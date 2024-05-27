"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
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"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ
"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ - 27.05.2024 Украина.ру
"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ
На Запорожском направлении еще два месяца назад было огромное количество украинских БпЛА, которые стаями висели над головой. Причем это были ударные дроны-камикадзе, которые не садятся. Сейчас этого роя беспилотников уже нет, их стало просто некому поднимать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
2024-05-27T05:10
2024-05-27T05:10
новости
россия
запорожское направление
дроны
бпла
всу
беспилотники
украина
сво
саперы
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Уникальность нынешних боевых действий состоит в том, что сейчас нет большой концентрации войск на маленьком участке фронта. В той же Клещеевке на Артемовском направлении в этих норах сидела максимум рота ВСУ, но выкуривали их оттуда очень долго, рассказал военкор.Он сообщил, что на Запорожском направлении еще два месяца назад было огромное количество украинских дронов, которые стаями висели над головой. Причем это были дроны-камикадзе, которые не садятся. Им надо найти цель и ударить в нее, подчеркнул Линин."Почему их беспилотники так часто бьют по гражданской инфраструктуре? Потому что у них садится аккумулятор и надо хоть куда-то попасть. А сейчас этого роя дронов уже нет. Их некому поднимать. Мы перебили и операторов, и саперов, которые навешивали боеприпасы на эти беспилотники", - добавил он.Украинские пулеметчики тоже стараются молчать, потому что понимают: как только они выстрелят, ВС РФ тут же накроют их позицию. Вот ВСУ и "зарылись в землю как мышки-норушки". Лишний раз из "нор" они стараются не высовываться. То же самое касается и операторов дронов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.руО напряженной обстановке в Донбассе и боях за Красногоровку можно прочитать в интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе
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новости, россия, запорожское направление, дроны, бпла, всу, беспилотники, украина, сво, саперы, клещеевка, донбасс, пехота
Новости, Россия, Запорожское направление, дроны, БПЛА, ВСУ, беспилотники, Украина, СВО, саперы, Клещеевка, Донбасс, пехота

"Зарылись в землю как мышки-норушки": военкор объяснил, куда исчезли стаи дронов-камикадзе ВСУ

05:10 27.05.2024
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
Боец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Читать в
На Запорожском направлении еще два месяца назад было огромное количество украинских БпЛА, которые стаями висели над головой. Причем это были ударные дроны-камикадзе, которые не садятся. Сейчас этого роя беспилотников уже нет, их стало просто некому поднимать. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Евгений Линин
Уникальность нынешних боевых действий состоит в том, что сейчас нет большой концентрации войск на маленьком участке фронта. В той же Клещеевке на Артемовском направлении в этих норах сидела максимум рота ВСУ, но выкуривали их оттуда очень долго, рассказал военкор.
"Почему? Пока ты их там ищешь, в воздух поднимается рой украинских дронов. Если РЭБ не работает, противник начинает охотиться за одним нашим пехотинцем двумя-тремя дронами. Как только ты поднялся, они на тебя полетели", - отметил журналист.
Он сообщил, что на Запорожском направлении еще два месяца назад было огромное количество украинских дронов, которые стаями висели над головой. Причем это были дроны-камикадзе, которые не садятся. Им надо найти цель и ударить в нее, подчеркнул Линин.
"Почему их беспилотники так часто бьют по гражданской инфраструктуре? Потому что у них садится аккумулятор и надо хоть куда-то попасть. А сейчас этого роя дронов уже нет. Их некому поднимать. Мы перебили и операторов, и саперов, которые навешивали боеприпасы на эти беспилотники", - добавил он.
Украинские пулеметчики тоже стараются молчать, потому что понимают: как только они выстрелят, ВС РФ тут же накроют их позицию. Вот ВСУ и "зарылись в землю как мышки-норушки". Лишний раз из "нор" они стараются не высовываться. То же самое касается и операторов дронов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина Россия сбросила ВСУ с высоты на высоте, чтобы "одной ротой" загнать их куда-то за Харьков читайте на сайте Украина.ру
О напряженной обстановке в Донбассе и боях за Красногоровку можно прочитать в интервью Алексея Кочеткова Пока Прибалтика готовится сторожить барахлишко ВСУ, Россия вовсю ищет ключи к Одессе
Владимир Козин интервью
Вчера, 07:47
Владимир Козин: НАТО и Украина не догадываются, что готовят им Путин и ЛукашенкоНАТО готовит армию и ракеты, чтобы не дать России дойти до Житомира и Киева. Но у России есть "пятая статья" для потенциального ответа на западно-украинскую агрессию. Вместе с Белоруссией мы дадим мощный отпор альянсу
 
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