мирный договор, исключавший военные экспедиции против османских гарнизонов в Причерноморье.Сечь нуждалась в лидере, способном нарушить королевский запрет и возглавить в действия против "басурман". Таким лидером и стал Забровский, избранный низовыми казаками своим гетманом в 1581 году.Находившееся по соседству с Запорожьем Крымское ханство тогда же переживало не менее болезненные процессы.В 1577 году его возглавил Мехмед II Гирей. Вскоре после восшествия на престол 45-летнему хану пришлось отправить своё войско в Азербайджан на войну османов с персами. Эта война была непопулярна среди крымцев, но проигнорировать просьбу сюзерена – султана новоиспечённый хан не мог. Правда, сославшись на плохое здоровье Мехмед сам в поход не отправился. Тем не менее на второй год действий крымского корпуса в Закавказье он всё-таки был вынужден к нему присоединиться.В 1579 году ханским войскам в Азербайджане сопутствовал успех. Тем не менее из экспедиции они возвращались вопреки запрету османов. Когда же в 1582 году от Мехмеда вновь потребовали идти на войну с персами он запросил для себя дань, которую Порта взимала с Молдавского княжества, а также налоги, собираемые в Кафе.Тогда же хан безуспешно пытался склонить к участию в походе Зборовского и его казаков. Сам же, получив отказ в финансовых запросах, хан отправлять в Закавказье своих подданных не стал.Такое решение означало острый конфликт Крыма с Османской империей. Осознавая это Мехмед предложил лидеру запорожцев совершить поход на Молдавию и завоевать её престол. Тогда ещё были свежи воспоминания о событиях 1577-78 годов как атаман Иван Подкова стал молдавским господарём.Возможно хан желал создания крымско-казачье-молдавской коалиции против Порты. А может быть просто за счёт дестабилизации Молдавии хотел повысить роль ханства в коалиции с османами. Как и во время подавления антитурецкого мятежа молдавского воеводы Иона Лютого (1574 год), лидер крымцев мог стать незаменимым союзником для султана.В итоге, в 1583 году Зборовский во главе отряда в 2-2,5 тыс. человек двинулся на запад. Относительно обстоятельств данной кампании есть сильные разночтения. Историк запорожского казачества Дмитрий Яворницкийполагал, что после столкновений с османами на Нижнем Днепре и Южном Буге Зборовский ушёл в Подолию. Между тем исследователи Бендерской крепости – османской твердыни на Днестре фиксируют в 1583 году первое в истории разорение её цитадели.Осуществил это крупный казачий отряд, удерживавший Бендеры и округу два с половиной месяца. Примечательно что санджакбей (военный губернатор) Бендер в тот период фактически являлся полномочным представителем султана в Молдавском княжестве, а спустя десятилетие стал официально именоваться "пашой Молдовы" (то есть наместником).Османские хроники повествуют, что, реагируя на вторжение, Силистрийский бейлербей (региональный генерал-губернатор) направил к Бендерам ополчение и 1,5 тысяч янычар. Явившись на Днестр турецкий командир "согнул в дугу гяуров, приговорив предать дьявольскому огню тех, кто выступил против Бендер". Видимо казаки ушли из Бендер сами, а османы репрессировали тех жителей крепостной округи, что помогали вторжению.Стефан Баторий приложил много усилий, чтобы бендерский инцидент 1583 года не испортил отношения Речи Посполитой и Турции. Ценности и пленные, захваченные в крепости, были возвращены. Между тем данные события объективно были в интересах Польши, поскольку казакам удалось уничтожить укрепления Бендер на восточном берегу Днестра, по поводу возведения которых Краков неоднократно протестовал.1584 год стал последним для обоих возмутителей спокойствия в польско-османских отношениях. Зборовский был арестован и казнён формально за хулу на короля Батория. В те же весенние дни султан Мурад III низложил Мехмеда и назначил новым крымским ханом его младшего брата Исляма. Свергнутый крымский правитель пытался сопротивляться, а затем бежал в причерноморские степи к ногайцам. Однако у Перекопа он был настигнут и убит.Зборовский и Мехмед стали предвестниками масштабных процессов, развернувшихся позже. В начале XVII века запорожцы в союзе с донскими казаками повели широкомасштабную морскую войну против османов, совершая рейды даже на Константинополь. Польше и Турции стоило больших усилий обуздание этой казачьей экспансии.Крымское ханство всё же добилось того, что Молдавия стала её данником. Больше столетия хан наряду султаном являлся фактическим повелителем для молдавских господарей, имея в бессарабских Каушанах свою резиденцию. Такой порядок вещей сохранялся до победы русских войск Петра Румянцева у озера Кагул (1770 год) и заключения Кючук-Кайнарджийского мира (1774 год).

https://ukraina.ru/20200318/1027066896.html

https://ukraina.ru/20240302/1026885661.html

https://ukraina.ru/20231213/1041674853.html

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крымское ханство

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

xvi век, история, история украины, история малороссии, казаки, речь посполитая, крымское ханство, османская империя, молдавия